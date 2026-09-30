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老人送急診別只顧著等 這5件事家屬要知道

記者趙健/即時報導
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家屬陪同長者就醫時除了等待，也應隨時留意病情變化。示意圖。（路透）
家屬陪同長者就醫時除了等待，也應隨時留意病情變化。示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

長者送急診後，家屬不能只等待，應隨時留意病情變化、提供完整病史與用藥資訊，並分辨住院等待與床位不足，也要注意出院前的譫妄與後續照護。

長者送進急診室後，家屬最常做的一件事就是「等」；等醫生、等檢查、等報告，有時一坐就是幾個小時。但家屬此時不能只是坐等，至少有五件事要知道  。Saving Advice報導，從等待期間的病情變化，到住院、出院等環節，都有一些容易被忽略的重要事項。

1、病情變了要馬上說，別只是繼續等

急診室不是按先來後到看病，而是依病情緊急程度排序。因此，即使已等很久，情況相對穩定的患者仍可能看到晚到的人先接受治療。

但病情可能在等待期間改變。如果長者突然呼吸困難、疼痛加劇、變得嗜睡、意識混亂或出現其他症狀，家屬應立即告訴分診人員，不要認為已經登記就只能繼續等。患者情況改變後，可能需要重新評估。

2、別只說「不舒服」 要說和平常差在哪

年長患者往往有多種慢性疾病、同時服用多種藥物，生病時的症狀也未必典型。家屬最好準備目前服用的藥物和劑量、過敏史、重大疾病及手術史，並清楚告訴醫護人員「今天和平常有什麼不同」。

3、等幾個小時不等於被拒診

長時間等待並不等於被拒診。依據《緊急醫療處理與勞工法》（EMTALA），醫院急診部門須為患者提供必要的醫療篩檢，若確認有緊急狀況，則須提供穩定治療或安排轉院。醫院不得因患者沒有保險、無力支付、年齡或公民身分等原因拒絕上述急診服務。

4、醫生說要住院還在等？

醫生已決定讓患者住院，人卻可能幾個小時後仍在急診室，甚至過夜。美國急診醫師學會（ACEP）將患者已決定住院或轉院，卻因沒有病床等原因繼續留在急診室的情況稱為「boarding」。如果長者遲遲沒有轉入病房，家屬可詢問是否已決定住院、是否只是在等床，以了解究竟是在等待醫療決定，還是單純沒有空床。

5、準備出院別急著走 「突然糊塗」要注意

長者突然意識混亂、嗜睡或與平時明顯不同，不能簡單歸因「年紀大了」。2025年一項對75歲以上患者急診就醫的研究發現，從急診出院的患者中，有譫妄（delirium）的患者30天內死亡風險約為無譫妄者的2.86倍，再次前往急診的風險也較高。

如果長者離院前仍明顯混亂、嗜睡、虛弱或站立不穩，家屬應主動告知醫療團隊，並問清楚用藥、複診安排及哪些症狀需要立即返回急診。

家中有長者，最好平時就整理一份醫療資料，包括處方藥及保健品、藥物過敏、重大疾病、手術史、醫生聯絡資訊和保險資料，需要送急診時可以直接帶上。

精華 FAQ

  • 若長者突然呼吸困難、疼痛加劇、變得嗜睡、意識混亂或出現其他新症狀，家屬應立即通知分診人員，因為病情可能已改變，需要重新評估，而不是繼續等待。

  • 不要只說「不舒服」，而是要說清楚今天和以往有何不同，並準備目前用藥與劑量、藥物過敏、重大疾病、手術史等資訊，讓醫護更快判斷可能原因。

  • 這通常可能是 boarding，代表醫療團隊已決定住院或轉院，但因病床不足等原因暫時留在急診室。家屬可主動詢問是否已完成住院決定，並確認目前是在等床還是仍在評估。

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