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上班族備5個同菜色便當吃一星期 很膩但該怎麼辦？

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媽媽達人Sara Nelson創設的Real Balanced網站，分享使用簡單...
媽媽達人Sara Nelson創設的Real Balanced網站，分享使用簡單食材，又輕鬆省時的家居飯餐煮意。（Real Balance網站首頁截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

Sara Nelson分享5個備餐技巧，透過分開準備食材、變換調味、加入冷食與冷凍餐，再保留1天放空日，讓忙碌家庭也能輕鬆吃得多變。

對於忙碌照顧家庭的主婦來說，每天預備不同菜式的飯餐十分累人，但媽媽達人Sara Nelson卻能輕鬆應付任務，每個星期日準備未來一周的飯菜，多元搭配，而且多年來沒遇到過瓶頸。竅門不是每天做不同的菜，因為沒有很多時間，而是改變所準備的食材，以及如何構思一周的飲食。

Sara Nelson是兩個孩子的媽媽，和一般主婦一樣，沒有太多時間花在烹飪上，因而致力泡製具創意又美味，且能快速完成的飯餐。她把心得分享到自己創設、名為「Real Balanced」的網站上，亦在Yahoo網站以內容創作者身分發表文章，近日一篇文章就談到輕鬆預備一周家居飯餐的五大竅門。

竅門一：不預備整餐，只準備食材。

預備兩、三種食材可以在一周內隨意搭配。一鍋花椰菜米可以搭配四種不同的蛋白質；一罐醃紅洋蔥可以加在飯碗、沙拉和捲餅裡；煮熟的牛肉末可以今天做成韓國風味，明天成為完全不同的菜餚。

竅門二：至少使用兩種不同的調味處理同一種食材。

例如，像韓國牛肉碎飯這種鮮美濃鬱的菜餚，旁邊配上卡津蝦，或配花椰菜米飯，當中的蛋白質含量、辣度和口感都完全不同。一種是甜鹹口味，一種是辛辣濃鬱，能讓人在一周內輕鬆享受到豐富的口味變化。

竅門三：準備至少一份冷食。

這在一周中帶來不一樣的選擇。準備一份可以直接從冰箱拿出來即吃的，無需加熱：例如罐裝沙拉，富含蛋白質，冷食更美味；罐裝希臘沙拉是Sara Nelson最常選擇的菜餚，當中含羊乳酪、小黃瓜、橄欖，再配上濃鬱的油醋汁，可以保存五天，而且放得越久越美味。在一周的循環餐中，偶爾來一份冷沙拉，感覺迥異，冷食新鮮感打破循環熱餐的模式。

竅門四：輪流吃凍鮮餐食

在冰箱裡放了一個月的冷凍餐，和星期日剛做好的完全不一樣。食譜、口感和製作日期都不同。只要一有時間，就準備大量食材，然後放進冰箱冷藏待食，輪流享用。冷凍餐令每周不至於陷入循環。這不必很複雜，即使只是在周三晚上拿出一份冷凍餐解凍，也能打破規律節奏。

竅門五：給自己留一天「放空日」。

第五天自由支配搭：剩菜、外賣、快餐，什麼都可以。這可讓媽媽們避免感到束縛，可以享受多出一天的緩衝時間。

精華 FAQ

  • 她認為忙碌的家庭沒有足夠時間天天重新備餐，因此重點不是每餐都換菜，而是先備好食材，再用不同組合與做法延伸出多種餐點。

  • 方法包括只準備食材、不做整餐；同一食材用不同調味；安排1份冷食；輪流吃冷凍餐；以及保留1天自由日，讓飲食節奏有變化。

  • 放空日是讓人可以吃剩菜、外賣或快餐，不必強迫自己維持固定菜單。這能減輕備餐壓力，也提供緩衝，讓下一周更容易持續執行。

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