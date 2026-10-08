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20萬一個娃 中國客促加州代孕業繁榮 也致其陷低谷

記者楊青/洛杉磯即時報導
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代孕環節中，生殖醫療診所負責促排卵、取卵、胚胎培養及移植等醫療程序圖為冷凍的受精...
代孕環節中，生殖醫療診所負責促排卵、取卵、胚胎培養及移植等醫療程序圖為冷凍的受精卵。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國客戶曾是南加州代孕業重要動力，但近年因政策與法律風險升高而減少，亞凱迪亞虐童案又使業界監管與自律問題備受關注。

亞凱迪亞華人代孕家庭虐童案持續發酵，美國代孕產業的監管問題受關注。南加資深代孕業者表示，過去10年，中國客戶曾是南加代孕業最重要客源之一；但隨著跨境生育面臨的政策與法律風險增加，來自中國的代孕需求近年明顯減少。

鑽石吧資深代孕中介L先生表示，美國代孕產業發展已有30多年，但過去10年，中國市場的需求進入，業界才迎來明顯發展。不過這一榮景近年又隨美中關係出現下滑。他認為，亞凱迪亞案發生後，代孕產業可能面臨更大輿論壓力，也可能促使監管制度進一步調整。

L先生表示，亞凱迪亞案並非近年唯一引發爭議的大規模代孕個案。此前，中國富豪徐波在美國安排大量代孕的消息，也曾引發社會討論。

20萬美元起跳 代孕背後是完整產業鏈

代孕並非單純由一名女性替另一個家庭懷孕，而是涉及多個專業環節的服務產業。一般情況下，生殖醫療診所負責促排卵、取卵、胚胎培養及移植等醫療程序；代孕中介負責尋找與篩選代母、協調委託父母與代母配對、聯繫專業律師，以及安排保險與信託資金管理等事宜。L表示，南加代孕行業最近10年之所以成為「不起眼的熱門行業」，一是需求量大，二是利潤高。

他表示，如果不計購買卵子或精子的額外費用，一個代孕孩子的整體支出約為20萬元；若另需購買捐贈的卵子或精子，可能再增加3萬至5萬元。目前市場上，代孕母親的基本補償約從5萬5000元起，另外還有與醫療程序、合約簽訂及懷孕進程等相關的福利或補貼，估計約8000至1萬5000元。若將其他補償及相關費用計入，代孕母親獲得的總額可能達6萬5000元以上。

代孕母親審查較嚴 委託父母篩選方式不一

在代孕安排中，代孕母親與委託父母都需要經過相關程序，但兩者的審查方式及實際要求不同。

L先生表示，代孕中介通常會仔細審查代孕母親的健康與生育紀錄，包括過往懷孕、生產情況，並透過相關資料確認申請者提供的資訊。他表示，業界常見代孕母親年齡範圍為21至40歲，通常也會要求申請者有良好懷孕及生產紀錄。不過，具體條件沒有全美或全州統一標準。

至於委託父母，L先生表示，中介通常會根據客戶提供的資料了解胚胎來源，例如使用委託父母自己的卵子與精子，或使用捐贈者提供的生殖細胞；但這方面核查會松很多，甚至不核查。

L先生表示，目前美國的代孕法規，沒有適用全美、明確規定每名女性一生最多代孕幾次。業界對代孕次數的限制，更多是基於醫療風險、過往生育紀錄及專業判斷。

他表示，業內常見做法，是同一女性最多安排約四次代孕，但這屬業界經驗與實務考量，並非全美統一法定上限。

業界自律 盼在監管收緊前建立標準

L先生表示，由於代孕產業缺乏統一的專門監管制度，南加州近年出現SEEDS等專業組織，成員包括代孕業者及相關律師，希望透過業界交流與自律，減少違規及觸碰法律紅線的情況。

「大家都希望這一行能繼續發展」，L先生表示，尤其近幾年中國客戶減少，不少業者轉向開發美國本地家庭。他更希望有明確的法律規範，大家有法可依。

依他了解，亞凱迪亞涉案夫婦最初也是因為有代孕需求，才接觸代孕機構及代孕母親，後來發現中介服務具有可觀利潤，才決定成立公司，節省大額中介費用花銷。

精華 FAQ

  • 受訪業者指出，過去10年中國客戶一度成為南加州代孕業最重要客源，推動市場快速成長；但近年因跨境生育風險與美中關係變化，需求明顯下降。

  • 依業者說法，不計卵子或精子購買費時，整體支出約20萬元；若需捐贈生殖細胞，還可能增加3萬至5萬元，並包含代母補償、醫療與法律服務。

  • 美國代孕沒有全國一致的專法，也沒有統一規定代孕次數上限，審查標準各州不同。南加州業者因此成立SEEDS等組織，希望透過交流、自律與建立標準降低爭議。

加州 南加 亞凱迪亞

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