全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

Souplantation預計2027年重返加州，確切店址及開幕日期尚未公布。圖為其姊妹品牌Sweet Tomatoes。（取自Sweet Tomatoes IG）

AI摘要 文章摘要整理： 曾在疫情中關閉全美97店的Souplantation，現傳將於2027年重返加州，官方已在社群預告，但首店城市、地址與開幕時間仍未公布。

以沙拉吧、湯品及吃到飽模式聞名的連鎖餐廳Souplantation，2020年疫情期間關閉所有門市，如今傳出回歸消息。SFGATE新聞網6日報導，已向旗下姊妹品牌Sweet Tomatoes確認，Souplantation預計2027年重返加州 ，但確切城市、店址及開幕日期尚未公布。

Sweet Tomatoes於5日在Instagram發布預告，畫面出現「Welcome to California」（歡迎來到加州）標誌，並附上「Stay tuned…」（敬請期待）文字。品牌發言人Marlee Lossing透過電郵向SFGATE表示，確切地點將「很快」在社群平台公布。目前尚無法確認首家回歸門市是否位於南加州。

Souplantation第一家餐廳1978年在聖地牙哥 開業，後來拓展至全美多地，在南加州以Souplantation名稱營運，其他地區則使用Sweet Tomatoes品牌。餐廳主打自助取餐，顧客可自行搭配沙拉、湯品、熱義大利麵、麵包、瑪芬及甜點。

這家連鎖餐廳在疫情初期曾打算暫停營業後重新開門。2020年3月10日，當時母公司Garden Fresh執行長John Haywood宣布全美餐廳暫時關閉，表示希望協助減緩疫情傳播，並在條件允許時恢復營運。

然而，兩個月後，暫停營業變成永久歇業。Haywood於同年5月7日確認，公司經過八周努力，仍無法克服疫情帶來的財務困境，決定關閉全美97家門市，約4400員工失去工作。

當時收購Garden Fresh的投資公司負責人Robert Allbritton表示，疫情疑慮使餐廳2020年2月及3月營收大幅下滑，自助餐的共用取餐區讓顧客卻步。此外，Souplantation原有營運模式難以轉為路邊取餐或外送，無法像其他餐廳一樣維持收入。

品牌復甦已有先例。Sweet Tomatoes於2024年4月1日在亞利桑納州圖森（Tucson），重新開放一處約7000平方英尺的舊門市，當時吸引顧客排隊等候，再度品嘗熟悉的自助餐。