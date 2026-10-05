2華人被指中國間諜 司法部提告撤銷公民身分

被提起撤銷入籍訴訟人士的原籍國，中國有四人。（司法部提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部對40名歸化公民提起撤銷入籍訴訟，兩名中國籍人士因涉間諜、蒐集情報及入籍欺詐成為焦點，當局稱將持續以法律維護國安。

美國司法部 5日宣布，已在全美多個聯邦法院對40名歸化公民提出撤銷入籍訴訟，案件集中於2026年8月21日至10月2日，是川普政府上任以來單一時期規模最大的撤銷入籍行動，加上此前的行動，已有四名原籍是中國的華人 被撤銷美國籍。

司法部指控，這些人士在取得美國公民身分前後涉及嚴重犯罪或移民欺詐，包括隱瞞犯罪紀錄、冒用身分、虛假婚姻、金融及稅務犯罪，以及替外國政府從事間諜 活動。四十人中兩名中國籍人士受到特別關注。26歲中國籍人士魏錦朝（Jinchao Wei，音譯）被司法部指控涉及間諜活動。他2021年加入美國海軍，2022年初開始被指與他人合謀向中國出售軍事機密。同年5月，他利用美軍服役人員可加速入籍的規定取得美國公民身分。

司法部表示，他在入籍過程中隱瞞相關犯罪活動。2025年，魏錦朝因共謀間諜、間諜活動及非法出口國防技術資料等罪名被定罪，判處200個月（約16年8個月）監禁，並被逐出海軍。如今司法部要求法院撤銷他的美國公民身分。

另一名中國籍人士是61歲的李平（Ping Li，音譯）被指長期替中國國家安全部（MSS）工作。司法部稱，自2012年前後起，李平依照中國國安人員指示，蒐集中國異議人士、民主倡議者、法輪功成員及在美非政府組織等資訊，並將資料提供給中國政府；他也被指從任職的美國電信及資訊科技公司取得敏感資訊。2024年8月，李平已承認未事先通知美國司法部、卻充當中國政府代理人的罪名。司法部目前據此要求撤銷其歸化公民身分。

今年3月美國法院已撤銷另一對中國籍夫妻陳麗（Li Chen，音譯）與周宇（Yu Zhou，音譯）的美國公民身分。兩人原為研究人員，被控竊取俄亥俄州一家醫院的醫療商業機密，並將相關技術出售及分享給中國方面。法院認定，他們涉及的電信詐欺及商業機密盜竊等行為，使其不符合入籍所要求的「良好道德品格」，因此撤銷兩人的歸化身分。兩人此前已認罪並分別被判處30個月及33個月監禁。

根據《移民與國籍法》，如果歸化公民是以違法方式取得公民身分，或在入籍過程中隱瞞重大事實、故意作出虛假陳述，政府可以向法院申請撤銷其公民身分。司法部長Todd Blanche表示，此次行動是美國現代史上最大規模的撤銷入籍努力，政府將持續利用這項法律程序維護國家安全及公共安全。

民事司助理司法部長Brett Shumate則強調，政府將追究那些透過欺騙取得公民身分的人士。

不過，司法部特別聲明，此次40宗案件目前均屬政府提出的指控，法院尚未對所有被告的法律責任作出最終裁定。