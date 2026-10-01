五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

馬氏家族犯罪領導Xiangwei Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州范杜拉縣馬姓家族被陪審團認定以按摩店為掩護經營色情交易，並透過金融與房地產洗錢，檢方將沒收逾125萬元資產。

南加 范杜拉縣（Ventura County）檢察官辦公室9月30日宣布，一個由馬姓家族經營的犯罪集團，經陪審團裁定有罪。這四人被控以按摩店為掩護經營色情交易，並透過金融機構、房地產 及其他資產洗白不法所得。

被判有罪的四人，分別是集團領導馬向薇（Xiangwei Ma，音譯，56歲）、她的丈夫馬明（Ming Ma，音譯，41歲），兩人相差15歲。還有馬向薇的弟弟馬向東（Xiangdong Ma，音譯，54歲）以及姊姊馬莉（Li Ma，音譯，60歲）。馬向薇被判拉皮條、房貸詐欺及九項洗錢罪；馬向東被判拉皮條及五項洗錢罪；馬莉被判拉皮條及一項洗錢罪；馬明則被判拉皮條及兩項洗錢罪。

第五名被告是馬莉的丈夫Jaime Calderon，64歲，他已在2023年8月11日認罪承認洗錢。

案件起於2020年，多個執法機關接獲匿名檢舉信，指范杜拉縣多家按摩店疑涉賣淫和人口販運，包括范杜拉市的Miracle Massage及懷尼米港（Port Hueneme）的A+ Massage。調查發現，這些按摩店經營超過十年，表面上是合法按摩場所，實際招募並剝削來自中國的女性從事性交易，獲利可觀。被告再透過多家金融機構、壽險保單、賭場及房地產交易隱匿和轉移這些不法所得。

檢方指出，馬向薇曾在洛杉磯縣承認企圖拉皮條罪，入獄服刑18個月，服刑期間由其他成員繼續經營按摩店。她出獄後重新掌控店務，但刻意避免登記為業主或經理。她還利用人頭掩飾自己在企業和房產中的角色，例如在西米谷（Simi Valley）Crowne Oak Lane的一處住宅，她就房產交易對自己的職業與收入提出前後矛盾的說法，後來申請短售（short sale，指房屋出售時，金額低於欠銀行的貸款），最終由她的丈夫Jaime Calderon為買方。雖然交易條件規定她搬離，她仍繼續住在那。

馬向薇、馬莉及馬明承認以營利為目的從事有組織的犯罪牟利，陪審團也認定馬向東涉有相同情節。檢方據此可沒收被告超過125萬元資產，包括查扣的現金、銀行存款及壽險現金價值。

四被告在宣判後均當庭收押。馬向薇和馬向東將於10月23日量刑，分別面臨17年和13年監禁；馬莉11月2日量刑，面臨8年8個月監禁；馬明11月4日量刑，面臨11年4個月刑期。

檢察官Rikole Kelly感謝陪審員投入大量時間與心力，也肯定被害人克服恐懼出庭作證，以及調查人員多年鍥而不捨。她表示，被告以為剝削女性不必付出代價，如今終被究責。范杜拉縣檢察長Erik Nasarenko則指出，非法按摩店往往是人口販運和媒介賣淫的掩護，被害人被迫從事性交易，地方檢察官辦公室會全力追究這類犯罪者的責任。

Xiangwei Ma的弟弟Xiangdong Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

Xiangwei Ma的弟弟Xiangdong Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）

Xiangwei Ma的姊姊Li Ma被陪審團定罪。（范杜拉縣檢察官辦公室）