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華男用這些方法騙740萬 錢全轉中國 77名受害人多長者

記者邵敏／即時報導
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嫌疑人冒充政府官員、銀行或金融機構等人員，誘騙長者。(示意圖取自Pexels)
嫌疑人冒充政府官員、銀行或金融機構等人員，誘騙長者。(示意圖取自Pexels)

AI摘要

文章摘要整理：

五名華裔男子被控以技術支援詐騙鎖定全美長者，透過空殼公司與銀行帳戶洗錢，涉案金額逾740萬，檢方估整體損失可能達1100萬。

華盛頓州西區聯邦檢察官辦公室公布，五名男子被聯邦大陪審團起訴，涉嫌全美範圍內詐騙洗錢，至少77名受害者被騙超過740萬，其中大多為長者。檢方指出，涉案詐騙所得電匯至香港及中國大陸企業名下的帳戶，經21家空殼公司及44個銀行帳戶轉移。這五名被告分別是Hung Chieh Kuo、Tung Wei Yeh、Hsin Chien、You Wei Liew及Chengpeng Zhang。

據檢察官辦公室新聞稿，五名嫌疑人涉嫌參與一個針對全美受害者的詐騙洗錢網絡。他們使用「技術支援詐騙」（tech support scams）手段，冒充政府官員、銀行或金融機構等人員，先取得受害者信任，再誘騙他們為「保護自己的錢」，用資金購買銀行本票、匯票或其他金融票據，最後將這些票據郵寄至由涉案空殼公司租用的商業信箱。

司法部表示，這類詐騙團夥的運作方式就像一家公司，各有分工。其中一部分人負責與受害者接觸，讓受害者相信自己的存款有風險，需要立即採取措施「保護」資金，或聲稱電腦需要維修；另外一些人則負責接收這些資金，並透過銀行帳戶進行洗錢。

檢方指稱，從2024年10月至2026年3月，五名嫌犯在華盛頓州登記成立至少21家不同的空殼公司，並利用假身分開設約44個與這些公司有關的銀行帳戶，他們還在商業機構租用信箱。受害者寄出的銀行本票、匯票及其他金融票據，由嫌疑人取走後存入他們的銀行帳戶。之後，這些資金又被迅速透過國內及國際電匯轉移。根據起訴書，款項最後被轉至香港及中國大陸、以企業名義持有的銀行帳戶。

五名被告分別為Hung Chieh Kuo，27歲，華盛頓州貝爾維尤（Bellevue）居民；Tung Wei Yeh，31歲，也住在貝爾維尤；Hsin Chien，31歲，華盛頓州博塞爾（Bothell）居民；另外兩名分別是26歲的You Wei Liew，40歲的Chengpeng Zhang，他們是西雅圖居民。

其中，Kuo、Yeh及Zhang已被拘押，Chien候審期間獲釋，Liew正被執法部門通緝追捕。五人被控共謀洗錢、10項以隱匿方式洗錢，以及10項支出洗錢罪。共謀洗錢及隱匿洗錢罪最高可判20年監禁，支出洗錢罪最高可判10年監禁。國土安全調查局（Homeland Security Investigations，簡稱HSI）正在調查此案，審判定於11月9日進行。

HSI西雅圖探員April Miller表示，僅2025年，全美就有超過100萬名老年人遭遇詐騙，損失高達20億。她指出，就本案而言，HSI目前估計弱勢長者的損失可能達1100萬元。檢方公布的740萬，是這五名被告涉嫌實際接收及洗錢的詐騙所得；1100萬則是HSI對整個相關詐騙網絡造成的損失估計，兩者並不相同。

精華 FAQ

  • 檢方指出，至少有77名受害者受騙，實際被這5名被告接收並洗錢的金額超過740萬。HSI則估計，整個相關詐騙網絡對弱勢長者造成的損失可能高達1100萬。

  • 他們以技術支援詐騙為主，假冒政府官員、銀行或金融機構人員，先取得信任，再聲稱存款有風險或電腦需維修，誘使受害者購買銀行本票、匯票等票據寄出。

  • Kuo、Yeh與Zhang已被拘押，Chien候審獲釋，Liew仍遭通緝。5人被控共謀洗錢、10項隱匿洗錢及10項支出洗錢罪，最高可面臨20年或10年刑期。

司法部 香港 詐騙

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