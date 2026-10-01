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洛城華埠藏這家中餐廳 躍居全美新店第二

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洛杉磯華埠一家由華裔主廚掌舵的餐廳Firstborn，躍居全美新餐廳榜第二名。（...
洛杉磯華埠一家由華裔主廚掌舵的餐廳Firstborn，躍居全美新餐廳榜第二名。（[email protected]

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華埠餐廳Firstborn在Yelp「2026年全美25家最佳新餐廳」中拿下第2名，主打中式記憶與法式技法融合，也已被米其林指南收錄。

餐飲評論平台Yelp公布「2026年全美25家最佳新餐廳」，華埠的Firstborn排第二，是洛杉磯入榜餐廳中名次最高的一家，也是唯一進入前十的洛城新店。餐廳將中式味覺記憶與法式烹調技法結合，主廚的華裔成長背景，成為菜單的重要靈感。

根據Time Out報導，Firstborn由華裔主廚兼老闆Anthony Wang經營，以隨季節調整的套餐呈現中美文化交融的料理。另一家入榜的洛杉磯餐廳Lucia排第19，主打加勒比海風味。

Firstborn的名字，也藏著主廚的身分故事。Anthony Wang於2024年接受餐飲媒體Eater採訪時表示，他是家中第一位在美國出生的人，成長過程曾面對身分認同的困惑；開設餐廳，也是探索自身經歷與文化身分的方式。他出生於邁阿密，在亞特蘭大長大，曾在洛杉磯的Ink、Auburn及Destroyer等餐廳工作。

對他而言，料理的起點不只是專業廚房，也包括家中餐桌。他在同一採訪中提到，媽媽小時候常做給他吃的蒸蛋，是希望保留的菜色之一。他構想的另一道菜，則將法式熟成鴨肉與中式香料結合，以蜂蜜上色，呈現酥脆外皮，讓家庭記憶與多年累積的烹調技法在盤中相遇。

餐廳位華埠北百老匯街（North Broadway）978號、Mandarin Plaza內，接手昔日Pok Pok餐廳的空間。Time Out形容其室內帶有裝飾藝術風格，燈光營造浪漫氣氛，雞尾酒則融入科幻電影美學。Firstborn也已獲米其林指南收錄，指南將其歸類為當代中餐；獲收錄與獲星並不相同。

Time Out介紹，店內提供68元定價套餐，料理包括魚子醬薄餅、鴨肉香腸、重慶炸雞、鴨油飯與瓜類刨冰等可供選擇。菜單會隨季節變動，並非所有介紹菜品都包含在套餐內。

Eater於今年9月的報導指出，餐廳是從今年2月改採68元套餐形式，希望讓較少人數的餐桌更容易體驗料理，保留牛小排、鴨胸、鴨肉香腸與豆腐餃等菜色；重慶炸雞、麻婆豆腐等另可加點。報導也指出，價格調整未必立即帶來滿座，餐廳仍面對整體經濟環境帶來的挑戰。

Firstborn此次獲得的第二來自Yelp評選，並非米其林排名。Yelp說明，候選對象是2025年1月1日後開業、提供完整桌邊服務的餐廳，綜合2025年1月1日至2026年6月11日期間的評論數量與評分等因素排序，並諮詢趨勢專家Tara Lewis。

精華 FAQ

  • Firstborn在Yelp公布的「2026年全美25家最佳新餐廳」中名列第2，是洛杉磯入榜餐廳裡名次最高者，也是唯一進入前10的洛城新店。

  • 餐廳由華裔主廚兼老闆Anthony Wang經營，他把成長中的中式味覺記憶，和法式烹調技法結合，像蒸蛋、鴨肉與中式香料都成了菜單靈感。

  • 店內目前採68元套餐制，菜單會隨季節調整；它位於華埠Mandarin Plaza內，也已被米其林指南列為當代中餐。Yelp排名則非米其林星級。

華裔 華埠 洛杉磯

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