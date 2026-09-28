我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8旬翁募得70萬美元 發起人身分曝光 結局大反轉

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美期中選舉前難達協議

南加熱門低收入年長者住房 一屋難求 排隊10年才能入住

記者張宏／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這對夫婦已在金齡新村住了六年，兩房一廳，環境優美，生活很開心。（主辦方提供）
這對夫婦已在金齡新村住了六年，兩房一廳，環境優美，生活很開心。（主辦方提供）

中美金齡會（CAGAA）日前於蒙特利公園市金齡新村（Golden Age Village）舉行成立50周年交流招待會，金齡新村多年在華人社區頗有知名度的長者公寓，此前多年沒有開放等候名單，今年8月難得開放候補名單，引來大量申請，讓華人申請者慨嘆競爭太激烈。

中美金齡會理事李凌霄表示，金齡新村共有120個單位，多年來一屋難求，不少長者都要排隊近10年時間才能入住。現有住戶年齡最長是103歲，該長者的兒子都已80多歲，現在也住進來。

金齡新村數年沒有開放等候名單，今年8月18日至21日難得開放候補名單申請，消息傳出短短幾天收到4000多份申請，因為申請人數眾多，開放三天就不敢再開，郵局都是按箱子抱信進來。如果這次申請的4000多人都加入排隊，那至少又要等20年。金齡新村短期內不會再開放候補申請。之前候補名單就已有1600多人，現在排到的都是2014年申請的人。

李凌霄說，目前正推進金齡新村核桃市園區規畫與發展，核桃市項目將新增103間公寓，全部提供給符合資格的低收入長者。他說，核桃市項目和金齡新村申請條件不同，條件會更寬泛但要求收入會和補助方式也不同，項目完工至少要等到2028年，因為裝修要至少一年。

目前華人社區像這樣低收入的住房很少，且隨著生活成本上升，房價和房租高漲，這樣需求會日益增加，但很多開支都需要社會捐款。金齡會也推動「冠名捐贈計畫」，邀請各界參與，以具有意義的方式留下傳承，同時支持長者住房及相關服務的持續發展。

聯邦眾議員趙美心和加州州眾議員方樹強、南加大社會工作學院院長Laura Abrams及中美金齡會理事會成員、金齡新村住戶及家屬等百餘人日前出席50周年交流會。趙美心表示，過去50年來，金齡新村持續為低收入華裔長者提供服務，日常管理完善，生活設施齊全，讓長者能夠住得舒適、安全及便利。

中美金齡會理事長齊銥（Iris Chi）博士表示，中美金齡會始終以服務長者為核心，致力打造一個讓長者能夠在尊嚴、關懷與支持中安心生活的社區。從1976年一群志工懷抱服務社區的初心到今日的金齡新村，中美金齡會一路陪伴長者及其家庭，持續延續服務社區的承諾。

金齡新村住戶家屬David分享家人的親身經歷，他表示，金齡新村為他的母親及家人帶來新生活，長者服務給他們家庭帶來實際支持。現場也安排住戶文化表演，一名來自上海、現年81歲的金齡新村住戶身穿傳統旗袍，演奏琵琶曲《花好月圓》，展現金齡新村住戶活躍、充滿文化活力的一面。

中美金齡會理事李凌霄。（主辦方提供）
中美金齡會理事李凌霄。（主辦方提供）

中美金齡會（CAGAA）日前於蒙特利公園市金齡新村（Golden Age Vil...
中美金齡會（CAGAA）日前於蒙特利公園市金齡新村（Golden Age Village）舉行成立50周年交流招待會，圖為來賓代表合影。（主辦方提供）

中美金齡會正推進金齡新村核桃市園區規劃與發展，核桃市項目將新增103間公寓，全部...
中美金齡會正推進金齡新村核桃市園區規劃與發展，核桃市項目將新增103間公寓，全部提供給符合資格的低收入長者（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 金齡新村僅有120個單位，長期供不應求，許多長者要排近10年才能入住。此次候補名單短短幾天就收到4000多份申請，顯示需求遠超供給。

  • 金齡新村多年未開放候補名單，今年8月開放3天就停止受理。此前候補名單已有1600多人，目前輪到的是2014年申請者，新的申請若全加入，等待期恐更長。

  • 核桃市項目將新增103間公寓，提供給符合資格的低收入長者，申請條件與補助方式會較彈性，但完工至少要等到2028年，短期內仍難立即紓解住房壓力。

南加 低收入 蒙特利公園市

上一則

逛這家便利店要小心 稽查發現37%商品被多收錢

延伸閱讀

紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線

紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線
顧雅明重返法拉盛自強中心 推長者服務

顧雅明重返法拉盛自強中心 推長者服務
凍漲可負擔房租金 華埠租戶發聲

凍漲可負擔房租金 華埠租戶發聲
崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息
二房東計畫幫無殼長者找家 友善宅太少受訾議

二房東計畫幫無殼長者找家 友善宅太少受訾議
加州居民滿足1條件 可申請永久不當陪審員

加州居民滿足1條件 可申請永久不當陪審員

熱門新聞

所羅門．奧里和兒子安吉爾在開始上班前一起合影。（洛杉磯時報／Sandy Huffaker攝影)

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

2026-09-24 15:02
加州第19選區眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）（圖）的外勤代表遭ICE逮捕。（記者李怡╱攝影）

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

2026-09-22 15:36
經濟學家發現，今年退休帳戶的快速膨脹，讓一批接近退休年齡的美國人，提前離開職場。（路透）

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

2026-09-23 20:29
好市多牛肉區種類豐富。（記者朱敏梓／攝影）

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

2026-09-22 21:02
有社媒女神之稱的爾灣亞裔女Iris Rabaya Au一度經手大額資金，名車、奢侈品牌包也成為生活一部分。但她將超過260萬美元轉入個人帳戶後，未如實申報收入。（取自Iris Rabaya Au社媒）

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

2026-09-25 16:01
留學生即使尚未取得綠卡，在美居留達一定年限後，也可能成為美國稅務居民，海外金融帳戶合計金額若超過規定門檻，須留意FBAR申報義務。（AI生成示意圖）

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

2026-09-22 22:24

超人氣

更多 >
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查