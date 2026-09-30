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華盛頓州萬名移民 10月起失去醫療保障

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面對上萬州民將失去 Apple Health，華盛頓州長弗格森簽署行政命令，協住...
面對上萬州民將失去 Apple Health，華盛頓州長弗格森簽署行政命令，協住居民繼續享有這項醫療保障。(取自弗格森臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓州因H.R.1修改Medicaid資格，約1萬1000名合法移民10月起失去Apple Health，但兒童、孕婦等仍可能保留保障，州府也提供替代保險與援助。

華盛頓州約1萬1000名合法居留移民，自10月1日起失去Apple Health，也就是華州的聯邦醫療補助保險（Medicaid）資格。受影響者包括難民、庇護者、人口販運受害者及部分人道假釋入境者等。州政府警告，失去醫療保障不僅影響個人，也可能增加醫院及急診系統的壓力。

此外，華盛頓州政府指出，自2027年1月1日起，多數19至64歲Apple Health成人受保人，將面臨每月80小時的工作、職業訓練或社區參與要求，部分人士可獲豁免；資格重新審查也將從目前每年一次改為每六個月一次。

這些變化源自聯邦眾議院第1號法案（H.R.1，又稱大又美法案）對Medicaid資格的修改。華盛頓州醫療保健管理局（HCA）指出，H.R.1第71109條自10月1日起縮小聯邦Medicaid所承認的「合格非公民」範圍，主要保留合法永久居民，即綠卡持有人、古巴及海地移民，以及與美國簽有自由聯合協定的太平洋島國居民。

因此，過去符合資格的難民、庇護者、人道假釋入境者、《反對婦女暴力法》自行申請者、人口販運受害者，以及其他特定非公民身分者，將不再被聯邦Medicaid視為「合格非公民」，受影響者的Apple Health保障在9月30日後終止。

不過，這項改變並非涵蓋所有移民。州衛生廳表示，兒童、孕婦及生產後12個月內者，只要符合其他資格條件，仍可不受移民身分限制繼續取得Apple Health。部分失去原有資格者，也可能因年齡、收入、身心障礙或其他條件，轉而符合不同的Apple Health計畫，因此收到州政府通知者，不應直接認定已完全失去所有醫療保障。

原先華州估計，約有1萬4000名合法居留移民會在10月1日失去Apple Health。州長弗格森（Bob Ferguson）辦公室9月公布最新資料指出，州政府透過醫療導航員、難民及移民援助辦公室、社區團體及醫療機構協助受影響者重新確認資料，部分人士也調整為仍符合Medicaid資格的移民身分，約3000人因此保住醫療保障，使預估失保人數由1萬4000人降至約1萬1000人。

對10月1日起失去Apple Health的人而言，州政府提醒仍應查看其他保險選擇。所有華州居民，不論移民身分，都可以透過Washington Healthplanfinder購買醫療及牙科保險；部分人士可能符合降低保費的財務援助。因失去Apple Health屬於保險資格變動，也可能取得特殊投保期，不必等到年度開放投保期。

華州衛生廳提醒，Apple Health受保人應確認州政府掌握的電話、電子郵件及郵寄地址均為最新資料，並仔細閱讀HCA或社會與健康服務部寄出的通知。州府強調，並非所有Apple Health受保人都會因新規立即失去保障；是否受到影響仍須依個人移民身分、年齡、收入及所屬Apple Health計畫個別判定。

精華 FAQ

  • 約1萬1000名合法居留移民受影響，包括難民、庇護者、人口販運受害者、部分人道假釋入境者等，因聯邦認定的合格非公民範圍縮小，9月30日後終止保障。

  • 變動源自聯邦眾議院第1號法案H.R.1，也就是大又美法案。其第71109條自10月1日起縮小Medicaid承認的合格非公民範圍，僅保留部分特定身分。

  • 州政府建議改透過Washington Healthplanfinder尋找個人醫療與牙科保險，部分人可獲保費補助，且因資格變動可能有特殊投保期，不必等到年度開放投保期。

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