中共高官最愛白人代孕 75萬中國寶寶成美公民

專家估計，目前至少有75萬名中國國民，因在美國領土上出生而擁有美國公民身分。（宣國軍案，洛杉磯縣法院照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章引述國會證詞，指控中國公民與中共相關人士大量赴美生子或透過代孕取得美國公民權，並將其視為潛在國安與制度漏洞。

在南加涉及代孕生子並捲入虐童案的宣國軍夫婦日前遭聯邦調查局（FBI）等逮捕。本報特譯今年3月10日國會參議院司法委員會聽證會上，佛羅里達州「政府問責研究所」（Government Accountability Institute）所長施魏策爾（Peter Schweizer）以「保護美國公民 身分：非法移民 與遊客的出生公民權」為題所做證詞，了解美方掌握中國人士透過代孕取得美國公民權的操作。

全文如下：

主席先生、首席議員及各位尊敬的委員會成員感謝能有此機會，就一項事關國家安全與主權的重大議題在今天作證：即透過「生育旅遊」（赴美生子）及相關行為來利用美國「屬地主義公民權」（出生公民權）政策的現象，特別是中華人民共和國（中國）國民及與中國共產黨（中共 ）有關聯之分子的此類行為。

當我們在2025年1月1日清晨迎來第一位美國新生兒時，該嬰兒的父母並非美國人，而是中國公民。母親特意前往美國領土——在此案例中是美屬北馬利安納群島邦（CNMI）的塞班島領地——以確保孩子在現行對《第14修正案》的解讀下，能夠自動獲得美國公民身分。這就是所謂的「生育旅遊」。

這種鑽漏洞行為的規模令人震驚，美國聯邦政府卻未對其進行系統性追蹤。中國官方估計，每年約有5萬名中國公民參與生育旅遊；澳洲教授Salvatore Babones等學者則指出，該數字每年更接近10萬人，這可能導致數百萬在共產中國撫養長大並深受其文化薰陶的新一代精英美國「公民」的誕生。光是在2018年，中國的數據公司就報告了15萬人次以此為目的入境。這種做法在過去15年大行其道，意味著目前至少有75萬名（甚至可能高達150萬名）中國國民因在美國領土上出生而擁有公民身分。

這些人在中國長大，通常在中共控制的學校接受教育，對美國的歷史、價值觀和文化持有扭曲的看法。他們與我們國家沒有實質的生活聯繫，也沒有展現出任何效忠，卻擁有美國公民的全部權利：在選舉中投票、隨時移居此地，並在年滿21歲時資助其父母申請成為永久居民（綠卡）。

●中共高官 指定白人代孕

更具隱蔽性的是在美國利用代孕為中共高級官員和精英生育孩子。這些孩子由美國代孕母親（通常被特別要求為白人、金髮碧眼）所生，從而自動獲得公民身分。隨後，孩子們會被帶回中國並在那裡撫養。一個顯著的例子發生在2025年5月，當時當局在加州亞凱迪亞的一棟豪宅中發現了15名年齡從兩個月到13歲不等的兒童，該豪宅為一名中國商人和中共內部人士所有。他利用自己的公司「Mark Surrogacy Investment LLC」在多個州安排代孕。總共有21名兒童與其有關聯。

《華爾街日報》最近報導了另一位中國高階主管的故事，據稱他透過代孕擁有了100多個孩子。這些案例凸顯了在加州等州，代孕產業在很大程度上缺乏監管，當地有超過100家名稱中帶有「代孕」字樣的公司為中國個人所有。為中國客戶提供的試管嬰兒（IVF）和代孕服務甚至與中國的「一帶一路」倡議產生了聯繫。

●中方稱違法 卻暗中鼓勵

儘管中國官方聲稱不允許雙重國籍且代孕違法，北京的官方媒體卻向中國精英階層解釋並鼓勵生育旅遊。早在2011年，中國政府的主要報紙《中國日報》就向其數百萬讀者普及了一堂美國憲法課，解釋道：「得益於《美國憲法第14修正案》，無論父母來自哪裡，在美國土地上出生的孩子都會自動成為美國公民。」該報指出，對該修正案的了解促成了「生育旅遊」的興起，以及出現了更多提供跨境接生服務的中介機構」。

一名生育旅遊高管在中國民族主義網站《環球時報》上炫耀：「只要寶寶呼吸第一口氣，客戶的名字就會立刻寫在出生證明上。」該文章的標題為《出租子宮》（Rent-A-Womb）。中共官方機構對這種做法可能帶來的「雙重效忠」問題幾乎沒有表現出任何擔憂。中共允許數千家生育旅遊和代孕公司在中國公開為其業務做廣告。為什麼？顯然是因為北京認為這對中國有利。這些行為構成了潛在的長期國家安全漏洞。

正如國務院在歐巴馬執政期間向參議院委員會作證時所指出的：允許與美國沒有聯繫的短期訪客主要為了生育旅遊而獲得簽證，「為國家安全帶來了潛在的長期漏洞」，使孩子能夠繞過歸化入籍的審查。這不僅僅是移民政策，更是文明的防禦。