超變態 華男槍指綁架+囚禁性侵 還逼她穿超小洋裝

41歲男子Pao Yang涉嫌在被害女子下班時持槍將她擄走，長時間囚禁、性侵並恐嚇。（Ramsey縣警局）

AI摘要 文章摘要整理： 明尼蘇達州羅斯維爾發生駭人綁架性侵案，華裔男子楊拋持槍擄走女員工並長時間囚禁、威脅與性侵，最後遭警方依監視器與證物逮捕起訴。

美國明尼蘇達州羅斯維爾（Roseville）近日發生一起綁架性侵 案，一41歲男子涉嫌在被害女下班時持槍將她擄走，長時間囚禁、性侵並恐嚇。華裔 楊拋（Pao Yang，音譯）已遭羈押，9月28日被Ramsey County檢方起訴，罪名包括兩項一級性侵、兩項綁架及兩項傷害。

CBS等媒體報導，根據刑事起訴書，住在Isanti的楊拋9月23日傍晚蒙面、持手槍，在被害人離開工作地點時上前，聲稱需要她的車。他把女子帶到附近樹林，綁在樹上，用膠帶封住她的眼睛和嘴，威脅她若呼救就開槍，還揚言15到20分鐘後會有三名男子來把她帶走。

起訴書指出，楊拋不久後返回，將女子鬆綁帶上車，開了一個多小時抵達一處受害者認為是倉庫的地方，再度將她綑綁後離開約一小時。回來後，他製造類似槍響的巨大聲響、砸碎玻璃物品、再次威脅要殺她，隨後性侵得逞。

楊拋接著又聲稱要把女子交給「會決定如何處置她」的人，將她載到另一處，逼她洗澡並換上一件特小號的咖啡色洋裝。之後他載著女子四處移動，替她戴上耳機，一度用塑膠袋套住她的頭。後來他拿掉塑膠袋和膠帶，並剪掉她大量頭髮。

據被害人轉述，楊拋稱喜歡殺女人，還說曾在摩洛哥殺害女性。楊拋表示已拍下她的證件，若她向任何人透露就殺害她的家人，並稱已錄下性侵過程傳給「他的人」，受害者若報警，影片就會公開。最後，他再次用膠帶封住女子的臉，在Phalen Park Golf Course附近將她釋放。女子步行到附近加油站，經路人協助報警。

調查人員發現，被害人工作地點外的監視器被往上扳動，太陽能板電線也遭剪斷。畫面顯示，一輛Acura休旅車在攝影機被動手腳前，已在停車場停留數小時，案發後就消失。警方隨後在周邊多處監視器畫面中發現這輛車，包括Blaine一家Target賣場，駕駛在店內購買一件小號咖啡色洋裝的過程也被拍下。

警方將Target畫面中的男子照片交給被害人同事指認，同事認出是在公司擔任清潔工的楊拋，並指出他禿頭、戴黑色護膝，與畫面中獨特的步態和髮際線相符。

警方9月25日晚在楊拋住處將他逮捕，並在車庫找到那輛休旅車，同時查獲與他在Target所穿相符的衣物、拋棄式手套和口罩，以及與綑綁被害人同款的束帶，另有兩把手槍和一把AR-15式步槍。

楊拋向調查人員表示，他在包括被害人公司在內的五家企業擔任辦公室清潔工。他承認案發當晚去過Target，但聲稱是替女兒買上衣。警探糾正他買的其實是咖啡色洋裝後，他隨即要求找律師。

楊拋9月28日首次出庭，檢方要求保釋金定為250萬元。若罪名成立，他可能面臨數十年監禁。

羅斯維爾警局局長Erika Scheider在9月28日的記者會上形容案情駭人、難以想像，並表示不能忽略案件背後有一名被害人和一個家庭深受衝擊，警方會盡全力支持被害人。她說，在她20年的警察職涯中，很少見這類駭人的案件。