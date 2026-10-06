涉走私逾3億元AI產品去中國 華男不認罪 家屬痛哭

聖蓋博谷華男呂耀剛（Greg Lui，Yiu Kong Lui）5日對3項聯邦控罪表示不認罪。圖為他被聯邦調查局逮捕現場。（取自FBI X）

AI摘要 文章摘要整理： 呂耀剛被控以Earthmade Computer購買受管制高階AI伺服器，經第三地轉運中國並涉洗錢，雖不認罪，仍獲准以150萬元保釋。

涉嫌將價值逾3億美元、搭載受美國出口管制GPU的高階AI伺服器，經馬來西亞、新加坡 轉運中國的聖蓋博 華裔男子呂耀剛（音譯Greg Lui，Yiu Kong Lui，下同），5日在洛杉磯 市區聯邦法院出庭。他身穿白色連體囚服、雙手雙腳均戴著鎖銬，在法警押解下進入法庭；旁聽席上的家屬情緒激動，數度落淚。

38歲的呂耀剛5日在洛杉磯聯邦法院640號庭出庭。呂耀剛當庭對檢方提出的三項聯邦刑事指控表示不認罪。

根據聯邦司法部資料，呂耀剛是工業市Earthmade Computer Inc.負責人，他目前面臨的三項聯邦起訴包括，共謀違反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act）及《出口管理條例》（Export Administration Regulations）、向境外走私（outbound smuggling），以及共謀洗錢。

本案檢察官向韓裔法官Steve Kim表示，呂耀剛涉嫌金額巨大，而且有香港和國際背景，潛逃風險極高，建議暫時不予保釋。呂耀剛的辯護律師則表示，呂雖然有香港背景，但他的三代家人都住在聖蓋博谷，他的太太以及他的三處房產也在聖蓋谷。辯護律師表示，呂在2025年就獲知他的另一名在紐約的合夥人已被調查，也早知道自己會牽扯其中，但一直沒有逃跑。辯護律師進一步表示，呂的紐約同夥涉案金額高達25億元，最後也獲得保釋。

法官在聽取辯方申請後，同意以約以150萬元、即呂三處房產的總價作為呂燿剛的解押擔保，但同時附加多項嚴格限制，包括不得限期不得離境、國內旅行也須事先報備，不得開立新的銀行帳戶，未經許可不得進行超過1萬元的轉帳等。

根據司法部指控，呂耀剛與數名共犯從2023年至2024年間，利用Earthmade Computer購買美國製造、受出口管制的高階伺服器。這些伺服器搭載高階GPU，包括Nvidia A100及H100，主要用於人工智慧運算。美國對部分先進GPU及相關設備輸往中國設有嚴格出口管制，若運往中國必須取得相關許可；但當時部分相同設備運往馬來西亞、新加坡則不需要相同的出口許可。

檢方指控，呂等人利用第三國作為「中轉站」，先把伺服器從美國運往馬來西亞、新加坡，再轉運中國，規避美國出口管制。檢方並指稱，被告向美國製造商提供虛假文件，將馬來西亞、新加坡等地列為最終目的地及合法使用者，但實際最終買家在中國。起訴書還列出銀行紀錄及電子郵件等證據。

其中一筆交易尤其受到檢方注意。2024年1月，呂以約761萬4000元向美國製造商訂購27台伺服器，之後從洛杉磯運往馬來西亞吉隆坡；兩個月後，一名共犯被指在電子郵件中告訴馬來西亞官員，這27台伺服器已經被轉運給中國買家。2024年1月至10月期間，Earthmade從兩家馬來西亞船運公司收到超過1.76億元款項。

FBI反情報及反間諜部門、商務部工業暨安全局（BIS）出口執法辦公室，以及國防部刑事調查局（DCIS）聯合介入本案調查。司法部表示，本案設計的先進設備具有人工智慧及其他高性能運算用途，還可能涉及軍事能力，出口管制涉及國家安全與外交政策利益。

根據公開資料，呂耀剛在進入科技業前曾從事餐飲業，2012年與人在亞凱迪亞開設中式火鍋及乾鍋餐廳Duo-Pot，主打川味及辛辣料理，餐廳後於2021年歇業。他之後進入科技業，2021年在工業市的羅蘭街創辦Earthmade Computer，從事伺服器、處理器採購及出口等業務。

如果三項控罪全部成立，最高刑期分別為20年、10年及20年，理論上合計最高可達50年聯邦監禁。

聖蓋博谷華裔男子呂耀剛（Greg Lui，Yiu Kong Lui）5日對3項聯邦控罪表示不認罪。（聯邦司法部）

南加工業市（City of Industry）科技公司Earthmade Computer華人業主涉嫌出口管制電腦器件遭聯邦當局逮捕。（本報記者／攝影）

聖蓋博谷華裔男子呂耀剛（Greg Lui，Yiu Kong Lui）被控共謀違反《出口管制改革法》及向境外走私和共謀洗錢案；爾灣房地產中介張婉瑩被控中國代理人案，均在洛杉磯聯邦法院審理。（記者楊青/攝影）