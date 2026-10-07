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華女數月連嫁5男 騙錢豪賭 如今下場慘了

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調查人員取得的文件顯示，陳佳穎曾以「Vicky Liang」的化名偽造內華達州駕...
調查人員取得的文件顯示，陳佳穎曾以「Vicky Liang」的化名偽造內華達州駕照及護照。（拉斯維加斯大都會警局）

AI摘要

文章摘要整理：

拉斯維加斯華女陳佳穎以假結婚與親人生病為藉口詐財，數月內嫁給5男並將款項用於賭博，法院判她緩刑、入監近1年且須賠償。

以中國親人生病急需用錢為由，向結婚對象索取款項，拿到錢後便失聯，資金卻流向賭場。拉斯維加斯34歲華女陳佳穎（Jiaying Chen，音譯）因重婚及詐財認罪，10月6日獲判兩年緩刑，但須在縣拘留中心服刑近一年，並賠償受害者逾28萬元、並接受賭癮治療。

據拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal）報導，陳佳穎今年7月認罪，涉及重婚及以虛假藉口取得金錢兩項重罪。檢方表示，僅今年數個月間，她便與五男結婚。警方資料顯示，她曾向克拉克縣（Clark County）婚姻登記單位提交14份結婚申請，其中七份完成登記、取得結婚證書。

根據News 3電視台報導，法官Crystal Eller判處陳佳穎8至20年監禁，暫緩執行，並設定兩年緩刑期（如此期間完全合規，刑罰程序將結束，無需再入監）；不過她仍須在克拉克縣拘留中心（Clark County Detention Center）服刑近一年，已羈押時間可折抵刑期。緩刑期間，她須接受賭癮諮商，並定期參加戒賭互助會（Gamblers Anonymous）。

Eller認為，治療有助處理陳佳穎的賭博成癮問題，避免再有人受害，但她也需要透過服刑，理解自己對多個家庭造成的傷害，以及再次犯案可能面臨的後果。

每日郵報（Daily Mail）引述當地報導指出，多名現任及前任配偶向警方表示，認識陳佳穎僅數個月，她便說服對方結婚。此後，她會提出不同理由索取金錢，包括稱中國的親人生病、急需援助；收到錢後，便切斷聯絡。

警方表示，陳佳穎取得的用於賭博，而非援助海外親人。調查資料顯示，她曾在拉斯維加斯的永利賭場（Wynn）一年內輸掉逾30萬元。她曾向警探表示，一次婚姻最多可取得約2萬元，並稱只在拉斯維加斯進行這類「假結婚」，因為當地結婚太容易。

根據當地電視台KSNV報導，調查人員取得的文件顯示，陳佳穎曾以「Vicky Liang」的化名偽造內華達州駕照及護照。檢方指她利用假身分證，並在結婚申請上說謊，藉此取得資金供賭博使用。

拉斯維加斯評論報報導，受害者譚姓男子（Raymond Tam）6日出庭陳述影響指出，他每天精神備受煎熬，難以入睡。

辯護律師Thomas M. Wells則請求法官只判緩刑，稱陳佳穎希望工作賺錢、償還受害者。陳佳穎透過翻譯表示，她計畫到佛羅里達州一家朋友經營的壽司餐廳工作。

拉斯維加斯一名34歲華人女子因重婚及詐財認罪，10月6日獲判兩年緩刑。（Cour...
拉斯維加斯一名34歲華人女子因重婚及詐財認罪，10月6日獲判兩年緩刑。（Court TV）

精華 FAQ

  • 她被指控以重婚方式與多人結婚，並用親人生病急需用錢等虛假理由向配偶索財，最後承認重婚及以虛假藉口取得金錢兩項重罪。

  • 檢方指出，她在今年數個月內先後與5名男子結婚，並藉機詐得逾28萬元，部分受害者是在認識幾個月後就被說服登記結婚。

  • 法官判她8至20年徒刑但暫緩執行，改處2年緩刑，仍須在拘留中心服刑近1年、賠償受害者，並接受賭癮諮商與參加互助會。

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