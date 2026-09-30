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華人區400萬豪宅深夜多歹徒闖入 保安開槍阻匪卻被拘

記者邵敏／即時報導
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哈岡價值400萬的豪宅，9月28日晚遭多名劫匪闖入。（谷歌地圖）
哈岡價值400萬的豪宅，9月28日晚遭多名劫匪闖入。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯縣哈仙達岡一處400萬元豪宅深夜遭多名劫匪闖入，保安開槍示警後歹徒逃逸，警方未逮人，開槍保安則因可能非法開槍被拘留調查。

洛杉磯縣華人聚居區哈仙達岡，一處價值約400萬元的豪宅日前遭多劫匪闖入，兩保安發現後，其中一人開槍試圖驅離。劫匪隨後乘車逃離，警方目前尚未逮捕任何涉案嫌疑人。據悉，開槍示警的保安事後被拘留，恐涉非法開槍等問題。

ABC 7電視台報導，洛縣警局表示，9月28日晚9時20分左右接獲報案，哈仙達岡Skyline Drive 15400號街區一處封閉式社區住宅發生入室盜竊案，並傳出槍聲。

案發房屋價值約400萬元，當時屋主不在家，現場有兩名武裝保安駐守。保安發現多名嫌疑人闖入住宅，其中一名保安朝空中開槍示警，試圖將嫌疑人嚇退，槍聲也驚動附近居民。

幾名嫌疑人在槍聲後逃出住宅，保安擔心仍有人藏在屋內。警員到場後進一步搜查住宅，並出動警犬，最後確認屋內沒有其他人。監視畫面顯示，多名嫌疑人當時乘上一輛深色轎車逃離。當局目前沒有公布劫匪的身分或詳細特徵，案件仍在進一步調查中。

案發住宅外，警方發現一些疑似嫌疑人逃離時遺落的物品，包括衣物、名牌皮帶及一個粉紅色手提包。初步調查顯示，住宅內有物品被盜，目前仍在調查失竊物的種類及價值，這起案件沒有人受傷。

開槍的保安在執法人員抵達後遭拘留並接受調查，執法部門認為該保安沒有面臨生命威脅，其開槍行為可能涉及非法開槍等問題。

精華 FAQ

  • 案件發生在9月28日晚9時20分左右，地點是洛杉磯縣哈仙達岡Skyline Drive 15400號街區的一處封閉式社區住宅，該豪宅價值約400萬元。

  • 屋內當時有兩名武裝保安駐守，發現多名嫌疑人闖入住宅後，其中一人朝空中開槍，想以槍聲驅離歹徒並保護屋內安全，未造成任何人受傷。

  • 嫌疑人搭乘深色轎車逃離，警方尚未逮捕任何人，也未公布身分特徵；開槍保安在警方到場後被拘留，執法部門認為其可能涉及非法開槍。

華人 豪宅 哈仙達岡

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