華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

哈岡價值400萬的豪宅，9月28日晚遭多名劫匪闖入。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣哈仙達岡一處400萬元豪宅深夜遭多名劫匪闖入，保安開槍示警後歹徒逃逸，警方未逮人，開槍保安則因可能非法開槍被拘留調查。

洛杉磯縣華人 聚居區哈仙達岡 ，一處價值約400萬元的豪宅 日前遭多劫匪闖入，兩保安發現後，其中一人開槍試圖驅離。劫匪隨後乘車逃離，警方目前尚未逮捕任何涉案嫌疑人。據悉，開槍示警的保安事後被拘留，恐涉非法開槍等問題。

ABC 7電視台報導，洛縣警局表示，9月28日晚9時20分左右接獲報案，哈仙達岡Skyline Drive 15400號街區一處封閉式社區住宅發生入室盜竊案，並傳出槍聲。

案發房屋價值約400萬元，當時屋主不在家，現場有兩名武裝保安駐守。保安發現多名嫌疑人闖入住宅，其中一名保安朝空中開槍示警，試圖將嫌疑人嚇退，槍聲也驚動附近居民。

幾名嫌疑人在槍聲後逃出住宅，保安擔心仍有人藏在屋內。警員到場後進一步搜查住宅，並出動警犬，最後確認屋內沒有其他人。監視畫面顯示，多名嫌疑人當時乘上一輛深色轎車逃離。當局目前沒有公布劫匪的身分或詳細特徵，案件仍在進一步調查中。

案發住宅外，警方發現一些疑似嫌疑人逃離時遺落的物品，包括衣物、名牌皮帶及一個粉紅色手提包。初步調查顯示，住宅內有物品被盜，目前仍在調查失竊物的種類及價值，這起案件沒有人受傷。

開槍的保安在執法人員抵達後遭拘留並接受調查，執法部門認為該保安沒有面臨生命威脅，其開槍行為可能涉及非法開槍等問題。