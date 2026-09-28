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37歲華女高管陳屍南加荒漠 生前發文控訴「瘋狂壓榨」

37歲華女高管陳屍南加荒漠 生前發文控訴「瘋狂壓榨」

記者邵敏／即時報導
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加州公路巡警局（CHP）接獲報案後，發現Hsin-Ju Chuang在沙漠車內死...
加州公路巡警局（CHP）接獲報案後，發現Hsin-Ju Chuang在沙漠車內死亡，年僅37歲。（示意圖取自Pexels）

貨幣" rel="238553">加密貨幣風投公司Hack VC，前合夥人兼平台負責人莊欣如（Hsin-Ju Chuang，音譯），最近被發現在南加Mojave Desert車內死亡，年僅37歲。警方最新消息確認，死因係自殺身亡，相關調查仍在進行中。

據聖伯納汀諾縣警局信息，8月24日晚9時48分左右，加州公路巡警局（CHP）接獲報案，前往Newberry Springs15號州際公路Field Road以南路段，警方在進行安全檢查時進入一輛車內，發現莊欣如並當場宣布其死亡。

The Crypto Times此前報導指出，莊欣如被發現的當天，Newberry Springs的日間氣溫高達華氏108度（約攝氏42度），夜間最低溫在80華氏度（約攝氏27度）左右。當時尚不清楚高溫、突發疾病、車輛故障或其他因素是否是導致她死亡的原因。但警方最新證實，死因係自殺身亡。

官方資料顯示，莊欣如是內華達州北拉斯維加斯居民。據公開職業資料及相關報導，她生前在加密貨幣行業多領域工作過。2017年擔任Stellar發展基金會的成長部門主管，2018年加入Solana，之後創辦Dystopia Labs，並曾在Fhenix任職，她曾長期參與以太坊（Ethereum）相關活動。莊欣如2021年以兼職身分加入Hack VC，之後轉全職，並在2025年擔任合夥人兼平台負責人。

加密貨幣行業人士Jordy在X論壇上發文悼念，稱莊欣如是自己遇到的最友善人之一，並表示她讓整個行業充滿包容性。

報導指出，離世前，莊欣如曾在X平台公開發文，詳細講述她在Hack VC的工作經歷以及與該公司之間的法律糾紛。貼文中，莊欣如表示自己拒絕一項要求她保持沉默的和解協議，並已聘請律師，打算公開自己在該公司任職期間掌握的相關證據。她指稱，兩名合夥人曾威脅要在業界封殺她，迫使她在嚴重健康危機期間繼續工作；她表示，當時有醫療紀錄證明自己患有甲狀腺疾病及嚴重失眠，而她離職後，公司也未妥善處理相關醫療保險。她還表示，自己在那段期間曾試圖自殺。

報導指出，貼文中的指控，尚未經過法庭審理或任何獨立程序的證實，也沒有提起任何訴訟。目前不能證實這場糾紛與她的自殺之間有任何關聯，調查人員也沒有將兩者連結起來。

據加密貨幣媒體Protos報導，Hack VC曾發表貼文，「雖然我們對事件的理解存在重大分歧，但出於對她隱私的尊重，我們目前不願公開討論細節。」但該貼文已被刪除，Hack VC對此解釋，刪除先前聲明，因為看到公眾輿論走向越來越敵對，不希望發布的任何內容，因為會進一步引發對當事人的關注或負面評價。

另一家加密貨幣媒體Cointelegraph報導，Hack VC共同創辦人兼管理合夥人Alexander Pack於9月23日在X上發文，表示公司對莊欣如離世感到震驚和悲痛，並向她的家人、朋友及其他親近人士致哀。Pack表示，Hack VC已超過10個月未與莊欣如直接聯絡，也不了解她死亡的具體情況。

精華 FAQ

  • 她於8月24日晚在南加Newberry Springs一帶的車內被警方發現，當場宣告死亡；聖伯納汀諾縣警局最新消息已確認，死因為自殺，調查仍在進行。

  • 她在X上指稱自己遭要求保持沉默、被合夥人威脅封殺，還在嚴重健康危機中被迫繼續工作；她也提到甲狀腺疾病、嚴重失眠與離職後保險處理不當。

  • Hack VC曾表示對事件理解與外界有重大分歧，但因尊重隱私不公開細節，後來又刪文；共同創辦人Alexander Pack則稱公司震驚悲痛，並表示已超過10個月未直接聯絡她。

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