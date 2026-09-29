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好市多瓶裝水「裸奔」華人驚見無標籤 狂讚「太高級」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
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好市多瓶裝水，瓶身少了包裝，透明瓶上有Kirkland等字樣。（記者邵敏／攝影）
好市多瓶裝水，瓶身少了包裝，透明瓶上有Kirkland等字樣。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多在南加部分門市推出無標籤Kirkland瓶裝水，引發華人消費者熱議，多數認為外觀更高級也更環保，但仍有民眾質疑整體減塑效果有限。

南加州華人消費者最近發現，在好市多購買Kirkland Signature瓶裝水時，瓶身少了包裝，過去熟悉的塑膠標籤不見了，透明瓶上有Kirkland字樣，華人大讚「太高級」。

這款無標籤瓶裝水為Kirkland Signature Label-Less Purified Water，每箱40瓶、每瓶16.9盎司。據好市多倉庫資料顯示，目前這款瓶裝水已陸續出現在南加不同好市多門店，部分門市40瓶裝5.99元，有些店售價可能更低。

華人張女士第一次見到無標籤瓶裝水，並不在好市多門店，而是在朋友家，她當時以為有人特意撕了標籤，之後才發現瓶身上有好市多品牌Kirkland字樣，還有「純淨水」（Purified Water）、「添加礦物質以改善口感」等相關資訊，「這些字印在透明瓶身上，不仔細看還發現不了。」

對於突然消失的瓶裝水塑膠標籤，消費者反應大多正面。有華人大讚「太高級」，表示喜歡這種設計，認為沒有標籤的瓶身看起來更加「乾淨利落」；一位網友留言稱，「新設計很酷，讓我想起了以前的玻璃瓶。」

大部分消費者認為，少一層塑膠包裝可以減少塑膠垃圾，也可讓瓶身更容易回收。事實上，好市多韓國分公司早已販售這款無標籤的Kirkland Signature瓶裝水。好市多2025年報告證實，南韓部分Kirkland瓶裝水在2024財政年度已取消塑膠標籤，第一年減少約14.43萬磅塑膠。

不過也有人質疑，瓶身雖然取消標籤，整箱水仍然使用塑膠包裝，環保效果究竟有多大。另有消費者表示，新瓶子的塑膠似乎比過去更厚，有人反映喝起來味道與舊款不同；也有人指出，乍一看，還以為是個人自己灌的瓶裝水，「因為沒有醒目標籤，不大習慣。」

好市多為何取消瓶裝水標籤，目前並無正式公告。不過，好市多在官方包裝永續政策中表示，公司目標是減少包裝廢棄物，同時維持食品安全、產品品質及運輸過程中的保護；2025財政年度，Kirkland Signature產品及農產品包裝共減少約150萬磅塑膠。資料顯示，無標籤款瓶裝水正在部分門市出現，傳統包裝也仍在好市多官網銷售，因此不同地區、不同門市可能同時存在兩種包裝。

精華 FAQ

  • 這款Kirkland Signature瓶裝水取消了過去常見的塑膠標籤，改成透明瓶身直接印字，瓶上可見品牌與產品資訊，因此看起來更簡潔，也讓不少消費者覺得很新鮮。

  • 多數消費者反應正面，認為沒有標籤的瓶身更乾淨利落、質感更好，甚至有人稱讚很高級；但也有人一開始誤以為是自裝水，表示需要時間適應新包裝。

  • 好市多尚未正式公布原因，但官方永續政策強調要減少包裝廢棄物並兼顧安全與品質。韓國經驗顯示可減少約14.43萬磅塑膠，不過仍有人質疑整箱塑膠包裝是否抵消部分效果。

好市多 華人

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