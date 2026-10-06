獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

視頻監控顯示，保姆打孩子屁股。（洛縣法院）

AI摘要 文章摘要整理： 宣國軍與Silvia Zhang因涉嫌虐童與阻礙證人遭起訴，檢方以其龐大資產與3國護照主張高額保釋，法官最後裁定兩人各2000萬元並限制接觸孩子。

被控合謀虐童的華人 夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日被捕後，於巴沙迪那高等法院過堂。兩人對所有指控不認罪。法官Kerry White宣布，將兩人保釋金均設為2000萬元，而檢方此前提出1億天價保釋金。檢方稱，宣國軍有數億元資產、三國護照 ，有較高潛逃可能。而辯方認為，檢方針對宣國軍，並反問「為何沒人說馬斯克 ？」。

下午2時多，宣國軍和Silvia Zhang被法警帶至法庭。兩人均穿著上午被捕時的衣服，39歲的Silvia Zhang身材瘦削、神情凝重，雙手戴鐐銬，背在身後。而66歲宣國軍則是光頭，後頸部還貼有醫用膠帶。他坐著輪椅，身穿黑色厚夾克。其辯護律師Mitchell Krems向本報表示，宣國軍罹患白血病，目前正接受骨髓移植。

宣國軍和Silvia Zhang對檢方提出的多項合謀虐童重罪、五項阻礙證人重罪等不認罪。檢辯雙方隨後針對天價保釋金辯論。Mitchell Krems表示，1億元的保釋金很「荒謬」，對謀殺案嫌疑人的保釋金多設在100萬元，更何況兩名被告沒有犯罪紀錄，與社區連結密切。他說，宣國軍剛接受骨髓移植，若長期羈押，健康狀況堪憂。此時，宣國軍特意掀開外套，露出由醫用膠布包裹的傷口。Mitchell Krems稱，1億保釋金形同「不得保釋。」，他建議保釋金設為每人500萬元。

但接下來檢方的爭論，堪稱投下一枚炸彈。檢方說，1億保釋金用意並非「不得保釋」。而是鑑於兩名被告的財務狀況，他們可以交得出（reasonablly retainable）。她說，通過檢方調查，宣國軍兩個銀行帳戶2023至2025年的資金流動（transaction）達到2億5000萬。其兩個銀行帳戶的資金說明（bank statement）顯示，一個帳戶存款超過500萬，一個則超過700萬。在當天執法人員突襲其住宅行動中，繳獲現金、酒等財物就有800至900萬元。

檢方接著說，有監控表明，兩夫妻在攝像頭前還偷偷讓孩子不要說打過他們，例如宣國軍表面給孩子們故事書，實則教他們說父母對他們很好，沒有打過他們。

檢方還說，宣國軍有三個國家護照，包括中國、美國和墨西哥。

最後，法官Kerry White裁定，保釋金為每人2000萬，並責令在一周內上繳兩人的所有法律身分文件，包括宣國軍的三國護照。法官還發布兒童保護令，夫妻倆不得接觸孩子，除了由Silvia Zhang親生的13歲女孩。被告若對保釋金有異議，需在12日前上訴。

洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）指出，該案中「被指控遭虐待的孩子數量前所未聞。」他稱至少14名幼兒被虐待。一同被指控的，還有涉嫌虐待2個月嬰兒的保姆李春梅（Chunmei Li，音譯）。她目前被通輯，懸賞金10萬5000元。

宣國軍夫婦的律師Mitchell Krems在庭後接受本報採訪稱，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種，「為什麼沒人說馬斯克？」

根據檢方訴狀，2025年4月27日至5月7日的11天內，監視器多次拍到部分保姆打孩子屁股、掌摑或毆打孩童。其中一次，一保姆用鞋子打孩子，Silvia Zhang和李春梅看著監視器畫面發笑。

檢方指控，宣國軍4月30日走進其中一間教室，要一名保姆打孩子打得更用力，隨後他本人多次打那孩子的屁股，用手掌打孩子頭部，還抓著孩子一隻手臂把他提起來，同時繼續毆打。

這些疑似虐童行為，是警方接獲一名2個月大男嬰頭部受傷的報案後才曝光。檢方指控，李春梅5月4日毆打這名嬰兒，但宣國軍和Silvia Zhang直到兩天後才帶他就醫，並向醫護人員謊稱嬰兒是從床上摔下。

起訴書還指出，5月7日警方抵達前，宣國軍和Silvia Zhang要求部分孩子否認曾被保姆毆打，Silvia Zhang也被控指示一名保姆把用來打孩子的棍子藏起來。

若罪名成立，宣國軍最高可判處17年4個月監禁，Silvia Zhang最高11年8個月，李春梅最高12年。

洛縣檢察長霍克曼等6日舉行記者會。（會議截圖）

宣國軍的辯護律師Mitchell Krems向本報表示，宣國軍只是想要一個大家庭，檢方如此控訴，僅僅因為他是移民有色人種，「為什麼沒人說馬斯克？」（記者王若然╱攝影）

被控合謀虐童的華人夫婦宣國軍、Silvia Zhang 6日上午被捕後，下午於巴沙迪那高等法院過堂。（記者王若然╱攝影）

法院文件顯示，保姆涉嫌虐童。（洛縣法院）