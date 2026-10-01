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華人有逮捕記錄但沒定罪 返美綠卡被沒收

記者張宏／洛杉磯即時報導
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沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，...
沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，且綠卡遭沒收。圖為CBP執法示意圖。（取自CBP官網）

AI摘要

文章摘要整理：

關先生雖無定罪紀錄，卻因曾涉大麻農場案，返美時被海關扣卡並以Parole臨時放行，顯示綠卡持有人若有刑事調查經歷，入境仍可能受嚴格審查。

華人關先生五年前種大麻被逮捕，只是留下案底沒有定罪；他今年8月從中國返美時，不僅被海關二次審查入境資格（俗稱進小黑屋），且綠卡也被沒收，現在只是臨時准入，前途未卜。

來自廣東台山關先生移民美國後，長期在餐館工作。五年前因工作受傷，在家申請工傷賠償期間，一名同鄉告訴他內陸帝國一帶有農場招人「種草」，月收入5000元。結果到了現場他才發現所謂「種草」其實是種大麻。朋友告訴他，農場位於向印第安部落租用的土地，應該不會有法律問題。關先生沒有進一步查證，便留在農場工作。兩個月後，大批警察突擊搜查農場，數十個種植大棚遭查封。關先生被警方扣留身分證、帶回警局並採集指紋，但此後一年多，檢方沒有對他提出刑事起訴。

他的刑事律師也取得相關法院紀錄，證明他沒有被正式起訴。從刑事法律角度，被逮捕不等於被定罪，沒有被起訴，更不等於存在刑事定罪紀錄。關先生以為此事已結束，認為只要刑事案件沒有被定罪，就不會影響出國旅行。因中國父母患病，他此後數年時常往返中美，每次返美都沒有重大問題，綠卡更新也順利完成。

今年8月他再次返美時，卻被帶入小黑屋進行二次審查，移民官詳細詢問他五年前的大麻農場案，他認為沒有被起訴也沒有犯罪紀錄，就如實回答，甚至出示律師取得的法院證明。但沒有換來坦白從寬，海關扣下他的綠卡，還向他簽發臨時准入文件（Parole），允許其暫時進入美國。 關先生這時才發現，即使沒有案底和定罪，他作為一個曾涉刑事調查的綠卡持有者，返美時已無法和普通綠卡持有人享有同等入境待遇。

律師鄧洪表示，永久居民如短期離美，返回時通常不需重新申請入境並證明具有入境資格。但有法律規定，部分人會被當成申請入境者，在判斷永久居民是否有資格入境時，問題不局限在是否曾被定罪。被捕不一定會自動取消其綠卡，而是一旦離開美國，返美時移民身分是否符合資格，要被重新審核。雪上加霜的是，關先生承認他知道農場種植大麻，且曾在其中工作，導致案件不再只是政府資料庫一筆五年前的逮捕紀錄，還增加當事人在入境口岸所作出的陳述。

他說，關先生應該在出境前諮詢刑事及移民律師，律師要調取並審查警方報告、起訴紀錄、法院最終裁決、當年陳述等，及可能涉及的移民與國籍法條款，評估其出入境風險。如存在風險，最安全辦法是先留在美國處理身分問題，符合入籍條件的綠卡持有者儘早申請公民，否則就盡量不要離境。

沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，...
沒有定罪不能簡化成可放心出境，華人因種大麻被逮捕沒定罪，在返美時不僅被關小黑屋，且綠卡遭沒收。圖為示意圖，非當事人。（AI生成圖）

精華 FAQ

  • 因他曾被捕並涉入大麻農場案件，雖未被起訴定罪，但入境時海關可重新審視其移民資格。加上他承認知情並參與工作，風險進一步升高。

  • 海關將他帶入二次審查，詳細詢問案件經過後，扣下綠卡，只發給臨時准入文件Parole。這代表他只能暫時入境，無法像一般綠卡持有人那樣正常返美。

  • 律師建議出境前先諮詢刑事與移民律師，調閱警方報告、起訴與法院紀錄評估風險；若有疑慮，最好先留在美國處理身分，符合條件者應儘早申請入籍。

華人 綠卡 大麻

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