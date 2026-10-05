我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前牧師為情婦殺妻 遭判無期徒刑定讞 落淚仍堅稱無辜

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關

Medicare有錢領！退款10月入帳 怎麼領1篇講清楚

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普日前宣布，政府將向約2080萬名符合資格的聯邦醫療保險（Medica...
美國總統川普日前宣布，政府將向約2080萬名符合資格的聯邦醫療保險（Medicare）受益人發放一次性90元退款，總額約20億元，主要用於抵銷10月份的Medicare保費。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布動用Medicare改善基金，向約2080萬名合格受益人發放90元退款，以抵銷10月保費，預計以直存或支票方式在本月陸續入帳。

美國總統川普日前宣布，政府將向約2080萬名符合資格的聯邦醫療保險（Medicare）受益人發放一次性90元退款，總額約20億元，主要用於抵銷10月份的Medicare保費。款項將以直接存款或紙本支票方式發放。

川普表示，政府將動用Medicare改善基金支付這筆款項。他在Truth Social發文指出，政府「終於開始運用這筆基金」，並搭配其所稱的「最惠國待遇」藥價協議，以降低長者的醫療成本。

凱瑟家庭基金會（KFF）健康政策執行副總裁Larry Levitt表示，過去政府並未以這種方式使用Medicare改善基金，但國會曾多次從該基金撥款，用於其他政策支出。例如2010年曾有207.4億元從該基金中撥作「平價醫療法案（Affordable Care Act）」相關支出。

至於90元何時收到？大多數符合資格者預計在10月8日（周四）前後，透過直接存款收到90元退款。部分民眾則可能在本月底前收到美國財政部寄出的紙本支票，支票上將印有「Medicare Improvement Fund Payment；$90 Payment to Offset October Premium」，即「Medicare改善基金款項；90元，用於抵銷10月份保費」。聯邦政府本月底前也將寄出由川普署名的電子郵件或信件，通知相關民眾。

根據聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS），此次退款主要針對已加入Medicare Part B、居住在美國境內，且沒有透過Medicaid獲得保費補助、也沒有被收取「收入相關月保費調整額」（IRMAA）的民眾。Medicare Advantage（Medicare Part C）參保者則不符合此次退款資格。

根據社會安全局資料，年滿65歲後若持續透過自己或配偶的在職雇主團體健康保險獲得保障，且該保險在過去八個月內終止，可申請加入Part B，不會受到延遲投保罰款。此外，Medicare設有特殊投保期，部分因失去Medicaid保障、自然災害或緊急事件而錯過投保期限，以及近期從監禁中獲釋者，也可能符合免罰款加入Part B的資格。

除了90元Medicare退款外，部分民眾本月也可能收到另一筆500元退款。白宮上月底開始向約100萬名民眾寄發支票，政府稱這些人過去購買「歐巴馬健保」時遭多收保費。

符合500元退款資格者，必須透過聯邦健保交易平台購買保險、未獲得保費補助，並居住在30個指定州之一。據Nexstar旗下The Hill報導，符合資格者約100萬人，僅占全美約1920萬名ACA投保人的一小部分，部分民眾已於上周收到退款。

如果認為自己符合領取90元資格，可致電1-800-MEDICARE（1-800-633-4227）確認；款項發放狀態則可從10月15日起致電社會安全局（Social Security Administration）1-800-772-1213查詢。

精華 FAQ

  • 這筆一次性90元退款主要用來抵銷10月份的Medicare Part B保費，約2080萬名符合資格的受益人可領取，政府估計總支出約20億元。

  • 主要是已加入Medicare Part B、居住在美國境內，且沒有透過Medicaid獲得保費補助、也未被收取IRMAA的人；Medicare Advantage參保者不符合。

  • 多數合格者預計在10月8日前後透過直接存款收到款項，部分人月底前會收到紙本支票；若要確認資格或查詢發放狀態，可致電1-800-MEDICARE或10月15日起聯絡社會安全局。

醫療保險 川普 保費

上一則

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

延伸閱讀

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
年滿65應續留雇主提供的醫療保險 還是改用紅藍卡？

年滿65應續留雇主提供的醫療保險 還是改用紅藍卡？
向AI諮詢醫療保險計畫 小心這5種錯誤

向AI諮詢醫療保險計畫 小心這5種錯誤
剔除數十萬健康良好保費低投保人 范斯打擊詐領健保 恐推高保費

剔除數十萬健康良好保費低投保人 范斯打擊詐領健保 恐推高保費
白卡新制上路 伊州健保費喊漲 居民壓力更沉重

白卡新制上路 伊州健保費喊漲 居民壓力更沉重

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
一名被網友辨認為趙姓的華女，在洛杉磯國際機場遭ICE人員帶走，期間向旁人求助，請求撥打911。（取自Instagram帳號veganchefchristucker影片）

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

2026-10-04 19:08

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞