我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府10/1起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普拒與中國共管AI 防中國取得機密⋯今日5件事

超變態 華男槍指綁架+囚禁性侵 還逼她穿超小洋裝

記者王若然／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
41歲男子Pao Yang涉嫌在被害女子下班時持槍將她擄走，長時間囚禁、性侵並恐...
41歲男子Pao Yang涉嫌在被害女子下班時持槍將她擄走，長時間囚禁、性侵並恐嚇。（Ramsey縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

明尼蘇達州羅斯維爾發生駭人綁架性侵案，華裔男子楊拋持槍擄走女員工並長時間囚禁、威脅與性侵，最後遭警方依監視器與證物逮捕起訴。

美國明尼蘇達州羅斯維爾（Roseville）近日發生一起綁架性侵案，一41歲男子涉嫌在被害女下班時持槍將她擄走，長時間囚禁、性侵並恐嚇。華裔楊拋（Pao Yang，音譯）已遭羈押，9月28日被Ramsey County檢方起訴，罪名包括兩項一級性侵、兩項綁架及兩項傷害。

CBS等媒體報導，根據刑事起訴書，住在Isanti的楊拋9月23日傍晚蒙面、持手槍，在被害人離開工作地點時上前，聲稱需要她的車。他把女子帶到附近樹林，綁在樹上，用膠帶封住她的眼睛和嘴，威脅她若呼救就開槍，還揚言15到20分鐘後會有三名男子來把她帶走。

起訴書指出，楊拋不久後返回，將女子鬆綁帶上車，開了一個多小時抵達一處受害者認為是倉庫的地方，再度將她綑綁後離開約一小時。回來後，他製造類似槍響的巨大聲響、砸碎玻璃物品、再次威脅要殺她，隨後性侵得逞。

楊拋接著又聲稱要把女子交給「會決定如何處置她」的人，將她載到另一處，逼她洗澡並換上一件特小號的咖啡色洋裝。之後他載著女子四處移動，替她戴上耳機，一度用塑膠袋套住她的頭。後來他拿掉塑膠袋和膠帶，並剪掉她大量頭髮。

據被害人轉述，楊拋稱喜歡殺女人，還說曾在摩洛哥殺害女性。楊拋表示已拍下她的證件，若她向任何人透露就殺害她的家人，並稱已錄下性侵過程傳給「他的人」，受害者若報警，影片就會公開。最後，他再次用膠帶封住女子的臉，在Phalen Park Golf Course附近將她釋放。女子步行到附近加油站，經路人協助報警。

調查人員發現，被害人工作地點外的監視器被往上扳動，太陽能板電線也遭剪斷。畫面顯示，一輛Acura休旅車在攝影機被動手腳前，已在停車場停留數小時，案發後就消失。警方隨後在周邊多處監視器畫面中發現這輛車，包括Blaine一家Target賣場，駕駛在店內購買一件小號咖啡色洋裝的過程也被拍下。

警方將Target畫面中的男子照片交給被害人同事指認，同事認出是在公司擔任清潔工的楊拋，並指出他禿頭、戴黑色護膝，與畫面中獨特的步態和髮際線相符。

警方9月25日晚在楊拋住處將他逮捕，並在車庫找到那輛休旅車，同時查獲與他在Target所穿相符的衣物、拋棄式手套和口罩，以及與綑綁被害人同款的束帶，另有兩把手槍和一把AR-15式步槍。

楊拋向調查人員表示，他在包括被害人公司在內的五家企業擔任辦公室清潔工。他承認案發當晚去過Target，但聲稱是替女兒買上衣。警探糾正他買的其實是咖啡色洋裝後，他隨即要求找律師。

楊拋9月28日首次出庭，檢方要求保釋金定為250萬元。若罪名成立，他可能面臨數十年監禁。

羅斯維爾警局局長Erika Scheider在9月28日的記者會上形容案情駭人、難以想像，並表示不能忽略案件背後有一名被害人和一個家庭深受衝擊，警方會盡全力支持被害人。她說，在她20年的警察職涯中，很少見這類駭人的案件。

精華 FAQ

  • 起訴書指控他在被害人下班時持槍綁架，之後長時間囚禁、威脅、性侵，並以照片、影片與傷害家人等方式恐嚇，情節極為惡劣。

  • 警方先從被害人公司外的監視器與停車場車輛追查，再透過Target購物畫面找到嫌犯購買洋裝，最後由同事認出他是清潔工，並在住處逮捕。

  • Ramsey County檢方對他提出2項一級性侵、2項綁架及2項傷害指控，並要求250萬元保釋金；若罪名成立，他可能面臨數十年監禁。

華裔 性侵

上一則

華人誤入收費道未獲通知以為沒事 3元沒繳罰60元

延伸閱讀

跟騷數月 無證男當街槍殺女子

跟騷數月 無證男當街槍殺女子
海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身
假冒聯邦法警詐1.8萬 布碌崙華男被判刑一年半至四年半

假冒聯邦法警詐1.8萬 布碌崙華男被判刑一年半至四年半
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
華人留學生西木區買菜 返家途中遭持槍搶劫

華人留學生西木區買菜 返家途中遭持槍搶劫
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
美心奶黃月餅也加入促銷隊伍。（記者王若然／攝影）

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

2026-09-29 13:47
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
儘管在新興的AI行業從事軟體工程師工作，且工作並不忙碌，華人Rachel仍然認為，這不是自己想要的長期生活狀態。圖為Rachel從公司往外拍的城景。（受訪者提供）

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

2026-09-23 21:06
為救癌妻，8旬翁每天14小時搬重物、奔波百哩。（GoFundMe）

8旬翁每天14小時搬重物 奔波百哩救癌妻 28萬募款遭退

2026-09-27 15:16

超人氣

更多 >
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款