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華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（...
ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。圖為ICE逮捕示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

ICE執法加劇下，部分等待綠卡的華人為防身分突變，開始出售房產、車輛與家具，並依律師與機構建議提前安排授權與銀行事宜。

ICE執法力度加大，一些華人重新思考多年建立的穩定生活。有些人過去從未想過離開美國，如今卻開始變賣房產、汽車及大型家具，他們說，一旦移民身分突發變化可以隨時離開，「我們的美國夢破碎。」

洛杉磯華女Jennie表示，身邊還在等待綠卡的朋友，正掛牌出售房產、處理大型家具，甚至把車也賣了，準備租房、租車過日子，做好隨時離開美國的準備。

一不願具名的華人受訪者說，為實現美國夢，夫妻倆打拚多年購置房產，計畫長期在美生活。但現在移民環境劇變，他們申請政治庇護綠卡遲遲沒有進展，「如果有一天被ICE逮捕，房子怎麼辦，汽車、家具也帶不走。」忍痛變賣房產是無奈之舉，美國夢因此破滅。

律師劉龍珠表示，對身分不定的華人來說，若最終無法留在美國，房屋、汽車等固定資產如何處理，非常現實。「很多人現在就像驚弓之鳥，提前安排退路，至少可以降低心理上的不確定感。」不過，他也指出，資產處理與移民案件是不同的法律問題，人們不能因為擔心ICE抓捕，就倉促處置，尤其房屋涉及產權、貸款及買賣程序，出售需要一定時間。

劉龍珠說，這些人當中不少是普通勞工，來美初衷簡單，靠辛苦打工賺錢養家，有些人還需定期匯款回中國，負擔年邁父母及年幼子女的生活費，原本計劃取得綠卡後再接家人過來團聚，如今不得不提前考慮其他出路。

如果遭ICE拘留或被迫離境，房屋、汽車及銀行帳戶等資產如何管理，也成為華人社群關注問題。有人擔心屋主被拘留後，家人若沒有事先取得授權，可能無法及時處理；也有人指出，離境後若失去美國電話號碼，或無法取得原有電子設備，可能增加登入及管理銀行帳戶的困難。此外，若人在拘留期間無法及時支付房貸、車貸，也可能面臨貸款逾期，甚至房屋遭止贖、車輛被收回等問題。

全國移民司法中心（NIJC）提醒，擔心遭拘留或遣返的人士，可以提前考慮準備授權委託書（POA），讓可信任的家人或朋友在必要時處理銀行帳戶、財務及部分財產事務。不過，並非所有人都需要設立授權委託書，應視個人情況而定。該機構也指出，許多銀行允許客戶在境外管理帳戶，因此即使離開美國，通常仍可從海外取得資金。不過，全國移民司法中心建議有相關需求的人士提前與銀行聯繫，了解各銀行對境外帳戶管理及身分驗證的具體規定。

精華 FAQ

  • 因為ICE執法力度加大，部分等待綠卡或身分不穩定的華人擔心一旦被拘留或無法留美，房產、車輛等資產難以處理，所以提前變賣並預留退路。

  • 他們不再長期持有大型資產，改為處理家具、賣車、租房與租車，盡量把生活負擔降到最低，好在移民情勢有變時能隨時離開美國。

  • 律師建議不要倉促處置房產，應先評估產權、貸款與程序；NIJC則提醒可準備授權委託書，並事先與銀行確認境外帳戶管理與身分驗證規則。

華人 綠卡 洛杉磯

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