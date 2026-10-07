華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

Michael所在高爾夫球場社區約有千戶，環境優美，但社區之外綠化不如爾灣。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： Michael因稅負與房價考量，從爾灣搬到拉斯維加斯，雖享有較低房產稅與不錯社區設施，但治安、氣候與部分生活成本仍讓他感到落差。

為了省稅，華人 居民Michael和太太從華人聚集的富裕城市爾灣 搬到拉斯維加斯，但遷居後的生活有利有弊。房價 與稅負是吸引他搬家的主要原因，社區設施及購物便利性也令他滿意；然而，治安帶來的安全感變化，以及氣候與景觀的差異，都是搬家後需要適應的地方。

Michael和太太約在2023年初搬到拉斯維加斯。他直言，若不是稅負因素，不會選擇搬來。房產稅是他最直接的比較：以價值100萬元的房屋為例，拉斯維加斯一年房產稅約4000元，爾灣則可能超過萬元。他也提到，所得稅負擔與油價，都是影響荷包的重要項目，尤其對有股票交易的人，相關稅負感受更深。

除了稅，房價也是吸引力。Michael說，自己在拉斯維加斯的房子約100萬元，位於高爾夫球場社區。在他看來，若把同樣的居住環境搬到爾灣，價格要高得多。

喜歡運動的他，對日常生活的要求很具體：社區裡有游泳池、健身房，就能讓他相當滿足。目前住處有高爾夫球場的綠化景觀，附近超市、餐廳及服務設施也方便。他認為，只要社區環境能滿足需求，搬離爾灣未必意味著生活品質全面下降。

他說，管理方負責草坪、樹木及部分房屋外部維護，曾有屋瓦受損，他自己還沒發現，便有人拿著梯子前來修理。不過，住在高爾夫球場內，不代表能免費打球，仍須另付費。

睡前要查看門鎖

然而，治安是搬家後最大落差。

Michael說，剛搬到拉斯維加斯時，他們租住在有門禁的社區，把自行車上鎖放在陽台，沒想到搬入第三天，仍被人剪鎖偷走。原本以為社區大門與車鎖能提供保障，這次遭遇卻讓他感受到與爾灣不同的生活經驗。

他回憶，過去在爾灣曾開一輛有側邊滑門的廂型車，一次推輪椅下車後忘記關門，隔了幾天才發現，車內物品仍在。那種偶爾疏忽也不太擔心的自在，如今已經改變。他現在養成了一個習慣，到了晚上，他會查看家門，確認鎖好後才睡。

Michael說，目前居住的社區約有千戶，只要有住戶發生狀況，管理方就會通知大家，「每年都有那麼兩三起」。他提到，社區部分住宅緊鄰外側道路，院牆同時就是社區圍牆，有人會翻牆進入偷竊；也有住戶不在家時，遭人破窗行竊的情況。

不過，Michael說，賭城不同地段的治安環境有差別。當初自己選擇靠近賭場的住處，是覺得既然搬到拉斯維加斯，就想住在與爾灣不同的環境，不希望太偏遠。但搬來後他發現，靠近賭場的地方治安較不理想，距離賭場遠一些，街區感受會更安全。

另一項需要適應的是氣候與景觀。Michael提到，拉斯維加斯的氣候不如爾灣，許多地方以石材鋪地，與過去熟悉的草坪環境不同。對喜歡戶外運動的他而言，即使自家社區綠化不錯，走到外面仍有落差。

生活費未必下降

搬離加州後，日常生活能省多少？Michael表示，節省主要來自稅負，其他開銷未必較低。以他的購物經驗為例，部分亞洲進口商品在拉斯維加斯反而較貴，包括他平常購買的白酒；家具等在當地選擇也有限，只能從外地訂購，不僅要額外支付運費，送貨時間也更長。至於餐廳及部分大型零售通路，他認為兩地價格差不多，並非搬到房價較低的地方，日常支出就能全面減少。

搬到賭城是否值得？Michael說：「每個人的情況不一樣。」