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加州華男槍擊妻 攜大量現金、護照出逃 機場被捕

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
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南加奇諾岡市（Chino Hills）近日發生槍擊案，一華裔男子涉嫌槍擊妻子後，...
南加奇諾岡市（Chino Hills）近日發生槍擊案，一華裔男子涉嫌槍擊妻子後，試圖經洛杉磯機場逃往國外，被警方攔截拘捕。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

奇諾岡發生華男槍擊妻案，嫌犯疑攜護照與大量現金逃往機場欲出境，最終在LAX被捕，警方正調查其犯案動機。

南加奇諾岡市（Chino Hills）近日發生槍擊案，一華男涉嫌槍擊妻子後，試圖經洛杉磯機場逃往國外，被警方攔截拘捕。現關押在內陸拘押中心。兇手的槍擊動機正在調查中。

槍擊案發生在一僻靜社區，案發地點在Foxgate Lane 1800號街區（ 1800 Block of Foxgage Lane）。記者到現場採訪時，一華人居民說，9月30日傍晚，社區來了至少5輛警車，還有急救車和消防車。聽說發生槍擊案，具體不太清楚。一名在此居住多年的華女表示，案發屋主是2025年下半年才搬來，經常出入的華人男女，不知兩人什麼關係，且與鄰里很少交流。記者看到，該社區約有十戶居民，住宅成環形帶狀分布，部分居民是華人。

據聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局提供資訊。9月30日晚7時，奇諾岡警局接獲奇諾谷消防局（Chino Valley Fire District）人員請求後，派員前往案發地。警員抵達現場後，發現一女性身中槍傷，隨即接受緊急醫療救治，並被送往當地醫院。

警方調查發現，受害女的48歲丈夫沈濤（Tao Shen，音譯）涉嫌槍擊妻子，隨後駕車逃離。調查員進一步得知，沈濤逃離時攜帶護照及其他法律文件。在與周邊執法機構合作調查後，警方確認沈濤企圖離開美國。警員隨後在洛杉磯國際機場（LAX）找到沈濤並將其逮捕。警方逮捕他時，發現他身上帶有護照、機票及大量現金。

警方說，沈濤涉嫌謀殺未遂被捕，羈押在內陸West Valley拘留中心。

警方呼籲知情民眾提供相關線索。民眾可致電奇諾岡警局909-364-2000。希望匿名提供線索者，可聯繫We-Tip，電話844-909-3006。

槍擊案發生在一僻靜社區，案發地點在Foxgate Lane 1800號街區（ 1...
槍擊案發生在一僻靜社區，案發地點在Foxgate Lane 1800號街區（ 1800 Block of Foxgage Lane）（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 警方指出，涉嫌開槍的是48歲男子沈濤，受害者為其妻子。案發後他駕車逃離現場，並被列為謀殺未遂嫌犯。

  • 調查顯示，沈濤逃離時攜帶護照、法律文件，警方逮捕他時還發現機票與大量現金。綜合周邊執法合作資訊，警方確認他企圖離開美國。

  • 沈濤已在洛杉磯國際機場被捕，現羈押於內陸West Valley拘留中心。警方也呼籲民眾提供線索，可致電909-364-2000或透過We-Tip匿名通報。

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