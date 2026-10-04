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華人STOP標誌沒停 當場被警攔 通過這方法不用罰款

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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現場照片顯示，路口附近停放車輛、擺放垃圾桶，遮擋駕駛人視線。（受訪者提供）
現場照片顯示，路口附近停放車輛、擺放垃圾桶，遮擋駕駛人視線。（受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華人琳琳因STOP標誌停車爭議被開罰，後透過書面審理、現場照片與路況說明成功申訴，並取回245元罰款。

洛杉磯華人因未在STOP標誌前依規停車，遭警察當場攔下並開罰單。當事人事後申訴，提供現場照片，最終法院判定申訴成立，已繳納的245元罰款全數退回。

琳琳表示，事發當天，她從10號公路聖蓋博出口駛下，準備左轉進入New Avenue時，被一騎摩托車的警察攔下。當時她並未意識到有違規行為，直到警察告知她未在STOP標識前完全停車。警察當場開出交通罰單，要求她到法院處理。

事後，琳琳拿著罰單前往巴沙迪那法院，工作人員告知，可以選擇先交245元罰款，再提出申訴；如果申訴成功，已繳款項將退回，但若沒有及時處理罰單，逾期可能產生額外費用。據法院資料，收到交通罰單後，如果不同意警察指控，可要求審判，其中一種方式就是書面審理（Trial by Written Declaration）。申請人需在規定期限前提交表格、陳述及提供證據，由法官審查駕駛人與警察雙方的書面陳述後作決定。

琳琳決定採取書面審理，她表示，在事發路段行駛多年，熟悉路況，路口附近經常停放多部車輛、擺放垃圾桶，遮擋駕駛人視線。她稱事發時準備在New Avenue轉彎，雖然已接近STOP標誌，但為確認左右來車情況，需將車稍微向前移動，才能看清楚路況後安全通行。「我強調並非故意忽略STOP標誌，而是現場視線受阻。」

此外，琳琳還回到事發路口拍攝現場照片，將路況納入申訴資料，一併提交給法院。兩、三周後，她上網查看案件狀態，發現法院已作出判決，申訴成功。

不過，新問題隨之出現。琳琳交罰款時使用的信用卡已註銷，她擔心如果按照原付款方式退款，可能收不到錢。琳琳再次前往法院詢問，被告知只要提供姓名、地址等資料，退款可透過支票寄送。幾周後，她收到245元退款支票。「沒想到真的成功退錢，我當時只是抱著試試的心態申訴。」琳琳建議駕駛人，如果認為沒有違規，或有特殊情況，均可依法提出申訴，並盡可能準備完整的證據資料。

華人當場收到的罰單顯示，涉及STOP標誌違規。（受訪者提供）
華人當場收到的罰單顯示，涉及STOP標誌違規。（受訪者提供）

精華 FAQ

  • 她在洛杉磯10號公路聖蓋博出口附近左轉時，被警察認定未在STOP標誌前完全停車，因此當場攔查並開出交通罰單，要求她到法院處理。

  • 她選擇法院提供的書面審理方式，提交申請表、陳述與證據，並附上事發路口照片，說明視線受阻、並非故意忽略STOP標誌，最後申訴成立。

  • 若駕駛人認為自己沒有違規，或現場確有特殊情況，可依法申請審判並準備證據；即使先繳罰款，申訴成功後通常也能獲得退款。

華人 聖蓋博 洛杉磯

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