「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

宣國軍（左）、Silvia Zhang（中），李春梅以及位於亞凱迪亞的涉事豪宅。（記者王若然／攝影、取自亞凱迪亞警局）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣當局逮捕涉21娃代孕風波的宣國軍夫婦，指控其共謀虐童並將求1億元保釋金，案件中監視器畫面與逃逸保姆成為關鍵證據。

洛杉磯 縣亞凱迪亞市住處養育21名代孕孩童、身陷風波的宣國軍（Guojun Xuan）與妻子Silvia Zhang 6日早上遭逮捕，面臨多項刑事指控。檢方將尋求1億元保釋金。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）與洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）舉行記者會，說明案件最新進展。宣式夫婦被控多項共謀虐童重罪。霍克曼稱，將向法官尋求1億元保釋金，考慮到兩人潛逃的可能性。

盧納稱，今早包括聯邦調查局（FBI ），洛縣警局、亞凱迪亞市警局等執法部門，進入被告位亞凱迪亞市的住宅，搜集更多證據。

宣國軍的律師克雷姆斯（Mitchell Krems）發表聲明，強調當事人是無辜的，錯在已經潛逃的保姆，並表示宣國軍是因為行使擁有大家庭的憲法權利，而成為打擊目標。

霍克曼指出，亞凱迪亞的大宅子中，設有32個監控，在宅內一間房中，有一個巨大電視屏幕，上面播放不同房間保姆與孩子的行蹤。霍克曼說，在其中一段視頻中，當一個小孩被罰扎馬步時，宣國軍在旁邊大笑；一次保姆在打孩子時，他說「再打使勁點！」還有一次，他一手拎起孩子，一手打孩子的臉。另一段視頻中，宣國軍拿出10疊鈔票，發給保姆。

霍克曼稱，該案將在巴沙迪那法院過堂。若罪名成立，宣國軍與Silvia Zhang的刑期最多將分別為17年和11年。保姆李春梅（Chunmei Li，音譯）的刑期將最高可達12年。

宣國軍夫婦自去年夏天起就備受關注。兩人當時因涉嫌重罪危害兒童被捕，但隨後獲釋，未被起訴。去年12月，調查起因是兩人當時僅2個月大的兒子疑似頭部受傷。

調查人員指出，住處的監視器拍到保姆李春梅在屋內抱著這名嬰兒。搜索令描述，畫面中嬰兒哭了幾秒後傳出一聲撞擊聲，哭聲隨即停止，李春梅試圖叫醒嬰兒未果後，畫面顯示她搖晃嬰兒。調查人員表示，李春梅目前仍在逃。

去年夏天，警方在宣家發現的21名孩童已全部交由洛杉磯縣兒童及家庭服務局（DCFS）監護。調查認定，這些孩子都是透過宣國軍與Silvia Zhang名下的代孕業務所生。

警方在醫院拍攝的，頭部受傷的兩個月大嬰兒照片。（洛杉磯縣高等法院，照片經過打碼處理。）

照片顯示，黑衣保姆將孩子的褲子脫下，按在桌子上打屁股。（洛杉磯縣高等法院，照片經過馬賽克處理）