從加州搬去賭城能省多少？別只看「免州所得稅」

賭城拉斯維加斯不徵收個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 從加州搬到拉斯維加斯雖可免州所得稅，但真正能省多少，還要看房租、房產稅、銷售稅與是否仍有加州來源所得。

從加州 搬到賭城拉斯維加斯，免徵個人州所得稅是一項吸引力。但搬家後能省多少，除了收入，也取決原本住在哪裡。住房支出可能減少，購物支出卻未必更低。

根據內華達州 稅務局說明，該州不徵收個人州所得稅，但仍有銷售稅與房產稅。值得注意的是，免徵的是「州所得稅」，居民仍須依法繳納聯邦所得稅。根據國稅局 （IRS）2025稅年資料，聯邦一般所得稅採累進制，稅率為10%至37%。

加州稅務局同年度資料則顯示，州所得稅率為1%至12.3%，應稅所得超過100萬元的部分，另課1%的行為健康服務稅，最高邊際稅率因此可達13.3%。這些稅率均按不同所得級距適用。

對有股票投資的人而言，兩州制度也有差別。根據加州稅務局說明，賣股票等資產賺到的錢，計算州稅時按一般所得課稅，不另享較低稅率；內華達州則不徵收個人州所得稅。

搬離加州也不代表從此完全免繳加州所得稅。根據加州稅務局說明，是否仍須納稅，要看稅務居民身分及所得來源；即使已成為外州居民，若仍有加州房產租金等加州來源所得，仍可能須向加州申報繳稅。

根據美國人口普查局2020至2024年5年期估計，洛杉磯市自有自住房屋價值中位數為92萬1200元，爾灣為119萬1500元，拉斯維加斯市則為42萬7900元。

同期間，包含房租及相關水電、燃氣等費用的每月總租金中位數，洛杉磯市為1933元、爾灣2997元、拉斯維加斯市1563元。

兩地房產稅的算法不同。根據加州平稅局說明，加州一般以房屋購入時的估值為基礎，每年基本房產稅為計稅估值的1%，再加上選民核准的債券稅。例如，計稅估值100萬元的住宅，基本年稅額為1萬元。持有期間，計稅估值通常每年最多調升2%；換屋主或增建時則可能重新估值。

根據內華達州克拉克縣估值官辦公室說明，當地一般以土地市值，加上建物重置成本扣除法定折舊，計算房產課稅價值，再取其35%作為估定價值，乘上所在稅區的稅率。依內華達州稅務局2026至2027財政年度資料，拉斯維加斯市多個稅區的稅率約為估定價值的3.28%。

克拉克縣另對符合條件的主要自住房提供稅額增幅限制，每年房產稅額通常最多增加3%，新建或用途變更等情況另有規則。

購物時能否少付一點稅，答案因原居地而異。根據加州稅費管理局2026年7月1日生效的稅率表，洛杉磯市銷售及使用稅率為9.75%，爾灣為7.75%；內華達州稅務局公布的克拉克縣稅率則為8.375%。