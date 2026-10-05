被控監視台總統兒子 華女間諜案過堂 家屬朋友到場旁聽

法庭外的媒體車輛。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔房地產經紀張婉瑩涉嫌為中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯機場遭FBI逮捕，5日於洛杉磯聯邦法庭過堂並引發媒體關注。

爾灣華人 地產經紀張婉瑩（Wanying Zhang，音譯）被控間諜 案5日下午在洛杉磯 市中心聯邦法庭過堂。

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩，被控替中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。（FBI）

本來應該1時30準時開庭，但各路媒體一直在門口等到2時47分正式開庭，但截至3時47分仍未輪到本案。

當天來了各路人馬，除了洛杉磯地區所有大小主流媒體全部出動，就連紐約時報和美聯社媒體人也到場。

在法院外，媒體車輛排成長龍。（記者楊青╱攝影）

被告張婉瑩的家屬以及疑似友人也到法庭旁聽，但均保持低調，部分疑似友人不願證實自己身分也拒絕接受採訪。

聯邦法庭不允許任何手機和攝影機進入，因此知名畫家也到場畫像。他表示通常是比較重大的案子，或者主流媒體請他來，他才到法庭畫像。

南加州華女房仲間諜案在洛杉磯市中心的聯邦法院開庭。（記者楊青╱攝影）

被告除了一位男性公辯律師之外，還有家庭律師也到場。現場多位華人身分神秘，其中講國語的華人否認當天下午到法院等候，是與這個案子有關。一名華女表示她們是來旁聽別的案子。當記者詢問一位年輕、戴黑邊眼鏡的微胖男子是否為辯護律師時，他搖頭；但當記者又詢問是否為被告家屬時，他沒有搖頭否認。男子看上去神情平靜，陪伴年輕男子一起到庭的還有另一名中年華裔男子。

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩，被控替中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。