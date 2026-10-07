起床先別急著疊被子 專家：很多人第一步就做錯了

起床先別急著疊被子，可以把被子掀開、等約30至60分鐘後再整理。（示意圖取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議早晨起床後先別急著整理床鋪，應讓被子掀開通風30至60分鐘，以利散去睡眠累積的濕氣，並搭配降低室內濕度與清洗寢具來減少塵蟎。

每天早晨起床，很多人第一件事是把被子拉平、枕頭擺好，讓床鋪看起來整整齊齊。不過Good Housekeeping日前報導，起床後先別急著疊被子，可以把被子掀開、讓床單和床墊接觸空氣，等約30至60分鐘後再整理。原因是人在睡眠過程中會產生熱氣、汗水和水分，一醒來就把被子重新鋪平，可能讓濕氣留在床單、被褥和床墊之間。

生活媒體Real Simple也有類似建議，指出讓床鋪先通風，有助夜間累積的水分散去。該媒體引述睡眠及床墊專家Martin Seeley表示，人體夜間會排汗，使床鋪形成相對溫暖、潮濕的微環境；如果立即將被子鋪回原位，水分不容易蒸發。專家認為，很多起床後第一件事就是疊被子，實際上不正確。

這並不代表起床後疊被子會直接危害健康，也不是說床鋪裡一定充滿細菌，而是從居家衛生角度看，讓寢具有機會散濕，是一個簡單的生活習慣。尤其對容易受塵蟎過敏原影響的人來說，控制寢具及室內的濕度更加重要。

美國國立環境衛生科學研究所（NIEHS）指出，塵蟎很難完全從家中消除，但降低室內濕度、定期清洗寢具，以及使用防過敏原的床墊和枕頭套，都有助減少塵蟎。NIEHS建議，室內相對濕度維持在50%以下，床單、被褥等寢具則應定期以約華氏130至140度的熱水清洗。

世界衛生組織（WHO）的室內空氣品質資料同樣指出，較高的室內濕度有利於塵蟎生長，保持適當通風則有助於降低室內水分。

因此，早晨起床後暫時不把被子完全蓋回去，可以視為一個簡單的「散濕」步驟。最簡單的方法，是起床後先將被子往下拉，讓床單和床墊暴露在空氣中，同時把枕頭攤開；等洗臉、刷牙、吃早餐或喝咖啡後，再回頭整理床鋪。如果室內環境允許，也可以適度增加空氣流動。

但是「不要馬上疊被子」不等於「一整天都不用整理床鋪」。生活專家指出，早晨暫時讓床鋪透氣後，仍可以恢復整潔。