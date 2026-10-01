多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑

近期多名在南加遭ICE拘留的中國公民，透過向聯邦法院提出人身保護令成功獲釋。示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 南加多名中國公民遭ICE拘留後，皆透過28 U.S.C. §2241向聯邦法院提起人身保護令，主張未獲通知與聽證即遭拘留違反正當程序，最後均獲裁定釋放。

近期多名在南加 遭ICE 拘留的中國公民，轉向聯邦法院挑戰拘留程序是否合法。

公開法院文件顯示，加州中區聯邦地區法院近幾個月已審理多宗類似案件。這些當事人的庇護申請均在等待審理，也都取得工作許可，法院文件未顯示其在美國有刑事定罪紀錄，但分別在機場、停車場，甚至前往移民局（USCIS）參加庇護面談時遭拘留。

中國公民Qing Tu於2022年持B-1/B-2簽證入境，2023年提出庇護申請並取得工作許可，在超市合法工作。今年7月13日，她從屋崙搭乘國內航班飛抵洛杉磯後，執法人員向她送達Form I-200行政逮捕令並將她拘捕，隨後送往Adelanto ICE Processing Center。法院指出，她在遭拘留前沒有獲得事先通知或拘留前聽證。

Tu隨後向聯邦法院提出人身保護令申請。9月8日，加州中區聯邦地區法院裁定，其拘留違反第五修正案正當程序保障，命令政府立即將她釋放。

另一起案件涉及52歲中國公民Jianxian Yu。他2019年持B-2簽證入境，2021年提出庇護申請並取得工作許可。今年4月9日，Yu依約前往橙縣托斯汀（Tustin）的移民局辦公室接受庇護面談，面談結束後，ICE執法人員進入面談室將他逮捕，之後送往Adelanto拘留。

法院文件顯示，ICE的Form I-213稱，這次逮捕源於移民局提供的線索，指中國當局對Yu簽發了一份逮捕令（foreign warrant）。不過，政府之後向移民法院提交的保釋證據中，並未包括這份逮捕令本身、相關指控文件或底層證據；向Yu發出的出庭通知中，列出的唯一移民違規指控是逾期居留。4月29日，移民法官以逃跑風險為由拒絕其保釋。

Yu隨後提出人身保護令申請。8月21日，聯邦法院裁定其拘留違反正當程序，要求立即釋放。法院並指出，政府若再次拘留Yu，須先提供通知及由中立裁決者主持的聽證，並由政府證明他具有逃跑風險或對社區構成危險。

另一名中國公民Yuejing Cong於2022年持B-2簽證入境，並在合法停留期限內提出庇護申請，之後取得有效期至2030年5月的工作許可。今年7月完成庇護面談後，她於8月23日在橙縣拉哈布拉（La Habra）一處停車場遭ICE逮捕。

Cong同樣向聯邦法院提出人身保護令申請。9月14日，法院批准其申請並下令立即釋放。政府在此案中承認Cong看來至少有權獲得一次保釋聽證，但主張法院至多應命令舉行聽證，而非直接釋放；法院最終仍決定下令釋放。

上述案件被捕情境各不相同，但最終都走向同一條法律途徑：依28 U.S.C. §2241向聯邦法院提出人身保護令，挑戰移民拘留是否符合憲法正當程序，並最終獲法院下令釋放。