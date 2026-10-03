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長途飛行太累？隨身帶這小東西有妙用 可緩解疲憊痠痛

記者邵敏／即時報導
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長途飛行，旅客可隨身攜帶一個網球，作為有效的舒緩工具。（記者邵敏／攝影）
長途飛行，旅客可隨身攜帶一個網球，作為有效的舒緩工具。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

長途搭機時可攜帶網球，透過背部、肩頸與腳底滾動按摩，減緩久坐造成的痠痛與僵硬，但仍須配合定時起身活動，以降低血栓風險。

長途搭機時，經濟艙座位狹窄，人們一坐就是數小時，容易腰背痠痛、肩頸緊繃及雙腿僵硬等。旅遊網站建議，旅客可以在隨身行李放一個網球，利用網球的硬度搭配簡單滾動，作為有效的舒緩工具。

據Daily Passport報導，人們長時間飛行久坐，身體容易不適，除了起身在機艙走動，也可利用一個小小的網球，在座位上進行簡單的按摩與伸展。

具體做法之一，將網球放在背部與椅背之間，讓網球沿著脊椎兩側的肌肉上下滾動，也可以在肩膀周圍使用，協助放鬆長時間維持同一姿勢而緊繃的肌肉。此外，也可以脫下鞋子，把網球放在腳底，在足弓下方前後滾動。對於長時間坐著、雙腳活動量減少的旅客而言，這種方式可以讓腳部增加活動，同時帶來按摩和放松的感覺。

另一種方法是使用兩個網球。Travel+Leisure報導，私人教練Laura Coleman分享做法，把兩顆網球放入一隻襪子中，再將襪子放在背部、髖部上方及肩胛骨下方的位置，旅客坐在椅背上利用身體重量輕輕施壓，舒緩背部肌肉。Coleman表示，「用兩個網球可避免壓力集中在一個點上，如果把脊椎放在兩個網球中間，效果會更好。」

網球的另一個優點是體積小，不會占用太多隨身行李空間，除了搭飛機，也可以在搭乘長途火車或公路旅行時使用。不過，網球適合作為旅途中幫助放鬆肌肉、減少僵硬感的簡便小物，不能取代長途旅行期間應有的走動及腿部運動。

聯邦疾控中心（CDC）指出，搭乘超過四小時的長途交通工具時，長時間保持坐姿可能增加血栓風險；旅客應經常活動雙腿、鍛鍊小腿肌肉，並在長時間久坐後起身伸展。該部門建議長途旅行期間，大約每一至二小時就要起身走動。

CDC也建議旅客在座位上反覆抬高、放下腳跟或腳趾，收縮、放鬆腿部肌肉，以幫助腿部血液流動。對本身有血栓風險因素的人，包括曾有血栓病史、近期接受手術、懷孕、肥胖或罹患癌症等，CDC建議出發前向醫生了解個人風險及預防方式。

精華 FAQ

  • 因為經濟艙空間狹窄，乘客常一坐就是數小時，容易造成腰背痠痛、肩頸緊繃與雙腿僵硬，長時間維持同一姿勢也會讓身體更不舒服。

  • 可將網球放在背部與椅背間，沿脊椎兩側上下滾動，也能放在肩膀周圍或腳底足弓前後滾動，幫助放鬆緊繃肌肉並增加腿部活動。

  • 因為CDC指出，超過4小時的長途久坐會增加血栓風險，旅客仍應每1至2小時起身走動、活動雙腿並做腿部肌肉收縮放鬆，才能更有效維持血液流動。

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