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「極度暴力且危險」FBI懸賞100萬通緝亞裔男

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「極度暴力且危險」FBI懸賞100萬通緝亞裔男

洛杉磯訊
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FBI將印度籍逃犯Satinderjeet Singh，列入「十大通緝犯」名單，...
FBI將印度籍逃犯Satinderjeet Singh，列入「十大通緝犯」名單，懸賞最高100萬。（FBI）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI將綽號Goldy Brar的印度籍逃犯Singh列為十大通緝犯，指其涉跨國暴力犯罪、加拿大暗殺案與洛杉磯勒索販毒，並懸賞最高100萬美元緝捕。

聯邦調查局（FBI洛杉磯辦公室28日宣布，將印度籍逃犯Satinderjeet Singh（又名Goldy Brar）列入「十大通緝犯」，懸賞最高100萬，徵求協助逮捕的信息。當局警告，此人被認為「極度暴力、攜帶武器且危險」，民眾如發現蹤跡，不要接近或接觸，應立即聯繫執法部門。

FBI稱，Singh涉嫌參與Lawrence Bishnoi犯罪團夥，這是一個以印度為基地的跨國組織，Singh被指為北美地區頭目之一。該團夥涉嫌在南加、美國其他地區以及加拿大從事多項暴力犯罪，包括針對政治及宗教人物的暗殺、槍擊、綁架、勒索、襲擊以及毒品和武器販運。

Singh目前在洛杉磯聯邦法院面臨多項刑事指控，包括「受敲詐勒索影響及腐敗組織法」（RICO）共謀、透過勒索干擾商業活動及企圖干擾商業活動共謀，以及共謀分銷及持有意圖分銷受管制物質等罪名。

根據聯邦起訴書及FBI的信息，其中一起指控涉2023年6月在加拿大發生的暗殺。一名來自印度的政治及宗教人物當時居住在加拿大，此人在離開一座錫克教寺廟時遭兩槍手殺害。聯邦起訴書以「H.S.N.」代稱死者，並指稱Lawrence Bishnoi及Singh涉嫌下令實施這起暗殺。

司法部7月公布的「Operation Hard Ball」調查資料顯示，Bishnoi犯罪團伙涉嫌透過WhatsApp等加密通訊軟體勒索受害者，以暴力威脅受害者或其家人。起訴書稱，Bishnoi、Singh及其他被告，2025年12月至2026年1月期間，曾向洛杉磯、Thousand Oaks的受害者勒索，要求支付500萬元。2024年3月至2025年7月，Bishnoi犯罪團夥涉嫌在大洛杉磯地區，從其他販毒團夥手中搶走約520公斤、約1146磅可卡因。司法部稱，搶奪毒品主要為其他犯罪活動提供資金。

據悉，FBI及合作執法機構已將抓捕Singh列為優先事項，因此將其加入「十大通緝犯」名單。

FBI稱，Singh已知居住在加州及加拿大多地區。知情者可撥打FBI免費舉報電話1-800-CALL-FBI（1-800-225-5324），也可以聯絡當地FBI辦公室、美國駐外使領館，或透過FBI網站tips.fbi.gov匿名提供線索。

精華 FAQ

  • FBI表示，Singh涉嫌參與Lawrence Bishnoi犯罪團夥，涉及多起暴力與跨國犯罪，且被認定極度危險。為加速追緝，當局將他納入十大通緝犯並提供最高100萬美元懸賞。

  • 他在洛杉磯聯邦法院面臨RICO共謀、透過勒索干擾及企圖干擾商業活動共謀，以及共謀分銷與持有意圖分銷受管制物質等指控，案件與勒索、販毒和暴力犯罪有關。

  • FBI警告他可能持有武器且極度危險，民眾不要接近或接觸，應立即聯繫執法部門。知情者可撥打1-800-CALL-FBI、聯絡當地FBI辦公室或透過tips.fbi.gov匿名通報。

FBI 亞裔 洛杉磯

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