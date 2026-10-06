全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
曾在疫情中關閉全美97店的Souplantation，現傳將於2027年重返加州，官方已在社群預告，但首店城市、地址與開幕時間仍未公布。
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曾在疫情中關閉全美97店的Souplantation，現傳將於2027年重返加州，官方已在社群預告，但首店城市、地址與開幕時間仍未公布。
以沙拉吧、湯品及吃到飽模式聞名的連鎖餐廳Souplantation，2020年疫情期間關閉所有門市，如今傳出回歸消息。SFGATE新聞網6日報導，已向旗下姊妹品牌Sweet Tomatoes確認，Souplantation預計2027年重返加州，但確切城市、店址及開幕日期尚未公布。
Sweet Tomatoes於5日在Instagram發布預告，畫面出現「Welcome to California」（歡迎來到加州）標誌，並附上「Stay tuned…」（敬請期待）文字。品牌發言人Marlee Lossing透過電郵向SFGATE表示，確切地點將「很快」在社群平台公布。目前尚無法確認首家回歸門市是否位於南加州。
Souplantation第一家餐廳1978年在聖地牙哥開業，後來拓展至全美多地，在南加州以Souplantation名稱營運，其他地區則使用Sweet Tomatoes品牌。餐廳主打自助取餐，顧客可自行搭配沙拉、湯品、熱義大利麵、麵包、瑪芬及甜點。
這家連鎖餐廳在疫情初期曾打算暫停營業後重新開門。2020年3月10日，當時母公司Garden Fresh執行長John Haywood宣布全美餐廳暫時關閉，表示希望協助減緩疫情傳播，並在條件允許時恢復營運。
然而，兩個月後，暫停營業變成永久歇業。Haywood於同年5月7日確認，公司經過八周努力，仍無法克服疫情帶來的財務困境，決定關閉全美97家門市，約4400員工失去工作。
當時收購Garden Fresh的投資公司負責人Robert Allbritton表示，疫情疑慮使餐廳2020年2月及3月營收大幅下滑，自助餐的共用取餐區讓顧客卻步。此外，Souplantation原有營運模式難以轉為路邊取餐或外送，無法像其他餐廳一樣維持收入。
品牌復甦已有先例。Sweet Tomatoes於2024年4月1日在亞利桑納州圖森（Tucson），重新開放一處約7000平方英尺的舊門市，當時吸引顧客排隊等候，再度品嘗熟悉的自助餐。
根據SFGATE報導與品牌說法，Souplantation預計在2027年重返加州。不過目前只確認有回歸計畫，首家門市的城市、店址與實際開幕日都尚未公布。 Sweet Tomatoes已在Instagram發布「Welcome to California」預告，並寫下「Stay tuned…」。發言人也表示，確切地點將很快在社群平台公布，但尚無法確認是否先落腳南加州。 Souplantation原本在2020年3月宣布暫停營業，盼疫情趨緩後復業，但兩個月後因財務壓力與自助取餐模式不利防疫、也難轉做外帶外送，最終關閉全美97家門市。
精華 FAQ
根據SFGATE報導與品牌說法，Souplantation預計在2027年重返加州。不過目前只確認有回歸計畫，首家門市的城市、店址與實際開幕日都尚未公布。
Sweet Tomatoes已在Instagram發布「Welcome to California」預告，並寫下「Stay tuned…」。發言人也表示，確切地點將很快在社群平台公布，但尚無法確認是否先落腳南加州。
Souplantation原本在2020年3月宣布暫停營業，盼疫情趨緩後復業，但兩個月後因財務壓力與自助取餐模式不利防疫、也難轉做外帶外送，最終關閉全美97家門市。
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