Medicare有錢領！退款10月入帳 怎麼領1篇講清楚

美國總統川普日前宣布，政府將向約2080萬名符合資格的聯邦醫療保險（Medicare）受益人發放一次性90元退款，總額約20億元，主要用於抵銷10月份的Medicare保費。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普宣布動用Medicare改善基金，向約2080萬名合格受益人發放90元退款，以抵銷10月保費，預計以直存或支票方式在本月陸續入帳。

美國總統川普 日前宣布，政府將向約2080萬名符合資格的聯邦醫療保險 （Medicare）受益人發放一次性90元退款，總額約20億元，主要用於抵銷10月份的Medicare保費 。款項將以直接存款或紙本支票方式發放。

川普表示，政府將動用Medicare改善基金支付這筆款項。他在Truth Social發文指出，政府「終於開始運用這筆基金」，並搭配其所稱的「最惠國待遇」藥價協議，以降低長者的醫療成本。

凱瑟家庭基金會（KFF）健康政策執行副總裁Larry Levitt表示，過去政府並未以這種方式使用Medicare改善基金，但國會曾多次從該基金撥款，用於其他政策支出。例如2010年曾有207.4億元從該基金中撥作「平價醫療法案（Affordable Care Act）」相關支出。

至於90元何時收到？大多數符合資格者預計在10月8日（周四）前後，透過直接存款收到90元退款。部分民眾則可能在本月底前收到美國財政部寄出的紙本支票，支票上將印有「Medicare Improvement Fund Payment；$90 Payment to Offset October Premium」，即「Medicare改善基金款項；90元，用於抵銷10月份保費」。聯邦政府本月底前也將寄出由川普署名的電子郵件或信件，通知相關民眾。

根據聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS），此次退款主要針對已加入Medicare Part B、居住在美國境內，且沒有透過Medicaid獲得保費補助、也沒有被收取「收入相關月保費調整額」（IRMAA）的民眾。Medicare Advantage（Medicare Part C）參保者則不符合此次退款資格。

根據社會安全局資料，年滿65歲後若持續透過自己或配偶的在職雇主團體健康保險獲得保障，且該保險在過去八個月內終止，可申請加入Part B，不會受到延遲投保罰款。此外，Medicare設有特殊投保期，部分因失去Medicaid保障、自然災害或緊急事件而錯過投保期限，以及近期從監禁中獲釋者，也可能符合免罰款加入Part B的資格。

除了90元Medicare退款外，部分民眾本月也可能收到另一筆500元退款。白宮上月底開始向約100萬名民眾寄發支票，政府稱這些人過去購買「歐巴馬健保」時遭多收保費。

符合500元退款資格者，必須透過聯邦健保交易平台購買保險、未獲得保費補助，並居住在30個指定州之一。據Nexstar旗下The Hill報導，符合資格者約100萬人，僅占全美約1920萬名ACA投保人的一小部分，部分民眾已於上周收到退款。

如果認為自己符合領取90元資格，可致電1-800-MEDICARE（1-800-633-4227）確認；款項發放狀態則可從10月15日起致電社會安全局（Social Security Administration）1-800-772-1213查詢。