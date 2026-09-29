國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，製作正式雲端邀請卡。圖為正式邀請卡，上頭完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。（駐洛杉磯經文處）

AI摘要 文章摘要整理： 駐洛經文處國慶酒會邀請通知因第三方系統設定疏漏，誤顯示「台灣雙十國慶」引發爭議；官方強調正式邀請卡仍為「慶祝115年中華民國國慶」，並已修正重寄。

據台北中國時報報導，近期有僑胞收到駐洛杉磯 台北經文處國慶酒會邀請函，發現通知寫著「台灣」雙十國慶，而非「中華民國 」，讓僑胞直言「感受到一股淒涼」，也引發對國慶名稱使用的質疑。駐洛杉磯台北經文處29日對此回應，今年首度採用第三方雲端邀請系統，通知信沿用建檔時的簡化活動代號，與正式邀請卡內容不一致，屬系統設定及作業疏漏，目前已立即修正並重新寄發通知。

駐洛經文處針對國慶酒會邀請函出現「台灣雙十國慶」一事作出澄清。該處表示，為提升今年國慶酒會的報名及報到效率，今年首度採用第三方雲端邀請系統，並依據國慶籌備委員會核定的國慶主視覺，製作正式雲端邀請卡。正式邀請卡中，完整使用「慶祝115年中華民國國慶」文字及相關圖示。

不過，駐洛經文處指出，第三方系統在寄發電子通知時，預設值沿用建檔階段輸入的簡化活動代號，導致通知信上的主旨與內文，未與活動網站的正式雲端邀請卡內容一致。

駐洛經文處說明，受邀賓客點擊通知信中的連結後，即可看到內容正確的正式雲端邀請卡，但由於第一時間收到的電子通知內容與正式邀請卡出現落差，因此造成外界誤解。該處在察覺相關問題後，已立即修正系統後台設定，並重新寄發與正式雲端邀請卡資訊一致的電子通知給所有受邀貴賓。

事實上，在此消息傳出後，國民黨立委林德福針對國慶酒會邀請函出現「台灣國慶酒會」等字樣，痛批外交部亂搞一通。林德福表示，民進黨政府一心搞政治操作，現在連自己的國家及國名都不要了，這根本就是獨裁作為，要求外交部出面說清楚。對此，駐洛經文處並未對相關政治評論作進一步回應。

駐洛經文處在聲明中，特別感謝各界對辦事處的監督與鞭策。該處表示將檢討此次引進電子平台後的邀請作業流程及實際收信測試機制，未來將確保電子通知郵件與雲端邀請卡內容一致，避免類似的技術疏漏再次發生。

本次事件疑只限駐洛杉磯台北經文處轄區。例如本報紐約地區接到的是邀請郵件，未有「雲端邀請卡」，在郵件中提及的是慶祝中華民國國慶。駐洛杉磯台北經文處亦回應本報表示，每個駐外館都會用不同方式寄發邀請函。

近期有僑胞收到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處國慶酒會邀請函，發現通知寫著「台灣」雙十國慶，而非「中華民國」，讓僑胞直言「感受到一股淒涼」。左側為修正後重新寄發的邀請函，右側原本的邀請函。（邀請函郵件截圖）