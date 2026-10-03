富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟
黃馨祥女兒妮卡因不滿洛杉磯時報刊登爭議性以色列旅遊廣告而公開批評父親，事件也再度凸顯父女在加薩與以色列議題上的分歧。
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黃馨祥女兒妮卡因不滿洛杉磯時報刊登爭議性以色列旅遊廣告而公開批評父親，事件也再度凸顯父女在加薩與以色列議題上的分歧。
Hoodline、加州郵報報導，華裔億萬富豪、生技企業家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）的女兒妮卡（Nika Soon-Shiong）日前公開炮轟父親，原因與黃馨祥擁有的洛杉磯時報刊登以色列旅遊贊助廣告有關。
妮卡旗下的媒體Drop Site News形容，廣告中的地圖顯示的是「從地中海延伸至約旦河、沒有區分約旦河西岸（West Bank，歸屬巴勒斯坦還是以色列存在爭議）或加薩的單一且無邊界的以色列」，而且似乎將遭以色列占領的敘利亞戈蘭高地（Golan Heights）也納入其中。該廣告雖未違反美國法律，但內容與國際法抵觸。妮卡（Nika Soon-Shiong）更在社媒X放入該廣告鏈接，並評論「到底在搞什麼？」。
這起爭議的焦點，在「洛杉磯時報工作室」（L.A. Times Studios）是負責刊登及製作該廣告的獨立公司，但會使用洛杉磯時報品牌製作廣告與贊助內容等。該公司隸屬「洛杉磯時報媒體集團」，黃馨祥是集團董事長兼執行長。
至於黃家父女之間的分歧，2024年早有前例。洛杉磯時報在2024年總統大選前，拒絕替賀錦麗（Kamala Harris）背書，打破該報自2008年以來，皆支持民主黨籍總統候選人的慣例。當時妮卡曾公開表示，拒絕背書是因反對拜登-賀錦麗政府（Biden-Harris）對加薩（Gaza）問題相關政策。黃馨祥隨後發表聲明，女兒的言論僅代表她個人立場。
因為洛杉磯時報刊登了一則以色列旅遊贊助廣告，妮卡認為其地圖設計涉及爭議，疑似把西岸、加薩與戈蘭高地都納入其中，因此在社媒上公開批評。 爭議點在於廣告地圖呈現「從地中海到約旦河」的單一以色列版圖，未區分西岸與加薩，且似乎把遭占領的戈蘭高地也包含在內，被指與國際法精神相抵觸。 2024年洛杉磯時報拒絕背書賀錦麗時，妮卡曾表態反對拜登-賀錦麗政府對加薩政策；黃馨祥則回應，女兒的言論只代表她個人立場，顯示兩人早有分歧。
精華 FAQ
因為洛杉磯時報刊登了一則以色列旅遊贊助廣告，妮卡認為其地圖設計涉及爭議，疑似把西岸、加薩與戈蘭高地都納入其中，因此在社媒上公開批評。
爭議點在於廣告地圖呈現「從地中海到約旦河」的單一以色列版圖，未區分西岸與加薩，且似乎把遭占領的戈蘭高地也包含在內，被指與國際法精神相抵觸。
2024年洛杉磯時報拒絕背書賀錦麗時，妮卡曾表態反對拜登-賀錦麗政府對加薩政策；黃馨祥則回應，女兒的言論只代表她個人立場，顯示兩人早有分歧。
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