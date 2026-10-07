宣國軍代孕虐養案 保釋金僅次紅二代涉嫌殺前男友案
洛杉磯縣檢方指控華人夫婦宣國軍與妻子涉非法代孕並虐待至少21名兒童，考量其巨額資產與潛逃風險後，法官最終裁定每人2000萬元保釋金。
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洛杉磯縣檢方指控華人夫婦宣國軍與妻子涉非法代孕並虐待至少21名兒童，考量其巨額資產與潛逃風險後，法官最終裁定每人2000萬元保釋金。
洛杉磯縣檢察官辦公室對涉代孕虐養的華人夫婦宣國軍與妻子Silvia Zhang分別要求一億的天價保釋金，後法官裁定每人2000萬元。檢方稱，是結合被告具體財務狀況及整體案情，來要求保釋金的金額。兩被告罪名是涉嫌利用自設代孕中介機構非法生育並虐待至少21兒童，其保釋金金額，僅次當年加州紅二代涉嫌殺前男友案。
據洛縣檢察官辦公室的資料，根據加州刑法，在設定保釋金時，法院必須考量「保護公眾、所涉指控罪行的嚴重性、被告過往犯罪紀錄，及其按規定出庭的可能性」。加州最高院明確指出，在必須設定金錢保釋金的情況下，其金額必須基於對整體情況的個別化評估而達到「合理」。合理保釋金的認定，並不意味必須讓被告「輕鬆負擔或感到便利」，而是結合被告具體財務狀況及整體案情來定。對擁有鉅額資產且面臨重罪及嚴重潛逃風險的富豪被告，法院有權根據其財政資源與潛逃風險設定相應合理的保釋金額。
洛縣檢察官辦公室認為，被告宣國軍具備購買國際機票、在海外安排住房與搬遷的經濟能力，其控制超過70個企業銀行帳戶，資產超過1億元，且在2023至2025年間每年有高達2.5億元的交易金流。
對宣國軍的保釋金是否為洛縣華人案件最高，洛縣檢察官辦公室發言人Greg Risling表示，檢方沒有按族裔或國籍追蹤保釋金的數據，因此無法確認2000萬保釋金是否為洛縣華人案件最高。
在加州歷史上，超過千萬乃至上億保釋金雖然很少，但也有數起和華人相關。如2010年洛杉磯華商馬肯寧（Kening Ma，譯音）涉嫌大規模偽造文件、洗錢及違反環保法規，聖伯納汀諾縣法院開出的保釋金曾為1.5億元，其妻Shirley計保釋金則高達7500萬元。2017年舊金山灣區華裔富二代李凡妮（Tiffany Li）涉嫌謀殺案，檢方最初要求1億元保釋金，法官最終裁定為3500萬元，李家隨後以價值6200萬元房產作抵押成功交保。該金額當年被媒體稱為美國州法院歷史第八高保釋金。李凡妮後被陪審團裁定無罪。
兩人被指透過自設代孕中介非法生育，並虐待至少21名兒童。檢方認為其財力雄厚、可能協助潛逃，且案情重大，因此主張高額保釋金。 洛杉磯縣檢察官辦公室原本對兩人各自要求1億元保釋金，但法官在綜合財務狀況與案件嚴重性後，最終裁定每人2000萬元。 因為2000萬元保釋金在加州歷史上已屬極高金額，僅次於紅二代殺前男友案等少數案例；文中也提到馬肯寧與李凡妮等華人相關高額保釋前例。
精華 FAQ
兩人被指透過自設代孕中介非法生育，並虐待至少21名兒童。檢方認為其財力雄厚、可能協助潛逃，且案情重大，因此主張高額保釋金。
洛杉磯縣檢察官辦公室原本對兩人各自要求1億元保釋金，但法官在綜合財務狀況與案件嚴重性後，最終裁定每人2000萬元。
因為2000萬元保釋金在加州歷史上已屬極高金額，僅次於紅二代殺前男友案等少數案例；文中也提到馬肯寧與李凡妮等華人相關高額保釋前例。
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