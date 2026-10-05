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被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

洛杉磯訊
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一名居住爾灣的華裔房地產經紀人，涉嫌替中國政府從事監視活動，被控前往西雅圖跟監台...
一名居住爾灣的華裔房地產經紀人，涉嫌替中國政府從事監視活動，被控前往西雅圖跟監台灣總統賴清德的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往上海時遭聯邦當局逮捕。（FBI）

AI摘要

文章摘要整理：

居住爾灣的華裔房仲張婉瑩遭控替中國政府蒐集情資，曾赴西雅圖跟監賴清德之子，並因涉案在LAX準備飛往上海時被捕。

居住爾灣的華裔房地產經紀張婉瑩（Wanying Zhang，音譯），涉嫌替中國政府從事監視活動，被控前往西雅圖跟監台灣總統賴清德的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往上海時遭聯邦當局逮捕。加州郵報稱，在遭聯邦當局拘捕前，從社群平台上分享的照片來看，張婉瑩過去生活似乎相當愜意，經常出國旅遊並與友人在美西各地聚會。不過聯邦調查人員指控，這些看似普通的行程背後，部分旅程可能另有目的。

加州郵報報導，34歲的張婉螢過著看似普通又不乏小資情調的生活。她畢業於南加大（USC），該校每年就讀總成本可能超過7萬5000元，並經常在社群平台分享旅遊及與親友出遊的照片。據悉，她與丁姓丈夫Edric Ding任職於同一家地產公司，兩人都是地產經紀。兩人似乎還育有一名年幼子女。在張婉瑩的Instagram上，她常發自己或與丈夫的合照，有購物、海島度假、雪山度假照片。在其小紅書的一篇貼文中，她寫道，「真的時常覺得自己很幸運，在很年輕的時候就知道要趁早去體驗生活的美好，並且真的有做到去認真體驗。」

經本報記者詢問，知情人士透露，有些地產同行認識她，並說她在公司是一位業績相對還不錯的地產經紀。

CBS新聞4日透過電話聯繫丁Edric Ding時，他僅表示：「我目前什麼都不知道。」隨後拒絕進一步置評。

聯邦當局表示，張婉瑩曾多次前往中國，並與中華人民共和國方面的接頭人合作。她也曾前往西雅圖，涉嫌在當地監視台灣總統賴清德的兒子賴廷宇（Ting-Yu Lai），拍攝住家、影片及車牌資訊回報給中國政府官員。相關指控載於聯邦法院提出的刑事起訴書。

聯邦調查人員指出，張婉瑩並非臨時接受這項任務，她與疑似中國政府官員的聯繫至少可以追溯至2022年9月。其中包括她與一名疑似中國政府官員透過微信進行的對話，內容涉及子女、投資，以及美中兩國之間的差異等話題。

根據刑事起訴書，其中一次對話中，張婉瑩曾詢問對方：「我再確認一下，你是在部裡的哪個局？」檢方認為，這顯示她知道對方與中國政府有所關聯。

到了2025年3月，雙方開始討論在中國見面的計畫。張婉瑩告訴對方自己計畫前往北京，對方則提議趁她人在當地時見面。張婉瑩回覆：「我會去北京，我們來辦個小聚會吧，哈哈。」

雙方的聯繫持續至2025年6月，期間還討論在美國見面的可能性。到了8月，也就是涉嫌在西雅圖展開監視行動前不久，張婉瑩告訴對方，她結束南加州的工作後，預計會往北走。

精華 FAQ

  • 她被聯邦當局指控涉嫌替中國政府從事監視活動，且在準備自洛杉磯國際機場搭機前往上海時遭逮捕，案件已進入聯邦刑事程序。

  • 起訴書指她前往西雅圖跟監台灣總統賴清德的兒子賴廷宇，並拍攝住家、影片及車牌資訊，再回報給中國政府相關官員。

  • 她畢業於南加大，與丈夫同任地產經紀，社群上常分享旅遊與聚會照片，呈現出生活愜意、經濟狀況不差的形象，業界也認為她業績不錯。

南加大 間諜 華裔

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