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華人集運上千元貨遭海關扣 客服：行規只賠幾十元

記者朱敏梓╱即時報導
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沈女士與集運客服的聊天紀錄。客服表示，若貨物遭扣押或遺失，公司標準理賠為退還運費...
沈女士與集運客服的聊天紀錄。客服表示，若貨物遭扣押或遺失，公司標準理賠為退還運費，另按每公斤人民幣40元補償。（沈女士提供）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華人沈女士以集運寄送高價童裝與名牌T恤，卻在途中遭查驗，客服僅提出低額理賠，引發她對海關證明、保險與行業規則的不滿。

許多華人會使用集運，將中國的好物寄到美國，但是也有人踩到坑。居住在洛杉磯的沈女士前段時間用集運寄了一批東西來美，中途對方卻告知「貨被海關查了，可能會銷毀，可以走理賠」。然而，客服提出的賠償方式只有退還運費，按每公斤40元人民幣計算，而她寄出的物品價值達上千美元。她不解地問：「消費者只能吃悶虧嗎？」

寄件前問過 是否能寄 

沈女士表示，她8月在中國購買了一批童裝，花費人民幣1000多元，另請人代購一件約人民幣5000元的名牌T恤。寄件前，她特地詢問集運公司名牌服飾能不能寄，客服表示可以走空運「敏感貨」渠道。她隨後支付人民幣460元運費。

約10天後，集運公司通知她，貨物被海關查驗，需要再等兩周。沈女士起初沒太在意。

然而，兩周過去仍沒有新消息。沈女士再次詢問，客服卻說，這批貨「大概率是被扣押、銷毀了」，如果等不及，可以走理賠程序。她追問怎麼賠，得到的答覆是退運費，加上每公斤人民幣40元。

賠償金按斤算 風險自負 客服稱「行業規則都這樣」 查驗紀錄困難

「這和沒有賠付有什麼區別？」沈女士難以接受。她說，包裹約重1.6公斤，按客服提出的理賠金額，貨物只能獲賠人民幣80元；加上退還的460元運費，合計人民幣540元，約80美元。相較於上千美元的貨值，令她難以接受。她事先問過名牌T恤能否寄送，也買了保險，卻直到包裹出事，才被告知這樣的賠償方式。

客服則表示，集運本來就有風險，要她了解行業規則，「都是這樣的」；還說「這票貨我們掙了不到80元人民幣」。

沈女士聽後更加生氣。她認為，公司賺了多少錢，與消費者能否得到清楚的物流資訊和理賠說明是兩回事。她要求客服提供海關查驗或扣押的證明，表示要自行查詢。

經她反覆催促，客服後來表示，已向中間代理取得紀錄，但稱整批貨物一同被查驗，沈女士無法憑該紀錄查到自己包裹的具體情況。她說，當時最令人焦慮的，不只是可能損失上千美元的物品，而是連貨物在哪裡、是否真的會遭銷毀，都得不到明確答案。

理賠條款不顯眼 高價物沒保障

沈女士事後查看集運公司的微信頁面，才在一處不顯眼的地方找到理賠條款。截圖顯示，頁面寫著空運理賠以承運快遞的官方標準為主。她表示，寄件前沒有人向她講清楚貨物出問題時如何賠償，也不知道客服提出的每公斤人民幣40元，依據的是哪一項條款。

她還詢問另一家曾使用過的轉運公司。對方告訴她，此類方式稱為「空派」，即先將貨物集中空運到美國，再由當地派送；另有逐件寄送的空運包裹，遇到查驗時的處理方式可能不同。沈女士說，如果寄件前有人把運送方式及理賠限制講清楚，她未必會把高價物品放進這批貨裡。

包裹雖送達 貨主心驚

所幸，繼續等待約兩周後，沈女士終於收到了包裹。她說，包裹上有被開箱的痕跡，但裡面的物品並沒有如客服先前推測般遭銷毀。東西雖然找回來了，這段經歷仍讓她生氣又後怕：「再也不敢用集運了，感覺毫無保障。」

華人社群媒體上，也有人分享類似糾紛。有人稱，3月寄出的物品價值逾人民幣1萬元，出問題後只獲退還人民幣480元運費；另有人稱，一批海運衣物遭查驗退回，雖然買了保險，集運公司仍只補償部分貨值和運費，還稱這已是「額外補償」。

沈女士表示，最讓她不能接受的，是寄件前得到「可以寄」的答覆，出了問題後，才被要求接受客服口中的「行業規則」。她提醒其他消費者，寄送名牌或高價物品前，應問清楚，並保留客服答覆與貨物價值憑證。

精華 FAQ

  • 她8月在中國購買了一批童裝，花費人民幣1000多元，另外還請人代購一件約人民幣5000元的名牌T恤，兩者合計價值上千美元。

  • 客服表示只退運費，另外按每公斤人民幣40元計算理賠；沈女士包裹約1.6公斤，最後合計僅約人民幣540元，遠低於貨值。

  • 包裹後來順利送達，且物品沒有被銷毀，但她在等待期間得不到明確查驗或扣押證明，也認為理賠條款不清楚，讓人對集運保障失去信心。

華人 洛杉磯

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