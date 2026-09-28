華人一家度假成噩夢 豪車被撞報廢 保費也暴漲

華人一家度假駕駛的車輛，遭多車追尾被撞報廢。（受訪者提供）

洛杉磯華人 一家月前外出度假，在高速路駕駛時遭遇嚴重連環追尾，座車當場報廢。事發一段時間後，華人發現汽車保費 明顯上漲。

華女Susan王回憶，事故發生在一個周六上午，一家人外出郊遊，丈夫開車。突然，Susan感到車後遭受猛烈撞擊，緊接著汽車在路面快速旋轉，Susan丈夫拚命踩剎車，汽車最後撞到車道欄桿才停下。

Susan指出，老公被送往醫院治療，我和孩子留在現場。警方調查得知，車禍肇事者西裔男子配合調查。嚴重車禍後他們發現汽車保費暴漲。Susan猜測，因為報廢的寶馬車價值不菲，保險公司可能也賠不少，導致保費上漲。

當事人認為車禍是漲保費是罪魁禍首。對於這種猜測，華興保險汽車房屋部門經理Jason Wang指出，如果車禍責任方不在自己，保費不會因此上漲。他解釋，如果確定被追尾造成損傷，當事人無任何過錯，無論這家保險公司有無賠付，被撞司機的保費都不會上漲。Jason認為，上漲或有其他原因，家中孩子加入車保、收到交通罰單、更換為電動車等都會影響保費。

Jason Wang指出，車保上漲原因很多，首先，最近幾年加州大環境全面調漲保費。其次，一些保險公司有額外折扣被取消；比如車主連續五年無車禍，曾享有折扣。

Jason特別指出，如果車輛多次被撞，車主即使非過錯方，或會影響之後的保險轉換。「比如過去幾年接連發生四、五次車禍，更換新保險公司時，可能會被拒保。」他解釋，加州多家保險公司最近幾年都在上調保費，司機通過比價選擇更合理車保，但保險公司接收新客戶時，會看過往駕駛紀錄，如果司機曾發生多起事故，即使不是責任方也會拒保，「保險公司不做賠本生意，他們計算理賠風險。」

一些車主疑惑，如果駕駛過程中車輛被撞，但肇事者逃逸，無法拿到對方理賠，保費會不會上漲？保險經紀指出，保險公司不會因此調高保費，但車主若無全險，此時很難獲理賠，「全險包含碰撞險，如果遭遇被追尾或肇事者逃逸等情況，車主可依保單條款申請理賠。」

Jason指出，不買全險，半年可節約四、五百美元，但車禍發生，損失恐高達上萬美元，特別是特斯拉電動車，維修費用更貴。有華人開二手車，認為汽車本身價值僅幾千美元，因此不買全險；也有車主認為車貸還清，只需購買責任險，Jason建議全險最穩妥，「如果半險，別人撞車後逃逸，損失費用就要自付，得不償失，車主應衡量風險決定。」

南加最近幾年常有砸車窗、汽車催化器被盜等案件，若司機沒有購買全險，也恐需承擔全部損失。「全保包括綜合意外險，可理賠砸車窗、車被盜等意外情況。」Jason補充，與多次發生車輛被撞一樣，如果當事人車輛經常被盜、遭破壞等，保費不會因此上漲，但更換新保險公司時，也可能會遭拒保。他提醒民眾，不斷保是重點，一旦斷保，再買保險非常困難。

華興保險汽車房屋部門經理Jason Wang，提醒民眾不要斷保。（記者邵敏／攝影）