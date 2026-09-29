我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才9月就準備過聖誕？洛克菲勒聖誕樹11╱7到曼哈頓

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

EB-5投資移民申請費增一倍多 部分項目倒閉恐再多付1萬

記者謝雨珊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位於指定就業區（T...
目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位於指定就業區（Targeted Employment Area）或基礎建設項目，最低投資額為80萬美元，且投資必須至少創造10個全職工作。（本報檔案照／記者楊青攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

美國將大幅調高EB-5投資移民各項申請費，主要表格費用幾乎翻倍，部分受影響投資人若項目倒閉還需另付高額新申請費。

川普政府計畫大幅提高EB-5投資移民申請費，赴美投資尋求取得綠卡的外國投資人，未來申請成本將明顯增加。美國公民暨移民服務局（USCIS）日前公布新規，EB-5主要申請表的費用將由3675元提高至7615元，幾乎是原來的兩倍。此外，部分投資項目若最終失敗，符合條件的早期投資人未來還可能面臨逾1萬元的新申請費。

USCIS表示，此次調整是依據2022年「EB-5改革與誠信法案」進行。該案授權國土安全部（DHS）檢視EB-5相關費用，以確認是否足以支付整體計畫的行政管理成本。DHS表示，EB-5相關費用平均將上漲約70%，預計每年影響約1萬6600名申請人。

DHS原先提出的主要EB-5申請費甚至更高，曾規劃從3675元大幅調升至9625元，不過USCIS在進一步分析申請審查工作量，並參考外界對先前提案的意見後，最終將費用訂為7615元。

USCIS表示，該機構的經費主要來自申請費，而非政府稅收，因此審查申請、進行背景調查、確認申請資格、查緝詐欺及維持各項移民計畫運作的成本，主要由使用移民制度的人士負擔。此次費用調整也被視為川普第二任政府持續調整合法移民制度的一環。

除提高一般申請費，USCIS也將推出新的I-527表格，讓部分早期EB-5投資人在項目遭終止或倒閉時，申請保留原有移民資格。不過，該表格申請費高達1萬330元，而且僅適用2022年相關法案提出前已取得EB-5資格的投資人。

2022年法案改革的一項重點，就是處理投資人可能因投資項目本身的問題，在非自身過錯的情況下失去移民途徑。舉例而言，若投資項目發起方管理不善導致計畫失敗，符合條件的投資人可以轉往其他項目，不必因此失去原本等待排期的位置。

不過，雖然申請I-527後可保留原有排隊順位，新費用對已因投資項目倒閉而蒙受財務損失的投資人而言，仍可能增加額外負擔。USCIS表示，預計提出I-527申請的人數相對有限。

EB-5投資移民是美國提供外國投資人取得綠卡的移民途徑，1990年由國會設立，目的在於透過吸引外國資本及創造就業機會促進美國經濟發展。

目前EB-5申請人一般須投資105萬元於符合資格的企業；若投資位指定就業區（Targeted Employment Area）或基礎建設項目，最低投資額為80萬元，且投資必須至少創造10個全職工作。符合相關條件後，投資人、配偶及符合資格的子女均可申請綠卡。

USCIS公布的新費用預計於2026年11月30日生效。

美國公民及移民服務局（USCIS）日前公布新規，EB-5主要申請表格的費用將由目...
美國公民及移民服務局（USCIS）日前公布新規，EB-5主要申請表格的費用將由目前3675元提高至7615元，幾乎是原來的兩倍。（本報檔案照／示意圖取自Unsplash）

精華 FAQ

  • USCIS將EB-5主要申請費從3675元提高到7615元，幾乎增加一倍；DHS原本甚至提議調到9625元，後來才在重新評估工作量與外界意見後下修。

  • 2022年法案前已取得EB-5資格的早期投資人，若其投資項目日後終止或倒閉，可能要申請I-527並支付1萬330元，以保留原有移民資格與排隊順位。

  • USCIS表示，此次調整依據2022年EB-5改革與誠信法案，目的是讓申請人負擔移民審查與反詐欺成本；新費率預計在2026年11月30日生效。

移民 綠卡 國土安全部

上一則

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

延伸閱讀

10月職業移民排期大躍進 EB-5遞件排期前進4年

10月職業移民排期大躍進 EB-5遞件排期前進4年
移民專頁／公共負擔新規上路 享白卡難拿綠卡

移民專頁／公共負擔新規上路 享白卡難拿綠卡
紐約福利自動登記案縮水 移民隱私成關鍵

紐約福利自動登記案縮水 移民隱私成關鍵
美國簽證恐收緊：一失業要立刻離開 包括台灣外派人員

美國簽證恐收緊：一失業要立刻離開 包括台灣外派人員
公共負擔新規將上路 AJSOCAL籲移民勿自行停領福利

公共負擔新規將上路 AJSOCAL籲移民勿自行停領福利
健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津