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川普：不把人工智慧改稱超級智慧 就是白宮敵人

曾經年薪幾十萬 現投120份履歷全拒 華女博士在家帶娃

記者邵敏／即時報導
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華人博士夫妻先後遭裁員，妻子主要在家照顧孩子。（示意圖取自Pexels）
華人博士夫妻先後遭裁員，妻子主要在家照顧孩子。（示意圖取自Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

在AI投資熱與裁員潮並行下，多名高學歷科技人才即使投出大量履歷、歷經多輪面試，仍難找到新工作，凸顯科技業就業市場惡化。

人工智慧（AI）熱潮持續升溫，但一些年薪曾達三、四十萬的科技業人士，如今卻陷入求職困境。有人兩個月投遞120份履歷，仍沒有拿到一份工作邀請；也有華人博士夫妻先後遭裁員，原本在高科技公司工作，如今無奈尋找新出路，妻子主要在家照顧孩子。

加州郵報報導，生物學博士楊瑾（Yang Jin，音譯）2024年被一家生物技術公司裁員。她之後向數十家企業求職，都石沉大海。楊瑾表示，最初大家對裁員的想像是，失去工作後再到同一領域找下一份工作，但她發現，事情沒有這麼簡單，一旦履歷出現工作空窗期，求職會更加困難。

楊瑾注意到，生物科技實驗室中的工作，正受自動化影響。她形容，一些實驗室的手工作業現在機械手臂可以完成，企業需要的人力越來越少。目前，楊瑾在家照顧孩子，同時自學開發AI應用，希望這能成為新的職業方向。

丈夫趙星濤（Xingtao Zhao，音譯）擁有機器學習博士學位，曾在谷歌擔任軟體工程師超過10年。他當初覺得自己不能長時間待在同一個環境或舒適圈，決定離開谷歌，並加入一家AR新創公司，但之後遭裁員。趙星濤以自動駕駛和AI模型公司為主要求職目標，接受10至20次面試，最後都沒有成功。

如今，趙星濤利用AI專長從事量化股票交易。他與一名同樣遭裁員、具有金融業經驗的老朋友合作，朋友負責交易策略，他負責建立模型。隨著AI寫程式工具普及，越來越多人進入量化交易領域，趙星濤的優勢變得越來越薄弱，但他樂觀認為，AI可能讓許多舊工作消失，但也會創造新的工作機會。

除了這對華裔夫妻，其他高學歷科技從業者也正經歷類似困境。一名機器學習博士，因自己的新創公司離開亞馬遜，但創業失敗。面對重新求職，這位要求匿名的科學家在兩個月內共投遞120份申請，卻沒有拿到一份工作邀請。其中一家公司讓他完成六輪面試，最後仍然拒絕他。

這位科學家表示，他有孩子需要撫養、每月要付房貸，積蓄只能支撐一年，如今妻子的工作提供全家醫保。如果他繼續找不到工作，妻子提出，他們需要申請社會救助。前谷歌員工Basem Istanbouli指出，外界認為科技業員工遭裁員後會拿到高額遣散費，但他的遣散費不多。他說，如果沒有伴侶共同分擔生活開支，他無法繼續留在原來的城市生活。

AI產業的高估值廣受關注，與此同時，大量裁員也在持續。求職網站Indeed資料顯示，目前全美軟體職位招聘數量比疫情前低23%。分析人士認為，AI產業的繁榮與科技業裁員存在關聯，由於開發AI需要大量資金，科技公司正在其他領域削減成本。

精華 FAQ

  • 報導指出，部分年薪曾達3、4十萬的科技業人士，在裁員後即使密集投遞履歷、參加多輪面試，仍難獲聘用，顯示高學歷人才也面臨明顯求職寒冬。

  • 楊瑾被裁員後多次求職無果，現主要在家照顧孩子，並自學開發AI應用；丈夫趙星濤則轉向量化股票交易，與朋友合作建立模型維持收入。

  • 文章指出，AI開發需要大量資金，科技公司為了投入相關布局，會在其他部門削減成本；同時自動化也減少實驗室等傳統工作需求，進一步壓縮職缺。

加州 華人 裁員

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