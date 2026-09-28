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逛這家便利店要小心 稽查發現37%商品被多收錢

記者朱敏梓/即時報導
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消費者在店內結帳。洛杉磯縣部分7-Eleven門市曾被查出商品結帳價高於貨架標價...
消費者在店內結帳。洛杉磯縣部分7-Eleven門市曾被查出商品結帳價高於貨架標價，購物後宜核對收據。（示意圖／Pexels）

在便利店拿起一包標價1元的零食，結帳時卻被收了2.89元。《衛報》近日調查洛杉磯縣7-Eleven門市的價格準確度紀錄，發現部分商品在收銀機掃出的價格高於貨架標價。對匆匆買瓶飲料、帶包零食就離開的顧客來說，若沒有核對收據，可能根本察覺不到價差。

報導指出，2023年至2025年間，洛縣7-Eleven門市接受了909次價格準確度檢查，其中335次未過關，約占37%。這個數字指的是檢查未過關的比例，並非所有商品有37%被多收錢，也不能據此推算每位顧客的損失。

其中，波莫那（Pomona）一家門市曾四度未通過檢查。2025年的一次稽查發現，抽查的13件商品中，有五件的結帳價高於貨架標價。一款熱帶水果口味零食標價1元，收銀機卻掃出2.89元；標價2.29元的Hershey's巧克力，結帳時變成3.49元。另一款能量飲料標示使用會員優惠後只要1元，收銀機顯示的卻是3.49元。

其他門市也曾出現明顯價差。2024年，漢庭頓公園市（Huntington Park）一家7-Eleven的抽查商品中，67%被發現結帳價過高；隔天，北好萊塢（North Hollywood）另一家門市的抽查商品，多收款比例達50%。這是兩家門市各自一次抽查的結果，並不代表店內所有商品都有相同比例的問題。

稽查紀錄之外，《衛報》記者今年7月又走訪洛縣10家過去曾未通過價格檢查的7-Eleven，每家購買10件商品，結果有五家出現多收款。波莫那門市未按標示給予兩包Quest蛋白質洋芋片合售5元的優惠；北好萊塢門市則有五件商品結帳價高於標價。報導稱，出現價差的門市員工承認，部分貨架標籤未能及時更新。

為什麼貨架與收銀機會出現兩種價格？報導引述員工說法指出，店員除了收銀，還須處理清潔、進貨與上架，有時難以及時更換大量標籤。促銷結束後，舊標籤若仍留在貨架上，也可能造成價差。不過，調查發現多收款，並不等於已證實門市蓄意提高結帳價格。

7-Eleven回應表示，一家門市平均販售超過3000項商品，價格會因供應商及經銷商成本等因素調整。公司稱，發現貨架與收銀價格不符時，有程序可迅速更正，並持續改善技術及營運，以提高標價準確度。

洛杉磯縣消費者與商業事務部提醒，若商店沒有把促銷價正確輸入收銀系統，顧客就可能被多收錢。消費者看到特別划算的標價，尤其是會員價或「買兩件」優惠時，不妨在付款時看一眼螢幕，離店前核對收據；發現不符，可當場向經理或客服反映。

精華 FAQ

  • 報導指出，洛杉磯縣多家7-Eleven門市出現貨架標價與收銀價格不一致的情況，部分商品結帳時比標示更貴，顧客若不核對收據很難發現差額。

  • 不是。37%指的是2023年至2025年間價格準確度檢查未過關的比例，並非所有商品有37%被多收錢，也不能直接推算每位顧客實際損失。

  • 消費者若看到會員價、促銷價或組合優惠，付款時應留意螢幕並離店前核對收據；若發現金額不符，可立即向店經理或客服反映，要求更正。

洛縣 洛杉磯

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