我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

被控監視台總統兒子 華女間諜案過堂 家屬朋友到場旁聽

被控監視台總統兒子 華女間諜案過堂 家屬朋友到場旁聽

記者楊青／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法庭外的媒體車輛。（記者楊青╱攝影）
法庭外的媒體車輛。（記者楊青╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

華裔房地產經紀張婉瑩涉嫌為中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯機場遭FBI逮捕，5日於洛杉磯聯邦法庭過堂並引發媒體關注。

爾灣華人地產經紀張婉瑩（Wanying Zhang，音譯）被控間諜案5日下午在洛杉磯市中心聯邦法庭過堂。

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩，被控替中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯國...
34歲華人女性房地產經紀張婉瑩，被控替中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。（FBI）

本來應該1時30準時開庭，但各路媒體一直在門口等到2時47分正式開庭，但截至3時47分仍未輪到本案。

當天來了各路人馬，除了洛杉磯地區所有大小主流媒體全部出動，就連紐約時報和美聯社媒體人也到場。

在法院外，媒體車輛排成長龍。（記者楊青╱攝影）
在法院外，媒體車輛排成長龍。（記者楊青╱攝影）

被告張婉瑩的家屬以及疑似友人也到法庭旁聽，但均保持低調，部分疑似友人不願證實自己身分也拒絕接受採訪。

聯邦法庭不允許任何手機和攝影機進入，因此知名畫家也到場畫像。他表示通常是比較重大的案子，或者主流媒體請他來，他才到法庭畫像。

南加州華女房仲間諜案在洛杉磯市中心的聯邦法院開庭。（記者楊青╱攝影）
南加州華女房仲間諜案在洛杉磯市中心的聯邦法院開庭。（記者楊青╱攝影）

被告除了一位男性公辯律師之外，還有家庭律師也到場。現場多位華人身分神秘，其中講國語的華人否認當天下午到法院等候，是與這個案子有關。一名華女表示她們是來旁聽別的案子。當記者詢問一位年輕、戴黑邊眼鏡的微胖男子是否為辯護律師時，他搖頭；但當記者又詢問是否為被告家屬時，他沒有搖頭否認。男子看上去神情平靜，陪伴年輕男子一起到庭的還有另一名中年華裔男子。

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩，被控替中國政府監視台灣總統的兒子，4日在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭機前往中國時，遭聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦公室人員逮捕。

精華 FAQ

  • 她被指控替中國政府監視台灣總統的兒子，屬於引發政治敏感性的間諜指控。案件目前由美國聯邦司法系統處理，細節仍在後續程序中釐清。

  • 報導指出，34歲的張婉瑩是在4日於洛杉磯國際機場LAX準備搭機前往中國時，被FBI洛杉磯辦公室人員逮捕，之後案件進入聯邦法院程序。

  • 當天除大量主流媒體到場外，張婉瑩家屬與疑似友人也低調旁聽，還有畫家到場畫像。由於法庭禁止手機與攝影機，現場氣氛相當受矚目。

間諜 洛杉磯 華人

上一則

華男為何代孕生21娃？其律師透露原因…

下一則

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

延伸閱讀

涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕

涉監視賴清德兒子 南加華女房仲被捕
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光
華裔女跟監賴清德兒被逮 5日將首度出庭 最重恐被關10年

華裔女跟監賴清德兒被逮 5日將首度出庭 最重恐被關10年
賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚

賴清德長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 中官員收照片連回3個讚
賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人
賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害

賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害

熱門新聞

美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
好市多販售的Tommy Hilfiger男士輕量軟殼夾克，標價34.99元，再折7元後每件僅27.99元。（朱女士提供）

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

2026-10-02 20:49
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

2026-10-01 20:30
華女涉嫌監視台灣總統兒子在LAX被捕。（X@USAttyEssayli）

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

2026-10-04 20:26
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

2026-10-03 22:30
哈岡價值400萬的豪宅，9月28日晚遭多名劫匪闖入。（谷歌地圖）

華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

2026-09-30 15:01

超人氣

更多 >
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有