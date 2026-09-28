台灣音樂風辦34屆 50表演者接力登台

第34屆「台灣音樂風音樂會」將於10月3日在洛杉磯華僑文教服務中心登場，約50名表演者將帶來歌曲、舞蹈及功夫等演出。（主辦單位提供）

南加州 僑界以歌聲迎接雙十國慶，走過34屆的「台灣音樂風音樂會」將於10月3日在洛杉磯 華僑文教服務中心登場，約50名表演者輪番演出，從國語、台語、廣東話到英文歌曲，並穿插舞蹈及功夫表演。活動免費開放民眾參加，現場另有禮品及現金抽獎。

主辦單位22日舉行記者會公布活動內容。音樂會總幹事汪時貴表示，今年除邀集曾在南加州歌唱比賽獲獎的歌手，也增加不同曲風與表演形式，希望讓節目觸及更多年齡層。去年活動有400至600人參加，今年也盼維持僑胞參與熱度。洛杉磯華僑文教服務中心主任張皓鈞認為，台灣歌曲對旅居海外的僑胞而言，往往連結著故鄉記憶。他舉例，搭乘中華航空返台時，班機降落前播放熟悉的台灣歌曲，常會讓旅客感受到回鄉的情緒；因此在國慶期間透過台灣歌曲相聚，也別具意義。

今年張皓鈞也將加入演出，準備演唱台語歌曲。10月3日上午，台灣同鄉會另將在巴恩斯公園（Barnes Park）舉行升旗典禮，他邀請僑胞參加升旗後，再前往音樂會欣賞演出。台美音樂協會基金會董事長劉日興表示，「台灣音樂風音樂會」多年來以音樂及表演串聯南加州台灣鄉親，今年適逢中華民國115年雙十國慶，也希望藉活動讓僑胞相聚同樂。

音樂會當天中午12時30分開放進場，下午1時開始，預計至下午4時30分結束。第34屆「台灣音樂風音樂會」由世界台灣小姐基金會、台灣音樂風基金會主辦，明星獅子會協辦。

第34屆「台灣音樂風音樂會」主辦及相關人員22日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，介紹今年雙十國慶音樂會活動內容。（主辦單位提供）