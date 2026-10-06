我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿州白卡廣告用懶惰白男為例爽用福利 保守派反彈：為何不是黑人女性？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

記者王若然／巴沙迪那即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
視頻監控顯示，保姆打孩子屁股。（洛縣法院）
視頻監控顯示，保姆打孩子屁股。（洛縣法院）

AI摘要

文章摘要整理：

宣國軍與Silvia Zhang因涉嫌虐童與阻礙證人遭起訴，檢方以其龐大資產與3國護照主張高額保釋，法官最後裁定兩人各2000萬元並限制接觸孩子。

被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日被捕後，於巴沙迪那高等法院過堂。兩人對所有指控不認罪。法官Kerry White宣布，將兩人保釋金均設為2000萬元，而檢方此前提出1億天價保釋金。檢方稱，宣國軍有數億元資產、三國護照，有較高潛逃可能。而辯方認為，檢方針對宣國軍，並反問「為何沒人說馬斯克？」。

下午2時多，宣國軍和Silvia Zhang被法警帶至法庭。兩人均穿著上午被捕時的衣服，39歲的Silvia Zhang身材瘦削、神情凝重，雙手戴鐐銬，背在身後。而66歲宣國軍則是光頭，後頸部還貼有醫用膠帶。他坐著輪椅，身穿黑色厚夾克。其辯護律師Mitchell Krems向本報表示，宣國軍罹患白血病，目前正接受骨髓移植。

宣國軍和Silvia Zhang對檢方提出的多項合謀虐童重罪、五項阻礙證人重罪等不認罪。檢辯雙方隨後針對天價保釋金辯論。Mitchell Krems表示，1億元的保釋金很「荒謬」，對謀殺案嫌疑人的保釋金多設在100萬元，更何況兩名被告沒有犯罪紀錄，與社區連結密切。他說，宣國軍剛接受骨髓移植，若長期羈押，健康狀況堪憂。此時，宣國軍特意掀開外套，露出由醫用膠布包裹的傷口。Mitchell Krems稱，1億保釋金形同「不得保釋。」，他建議保釋金設為每人500萬元。

但接下來檢方的爭論，堪稱投下一枚炸彈。檢方說，1億保釋金用意並非「不得保釋」。而是鑑於兩名被告的財務狀況，他們可以交得出（reasonablly retainable）。她說，通過檢方調查，宣國軍兩個銀行帳戶2023至2025年的資金流動（transaction）達到2億5000萬。其兩個銀行帳戶的資金說明（bank statement）顯示，一個帳戶存款超過500萬，一個則超過700萬。在當天執法人員突襲其住宅行動中，繳獲現金、酒等財物就有800至900萬元。

檢方接著說，有監控表明，兩夫妻在攝像頭前還偷偷讓孩子不要說打過他們，例如宣國軍表面給孩子們故事書，實則教他們說父母對他們很好，沒有打過他們。

檢方還說，宣國軍有三個國家護照，包括中國、美國和墨西哥。

最後，法官Kerry White裁定，保釋金為每人2000萬，並責令在一周內上繳兩人的所有法律身分文件，包括宣國軍的三國護照。法官還發布兒童保護令，夫妻倆不得接觸孩子，除了由Silvia Zhang親生的13歲女孩。被告若對保釋金有異議，需在12日前上訴。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）指出，該案中「被指控遭虐待的孩子數量前所未聞。」他稱至少14名幼兒被虐待。一同被指控的，還有涉嫌虐待2個月嬰兒的保姆李春梅（Chunmei Li，音譯）。她目前被通輯，懸賞金10萬5000元。

宣國軍夫婦的律師Mitchell Krems在庭後接受本報採訪稱，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種，「為什麼沒人說馬斯克？」

根據檢方訴狀，2025年4月27日至5月7日的11天內，監視器多次拍到部分保姆打孩子屁股、掌摑或毆打孩童。其中一次，一保姆用鞋子打孩子，Silvia Zhang和李春梅看著監視器畫面發笑。

檢方指控，宣國軍4月30日走進其中一間教室，要一名保姆打孩子打得更用力，隨後他本人多次打那孩子的屁股，用手掌打孩子頭部，還抓著孩子一隻手臂把他提起來，同時繼續毆打。

這些疑似虐童行為，是警方接獲一名2個月大男嬰頭部受傷的報案後才曝光。檢方指控，李春梅5月4日毆打這名嬰兒，但宣國軍和Silvia Zhang直到兩天後才帶他就醫，並向醫護人員謊稱嬰兒是從床上摔下。

起訴書還指出，5月7日警方抵達前，宣國軍和Silvia Zhang要求部分孩子否認曾被保姆毆打，Silvia Zhang也被控指示一名保姆把用來打孩子的棍子藏起來。

若罪名成立，宣國軍最高可判處17年4個月監禁，Silvia Zhang最高11年8個月，李春梅最高12年。

洛縣檢察長霍克曼等6日舉行記者會。（會議截圖）
洛縣檢察長霍克曼等6日舉行記者會。（會議截圖）

宣國軍的辯護律師Mitchell Krems向本報表示，宣國軍只是想要一個大家庭...
宣國軍的辯護律師Mitchell Krems向本報表示，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種，「為什麼沒人說馬斯克？」（記者王若然╱攝影）

被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日上午被捕後，下午於巴...
被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日上午被捕後，下午於巴沙迪那高等法院過堂。（記者王若然╱攝影）

法院文件顯示，保姆涉嫌虐童。（洛縣法院）
法院文件顯示，保姆涉嫌虐童。（洛縣法院）

精華 FAQ

  • 兩人被控合謀虐童、阻礙證人等多項重罪，6日過堂時都對全部指控不認罪，後續將面對法院審理與保釋條件限制。

  • 檢方稱宣國軍財力雄厚，2023至2025年帳戶交易達2億5000萬，還有超過500萬與700萬的存款帳戶，突襲住處也查扣800萬至900萬元財物。

  • 法官將兩人保釋金定為各2000萬元，要求一周內交出所有法律身分文件並發布兒童保護令；檢方指至少14名幼兒受虐，潛逃與再犯風險都很高。

馬斯克 華人 護照

上一則

長者痛失70萬畢生積蓄 中國男自稱聯邦官員 設層層騙局

下一則

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

延伸閱讀

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕
華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標
騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴

騙全美77人逾740萬轉匯中國 5華男被訴

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕