涉跟監賴清德兒 張婉瑩抵押百萬房產求保釋被拒

34歲房地產經紀張婉瑩（Wanying Zhang）的逃亡風險過高，保釋申請被拒。（取自張婉瑩社媒）

AI摘要 文章摘要整理： 張婉瑩因涉嫌受中國官員指示在美監視賴清德之子遭起訴，法院認為其與中國關聯深、資產不明且潛逃風險高，因而拒絕保釋。

被控在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家的張婉瑩7日過堂時，被法官裁定有很高的潛逃風險，不得保釋。

檢方成功向法官主張，34歲房地產 經紀張婉瑩（Wanying Zhang）的逃亡風險過高，張婉瑩此前曾提出以價值超過120萬元的房產作為保釋擔保。

檢方在庭審中告訴法官Steve Kim，張婉瑩有一名哥哥過去曾任職於中國政府，而她的父母及兄弟姊妹目前均居住在中國。

這名橙縣 居民目前面臨聯邦刑事起訴，被控去年在中國政府官員指示下，於華盛頓監視台灣總統之子。

CBS新聞獲悉，調查人員表示，張婉瑩在中國擁有一家企業，並經常有款項存入中國銀行帳戶；她的父母、一名哥哥及一名姊妹目前也都居住在中國。

執法部門消息人士向CBS表示，張婉瑩還持有一本中國護照，但聯邦調查局（FBI ）搜查她住所時並未找到該護照。聯邦檢察官Amanda Elbogen 7日在法庭上證實此事。

Elbogen在法庭上表示，張婉瑩曾從一家「未註冊的加密貨幣交易所」業者取得19萬元，款項存入她在中國的銀行帳戶；此外，她在中國還有「數十萬元」資金可供支配。

張婉瑩目前被羈押於洛杉磯的聯邦法警局（U.S. Marshals）拘留所。她5日曾短暫出庭，當時由公辯律師代表。法官要求張婉瑩在7日的羈押聽證會前聘請私人辯護律師，她之後已聘請律師出庭。

檢方指控張婉瑩在被捕後填寫、申報個人資產的表格中作出不實陳述，聲稱她僅擁有一處房產，但實際上名下有多處房產。

張婉瑩的辯護律師Craig Harbaugh則向法官表示，這是「誤會」。

不過，法官指出，張婉瑩名下房產及資產數量，以及「資金來源」等方面存在「不一致」之處。

Elbogen在庭審期間還稱張婉瑩是「敵對外國勢力的秘密特工」，並指控她代表中國政府從事「間諜活動」。

Elbogen向法庭表示：「她甚至一直對家人隱瞞身分。」Elbogen稱，張婉瑩自2014年以來曾12次前往中國，出國次數共29次，其中包括前往法國巴黎及日本。

Harbaugh則反駁，美國政府提出的唯一一項間諜指控可追溯至2025年9月；根據刑事起訴書，張婉瑩最後一次與中國政府方面的聯絡是在2025年10月。

Elbogen 7日舉例說明張婉瑩涉嫌與中國政府存在的關係時表示，張婉瑩居住在中國期間，曾能夠加速取得政府批准，將戶籍居住地從北京遷往另一座城市。

聯邦調查局（FBI）在刑事起訴書中表示，調查人員取得張婉瑩與中國情報官員的簡訊，內容涉及策劃及執行一項秘密拍攝計畫。據稱，張婉瑩去年在台灣總統賴清德的長子賴廷與及其家人居住的西雅圖郊區，秘密進行拍攝。調查人員稱，他們取得附近鄰居的監視器畫面，畫面拍到張婉瑩疑似執行監視任務期間的身影。

張婉瑩7日身穿白色囚服、戴手銬出庭。她的丈夫Eric Ding也是房地產經紀，與妻子在加州爾灣同一家房地產公司任職，當天與妹妹、律師Elaine Lori一同坐在旁聽席。Ding與Lori周一也出席了庭審。