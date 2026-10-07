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洛杉磯持續高溫「熱到受不了」居民水電帳單飆到3300

記者邵敏／即時報導
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洛杉磯持續高溫，居民無法承擔夏季高額電費。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯持續高溫，居民無法承擔夏季高額電費。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加高溫下，聖費南度谷家庭因冷氣降溫收到3322.01元水電帳單，屋主批評電價過高並請求審計與夏季減免。

南加地區持續高溫，洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）一個家庭，近日收到超過3300元的水電帳單。當事人表示，為讓家人在高溫期間保持涼爽，冷氣恆溫維持在華氏74度，沒想到水電費竟然狂飆。

加州郵報報導，Micah Reed與妻子及兩兒子同住。他在社媒發布影片，8月期間將家中空調設定在華氏74度，目的是讓家人「不會熱到受不了」。但他們收到讓人震驚的高額帳單。

帳單顯示，Reed今年7月25日至9月23日的兩個月帳期，電費為2114元，水費為756元，再加上汙水費等，總額為3322.01元。影片在社媒引發關注，近100萬次觀看，並收到數千居民回應，不少人表示也有類似的高額水電費經歷。

面對高額帳單，Reed質疑，「難道我是為整個聖費南度谷的加密貨幣挖礦網絡供電，還是洛杉磯水電局（LADWP）決定我這個月要付兩次房貸？」

Reed隨後發起請願，要求相關部門進行「獨立審計及夏季電價減免」。他在請願中指出，聖費南度谷夏季氣溫可能超過華氏100度，在這種環境讓住宅保持涼爽，是基本的健康與安全需求。不過，他認為水電局的分級電價制度以及相關費用計算方式，使居民在使用冷氣降溫時承受過高費用。

Reed將這種情況形容為「高溫稅」（Heat Tax），認為居民只是為避免受高溫傷害，便可能面臨巨額電費。請願要求洛杉磯市審計長Kenneth Mejia對水電局的電價計算方式進行公開、獨立的審計，包括分級電價以及相關轉嫁費用。

Reed同時要求，7月至9月期間提高第一（Tier 1）及第二級（Tier 2）的用電量門檻，避免家庭在三位數高溫期間因使用必要的冷氣，而被推入最高級的電價。

請願同時要求，如果居民無力支付夏季高額水電費，應該暫時不要因為欠費而停止供電。

對夏季高額電費問題，洛杉磯水電局6日公告，近期極端高溫導致客戶用電量增加，並提醒民眾可以使用「固定月額付款計畫」（Level Pay），將一年12個月的電費平均分攤，以降低夏季用電增加造成的帳單波動。水電局表示，Level Pay可以讓客戶每月支付相同金額，較容易安排家庭預算。

帳單顯示，電費2114元，水費756元，再加上汙水費用等，整張帳單總額為3322...
帳單顯示，電費2114元，水費756元，再加上汙水費用等，整張帳單總額為3322.01元。（Micah Reed在社媒上發布的帳單截屏）

精華 FAQ

  • 因南加持續高溫，屋主為讓家人維持涼爽，整個夏季把冷氣設定在華氏74度，兩個月內電費、水費與其他費用累計後，總額飆到3322.01元。

  • Micah Reed質疑自己是否在替整個聖費南度谷的加密貨幣挖礦供電，並認為LADWP的分級電價與轉嫁費用，讓住戶在必要用電時承受過高負擔。

  • 請願要求對水電局進行獨立審計、提高7月至9月的Tier 1與Tier 2門檻，並避免因欠費停電；LADWP則建議使用Level Pay，將全年電費平均分攤。

南加 洛杉磯

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