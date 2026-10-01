加州華人詐騙窩點 意外被曝光 送大量財物回中國

在涉案住宅中，警發現大量拆封的亞馬遜快遞箱。（洛縣法院）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣蒙特利公園市一名男子涉嫌收受被盜刷購買的亞馬遜包裹，拆箱重包後轉寄香港，警方並在住處查獲大量蘋果及其他贓物將續查。

洛杉磯縣蒙特利公園市一男子涉嫌在住處收受大量以他人亞馬遜（Amazon）帳號盜刷購買的蘋果產品，再重新包裝轉寄香港。蒙市警局近日將他以涉嫌身分盜用及持有贓物逮捕。

根據本報從洛縣法院獨家取得的文件，兩警員日前接獲報案前往艾佛瑞特大道（Everett Ave.）一處住宅。報案男子表示，有不明人士入侵他的亞馬遜帳號，盜刷購買蘋果產品，包裹被寄送到這處地址。

報案人告訴警方，他當天早上看見一亞裔男把多個箱子搬上一輛白色日產Sentra轎車，稍晚又看到該男子開車返回，把車停在艾佛瑞特大道與艾吉利大道（Edgley Ave.）一帶，於是報警請警方協助調查這名可能持有他包裹的男子。

警員在該住宅後方找到租客余姓男子，現場可見大量已拆開、壓平的紙箱，上面是不同的收件人姓名和地址。余男同意警員入內後，警方在屋內發現多個空箱、一堆仍密封的亞馬遜包裹，收件人姓名和地址同樣各不相同，另有一處擺放標籤掃描器和電子設備的包裝區，以及多件蘋果產品和其他大宗物品。

在涉案住宅中，警方搜出的贓物包括64個蘋果耳機，98個FujiFilm膠片相機，七個蘋果手表，22個蘋果鉛筆，16個蘋果tags；其他還包括聯想電腦、華為手機、戴爾電腦、數管Aquaphor藥膏及Cerave護膚品等。

負責調查的警探到場後，以中文與余男交談。余表示，他今年6月起獨自住在這處住宅後方，約五個月前開始替一名住在香港的陳姓朋友的公司工作，也是這家公司在美國的唯一員工。他的工作是收取亞馬遜包裹，拆箱後重新包裝，再送到FedEx寄往香港給陳姓友人。運費和寄件標籤都由對方提供，他本人不負責購物也不付運費，每月可領取約4000至5000元報酬。

余說，他收到大量寄給不同姓名和地址的包裹時，並不覺得可疑，反而是報案人試圖聯繫他、要求取回自己的財物時，他才覺得有問題。

警方查詢這處地址的歷史紀錄發現，蒙市警局先前已接獲數起類似報案，都是被害人指稱有人盜用其亞馬遜帳號購買蘋果產品，並寄到同一地址。

警方認定該處涉及身分盜用及持有贓物犯罪，當場逮捕余男。警方表示，現場查扣的財物可能屬於其他被害人或亞馬遜公司，追回這些財物有助警探進一步調查，找出更多線索及其他涉案人。

近日，警方在蒙市某住宅發現亞馬遜盜刷案窩點。（洛縣法院）