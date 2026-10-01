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走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

記者啟鉻／即時報導
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kon...
遭聯邦執法人員拘捕的38歲的聖蓋博居民Greg Lui（左），又名Yiu Kong Lui。（司法部提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華商Greg Lui涉嫌透過假文件與第三國轉運，將受美國出口管制、總值逾3億元的高階AI伺服器走私至中國，遭聯邦逮捕並起訴。

南加工業市一科技公司華人業主，1日遭聯邦當局逮捕，並被聯邦大陪審團以三項罪名起訴，他涉嫌將總值超3億元、受美國出口管制的高階電腦伺服器走私至中國。這些伺服器內含美國製造的圖形處理器（GPU），廣泛用於人工智慧（Super Intelligence）相關運算。

司法部消息，38歲聖蓋博市居民Greg Lui，又名Yiu Kong Lui遭控一項共謀違反「出口管制改革法」（Export Control Reform Act）及「出口管理條例」（Export Administration Regulations）、一項向境外走私罪，以及一項共謀洗錢罪。聯邦檢察官辦公室表示，被告涉嫌透過虛假文件，以及經由第三國轉運等方式，將價值超3億元的受出口管制電腦伺服器運往中國。

根據聯邦大陪審團9月29日的起訴書，被告擁有位工業市的科技公司Earthmade Computer Inc。起訴書稱，2023年至2024年間，被告及其共犯利用Earthmade購買並將受出口管制的物品運往中國，但並未取得聯邦商務部要求的出口許可。

涉案人先將相關設備運往馬來西亞、新加坡等國家，再從這些國家重新出口至中國。由於部分設備運往馬來西亞、新加坡時不需相關許可，涉嫌者藉此規避美國出口管制。涉案物品包括高階電腦伺服器，內含由專門從事人工智慧運算的公司製造的GPU。

檢方指控，在這項涉嫌違法的計畫中，Lui與共犯利用偽造文件，向包括輝達在內的供應商下單時，謊稱這些可能具有軍事用途的AI科技產品將運往不需要出口許可的目的地。

完成訂單後，Lui再聘請貨運代理公司，將這些處理器運往馬來西亞及新加坡。伺服器抵達當地後，Lui與共犯再合作，將相關物品轉運至中國。

根據法院文件，2024年1月至10月期間，Earthmade公司從兩家位於馬來西亞的貨運公司收到超過1億7600萬元，作為這項計畫的一部分。

檢方表示，Lui明知自己的行為違法，仍執行這項計畫，而且檢方掌握相關證據。

例如，檢方指出，Lui在2024年1月曾透過電子郵件告訴一名共犯，一家馬來西亞轉運公司希望購買70台搭載受管制AI科技的電腦伺服器。法院文件顯示，Lui在電子郵件中也提到相關科技受到法律管制，不得任意出售。

同月底，Lui以約760萬元購買27台伺服器，並將這批伺服器從洛杉磯運往馬來西亞吉隆坡。兩個月後，Lui的一名共犯在電子郵件中告訴一名馬來西亞官員，這些伺服器實際上已經被轉運至中國。

檢方表示，Lui利用洛杉磯的摩根大通（JPMorgan Chase）銀行帳戶及美國銀行（Bank of America）帳戶收付款項，以安排及執行這項計畫。

Lui被捕前過著奢華生活，近期才完成位於Walnut Grove Avenue、占地4300平方呎豪宅的大規模翻修工程。這棟豪宅由他用來安置多名大家庭成員。

根據Lui的LinkedIn個人資料，他在科技業擁有八年工作經歷，職業生涯始於丹佛一家專門提供資料庫託管服務的公司Amplitude Tech Hosting Service。

LinkedIn資料顯示，Lui於2021年創立Earthmade Computer，除從事資料庫託管服務外，也負責電腦處理器採購及出口業務。

在進入科技業之前，Lui曾從事餐飲業，專門經營超辣川菜。LinkedIn資料顯示，他於2012年與人共同創辦位於亞凱迪亞的中式火鍋及乾鍋餐廳Duo-Pot，餐廳曾供應辣味田雞等菜餚，最終於2021年歇業。

如果被定罪，Lui的共謀違反出口管制罪最高可面臨20年聯邦監禁；共謀洗錢罪最高可判20年聯邦監禁；走私罪最高可判10年聯邦監禁。

起訴書強調，起訴書僅屬指控，被告在法庭被證明有罪前，依法均推定無罪。

精華 FAQ

  • 檢方指他涉嫌共謀違反出口管制法規、向境外走私受管制設備，以及共謀洗錢。相關伺服器內含GPU，屬美國嚴格管制、可用於AI與軍事用途的高階產品。

  • 起訴書稱，他先用虛假文件向供應商下單，再將伺服器運往馬來西亞、新加坡等地，之後透過當地貨運與轉運安排，再把設備重新出口至中國，以規避美國許可要求。

  • 若被定罪，他的共謀違反出口管制罪與共謀洗錢罪各最高可判20年，走私罪最高可判10年，合計理論上最高可面臨50年聯邦監禁。

司法部 工業市 華人

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