北美紅學會舉辦「翰墨飄香‧月滿紅樓」中秋雅集

北美紅學會近日舉辦「翰墨飄香‧月滿紅樓」中秋雅集，書畫藝術界人士及紅學愛好者歡聚一堂，以翰墨寄情、以詩文會友。（北美紅學會提供）

北美紅學會近日舉辦「翰墨飄香‧月滿紅樓」中秋 雅集，16名洛杉磯華人 書畫藝術界人士及紅學愛好者歡聚一堂，以翰墨寄情、以詩文會友，在書香墨韻與琴聲中迎接中秋佳節。

北美紅學會會長戴維談及中國書法的傳承與發展表示，學習書法既要守正，傳承傳統精髓，也應在傳統基礎上不斷探索與創新。尹夢蕾則結合自身學習與創作經驗，分享書法與「氣息」之間的關係，以及氣息在書寫過程中的運用，從創作實踐角度為現場交流增添了專業思考。

現場展示的作品涵蓋楷書、隸書、篆書、年畫、國畫、剪紙等多種藝術形式，風格各異、各具意趣。其中，李范帶來的「金陵十二釵」剪紙長卷格外引人注目。作品以傳統剪紙藝術呈現「紅樓夢」中12位經典人物，人物姿態各異、形神兼備，細膩的剪紙技藝與紅樓人物相互映照，吸引眾人欣賞，成為當天活動的一大亮點。

作品分享環節也別具雅趣。創作者各自介紹作品的創作過程，並分享對其中詩詞文意的理解。觀眾看到熟悉的紅樓詩句與經典文字，紛紛開口吟誦，詩聲與墨韻相互交織，增添幾分古雅情趣。

會長戴維率先揮毫，大家相繼鋪紙濡墨，即席創作。筆走龍蛇之間，一幅幅書法作品在筆墨流轉中逐漸呈現。副會長陳樹祥奏響鋼琴，悠揚琴聲徐徐流淌，與滿室墨香相映成趣，琴、詩、書、畫交織成一片雅致氛圍，也將當天的中秋雅集推向高潮。