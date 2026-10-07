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「妳是扁屁股」亞馬遜超嚴厲用戶評價 竟很實用？

編譯陳盈霖／即時報導
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亞馬遜新推出「關於你」功能強大。（亞馬遜官網）
亞馬遜新推出「關於你」功能強大。（亞馬遜官網）

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜推出「關於你」個人化購物功能，依據購買紀錄、Alexa對話與評論建立專屬檔案，雖被形容尖銳卻讓不少用戶覺得描述相當準確。

紐約郵報報導，電商巨頭亞馬遜Amazon）近期推出名為「關於你」（About You）的個人化購物功能，「可能比你母親對你的評價還要嚴厲」。 

這項新功能主要根據消費者過往的購買紀錄，與語音助理Alexa的購物對話，及商品評論等資料，分析個人喜好與生活習慣，整理出一分反應個人特質的檔案，以提供更精準的商品推薦。

從技術層面來說，這家零售商多年來，一直提供個人化購物推薦，利用演算法推送它認為不同顧客會喜愛的特定商品。如今，「它只是在做同樣的事，只不過功能更強大，規模更廣泛。」該公司新聞稿指出，「我們的目標是讓每一次體驗，都讓你覺得像是專門替你量身定制，無論是在尋找完美的服裝、一本你會喜歡的書，或是下一頓晚餐的靈感。」

新的「關於你」功能，替消費者建立一個可自行編輯的專區，呈現每一位顧客所有習慣與喜好。有些人將其稱之為「個人檔案卷宗」（Personal Dossier）。此舉旨在提供更全面的客製化商品推薦清單。

儘管這家網路零售巨頭表示，使用者可根據目前個人偏好，修改及編輯這些清單，但不少消費者迫不及待地查看，想知道亞馬遜最初整理出的資料「究竟如何看待自己」。

一名「脆」（Threads）用戶分享道，亞馬遜在「關於你」中，竟註明其「臀部扁平」（flat buttocks）。該網友寫道，「我無意間發現這個頁面，上面列出亞馬遜根據我的購物紀錄，對我做出的各種假設，我真的驚訝到說不出話來」。「我是說，它並沒說錯，但天啊，有必要這樣直接把我的事說出來嗎？」

儘管上述描述令人有些尷尬，然許多網友均表示，這個新功能對自己的描述「相當準確」。一名網友在X平台上公開自己檔案，亞馬遜形容其「極度著迷於只帶一個背包就出門的極簡旅行」，且「偏好使用Anker品牌的充電解決方案」。該網友說，這些描述相當真實。

另一名網友也於X上分享亞馬遜給自己的檔案，包括「曾有過一次探索特色起司的經驗」該網友寫道，「我服了。」

想查看個人檔案的亞馬遜顧客，可透過手機應用程式、手機行動版網頁，或電腦版網頁上尋找。若用手機，前往「我的」（Me）頁面，點擊自己姓名，再點選「關於你」。若使用電腦，點選右上角「帳戶與清單」（Account & Lists）上方姓名，或點選「誰在購物」（Who's Shopping？），然後選擇個人檔案，接著點擊「關於你」即可。

精華 FAQ

  • 這項功能會根據用戶過往購買紀錄、Alexa購物對話與商品評論，分析個人喜好和生活習慣，整理成一份可編輯的個人檔案，並據此提供更精準的商品推薦。

  • 因為它會把消費者的習慣、偏好與推測特質集中呈現，像是一份完整又直白的個人資料整理，讓人可直接看到亞馬遜如何「理解」自己，因此被戲稱為卷宗。

  • 有Threads用戶發現系統寫自己「臀部扁平」，另一名X用戶被描述為熱衷極簡旅行且偏好Anker充電用品，還有人被標註曾探索特色起司，許多人都覺得意外但準。

亞馬遜 Amazon 零售商

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