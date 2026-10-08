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轉運中國貨規避關稅 加州華商遭開近2.9億天價罰單

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轉運中國貨規避關稅 加州華商遭開近2.9億天價罰單

記者王若然／即時報導
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Uni-Tile & Marble Inc.被司法部求償近2.9億元。（谷歌地圖...
Uni-Tile & Marble Inc.被司法部求償近2.9億元。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

司法部指控北加灣區華商以空殼公司與轉運手法，將中國貨冒充馬來西亞製造進口美國，規避高額反傾銷與反補貼關稅，追討近2億9000萬元。

司法部8日宣布，對北加灣區建材進口商Uni-Tile & Marble Inc.（友利磁磚雲石公司）及其執行長潘新棉（Xin Mian Pan，音譯）提起民事詐欺訴訟，要求兩被告負連帶責任，追討從中國進口商品欠繳的6790萬元關稅，另求償2億2250萬元詐欺罰款，總額近2億9000萬元。

根據司法部對潘新棉的另一起指控得知，他是中國籍華人。在8日的新增指控中，被告從2018年9月到2023年8月，透過多家空殼公司，以非法轉運、低報價格和不實申報品項等手法規避關稅。被告在503批進口申報中，向美國海關暨邊境保護局（CBP）提供或促使他人提供重大不實陳述，或隱瞞重要資訊，涉及商品包括木製櫥櫃及浴室櫃、石英檯面產品和瓷磚等，導致美國政府短收應繳關稅。

這並非潘新棉首度因此案遭追究。加州北區聯邦檢察官辦公室已在2025年12月18日宣布，起訴潘新棉、Uni-Tile及其他多名涉案人，罪名包括共謀、電匯詐欺、走私及國際洗錢，指控他們長期規避關稅並違反美國貿易和金融法規。

在2018年至2020年間，美國商務部認定，中國製造的石英檯面產品、木製櫥櫃與盥洗台、陶瓷磁磚等，在美國市場上的售價，低於公平市場價格。故美國對中國進口的石英檯面產品課徵341.47%合併稅率（combination rate）；木製櫥櫃與盥洗台課徵251.64%合併稅率；陶瓷磁磚課徵高達689.50%合併稅率。

起訴書指出，被告2018年9月起至2023年8月，策畫規避合併稅率及其他海關稅的計畫，以提高潘信勉公司的利潤，潘信勉本人也從中獲利。其經營的兩家公司進口廚房相關產品，包括石英檯面、木製櫥櫃、陶瓷磁磚等，均屬需課徵合併稅率的商品。

潘信勉和王進華與其物流公司，先將中國製造的貨物運送至馬來西亞，再從馬來西亞重新出口至奧克蘭港，並向CBP謊稱該貨物於馬來西亞製造。潘信勉並利用空殼公司，在進口文件上虛假登載為美國境內的進口商與收貨人，然實際上這些貨物最終目的地，仍是潘信勉擁有的友利瓷磚雲石與友利石材櫥櫃公司。被告亦被指控將這些產品進行不實分類，向CBP提交不實文件。

例如其中一次的貨運，友利瓷磚雲石公司進口逾15萬公斤的磁磚，由於報稱貨品為馬來西亞製造，只需要支付2800多美元入境費用，但若是中國製造和從中國入口，應繳稅款為22萬多元。

起訴書指出，美國商務部對特定外國進口商品徵收關稅，包括反傾銷稅與反補貼稅。反傾銷稅保護美國企業，免受因進口商品在美國市場以低於公平市場價格銷售，而遭受或面臨實質損害。反補貼稅同理，用防止進口商品得到大量外國政府補貼，得以大幅降價出售。這些不公平貿易行為，多年對美國製造業造成重大損失，導致大規模裁員和倒閉。當反傾銷稅與補貼稅同時適用於特定商品時，其稅率被稱為「合併稅率」。

訴訟中的指控僅為政府主張，尚待法院認定。

精華 FAQ

  • 司法部要求兩被告連帶追討欠繳關稅6790萬元，另加詐欺罰款2億2250萬元，合計近2億9000萬元，指控其長期以不實申報規避應繳稅負。

  • 起訴書稱，被告先將中國製貨運到馬來西亞，再重新出口至奧克蘭港，並向CBP謊稱貨物產自馬來西亞，同時利用空殼公司偽造進口商與收貨人資訊。

  • 案件涉及石英檯面、木製櫥櫃、浴室櫃與瓷磚等商品，這些品項原本適用高額反傾銷與反補貼合併稅率，部分磁磚稅率甚至高達689.50%。

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