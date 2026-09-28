哈岡東谷獅子會會長換屆 新任會長就職

南加州哈岡東區國際獅子會（Hacienda Heights East Valley Lions Club）近日舉行會長換屆儀式，上一任會長李惠榮（左）卸職，新任會長王莉娜（右）正式就職。（主辦者提供）

南加州 哈岡東區國際獅子會日前舉行會長換屆暨就職儀式，李惠榮卸任會長，王莉娜接棒，帶領獅友持續投入社區服務與公益活動。

王莉娜表示，未來一年將延續獅子會服務社區理念，積極推動各項公益及教育活動，包括舉辦學生書畫與演講比賽、糖尿病及癌症 防治宣導與講座、AI培訓課程，以及探訪老人中心、喜憨兒及孤兒院等。此外，獅會也將配合白杖日提供免費視力及眼鏡檢測、捐贈學生書包，並持續參與各項災害救援及援助工作，期望透過多元服務回饋社區。

李惠榮在任期間，與獅友共同推動國際獅子會的服務理念，透過各項活動將服務觸角延伸至社區不同族群。

李惠榮任內也代表分會參加第107屆及第108屆獅子會國際年會，並在活動中展示及分享自己的藝術設計作品，同時舉辦多項業務培訓，提升獅友服務社區的能力。

2025年11月初，李惠榮還在天普市社區中心舉辦青少年藝術比賽，透過藝術創作激發學生的創意與想像力，培養國際視野；此外也舉辦青少年演講活動，鼓勵年輕人勇於表達、展現自信。

卸任之際，李惠榮表示，獅會一路走來，靠的是會員之間同心協力、彼此扶持，希望在大家共同努力下，讓分會會務持續穩健發展，服務更多有需要的人。

李惠榮同時緬懷已故元老Gary Chen。她表示，Gary Chen自1991年哈岡東區國際獅子會成立後，長年投入獅會服務，數十年來為社區公益貢獻心力，不幸於2025年7月辭世。她希望獅友共同緬懷其服務精神，延續獅子會「服務」的理念，讓這份公益精神代代傳承。