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大反轉-8旬打工翁募70萬 好心發起人「鄰居」竟是女兒

記者謝雨珊／即時報導
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德州81歲老翁為救結婚57年的罹癌妻子，8旬翁每天14小時搬重物的故事募得70萬...
德州81歲老翁為救結婚57年的罹癌妻子，8旬翁每天14小時搬重物的故事募得70萬元，卻遭GoFundMe調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，關閉募款並全額退還捐款。（GoFundMe）

德州81歲老翁為救結婚57年的罹癌妻子，持續每天開車數百英里、長時間配送遺失行李，意外被住戶監視器拍下後引發關注，善心募款一度湧入逾70萬元。然而，這場看似感人的募款近日卻出現反轉，GoFundMe調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，更揭露原本被稱為鄰居的募款發起人，其實是老翁的女兒，平台最終關閉募款並全額退還捐款。

GoFundMe向NewsNation表示，上周接獲舉報，質疑募款活動發起人的身分。原先對外宣稱發起募款的Erin Howell，被描述為偶然看到這名老翁Donald Johnson送貨、得知其家庭困境後的鄰居。不過，NewsNation報導指出，實際建立募款頁面的並非住在Dallas-Fort Worth地區鄰居，而是這名老翁的女兒。 此外，這項募款在受到媒體關注後，金額一度突破70萬元。

GoFundMe隨後直接聯繫「Erin Howell」，確認她是否為Donald Johnson與罹癌妻子Josephine的女兒，對方承認兩人確實是自己的父母。Donald的女兒表示，是她自行建立「Erin」這個身分，因為認為如果故事是由陌生人分享，更容易引起外界共鳴。她也表示，監控錄像是從Dallas-Fort Worth地區一戶人家取得的，其餘募款內容均屬實。

不過，GoFundMe表示，信任與安全團隊調查後發現募款活動存在「事實不實陳述」，已直接違反平台服務條款，因此撤下募款頁面，並將所有捐款退還。平台強調，確保募款平台安全、值得信賴，是其最優先的考量。

這起事件最初源自一則GoFundMe募款貼文。貼文稱，德州81歲的Donald Johnson為負擔罹癌妻子Josephine的醫療及生活開支，已持續從事航空公司遺失或延誤行李配送約三年。身為獨立承包商，他每天開車數百英里，有時工作長達14小時，汽車累計里程超過20萬英里。

募款貼文當時也指出，Dallas-Fort Worth地區居民Erin Howell透過家中監視器看到Donald送貨，畫面中他提著沉重行李、吃力爬上樓梯，讓她深受觸動。貼文並以鄰居身分Erin Howell，稱她在得知Donald與妻子的處境後發起募款，希望協助這名老翁減少工作、陪伴罹癌妻子。

這項募款在受到關注後，Donald曾接受Fox 4訪問，當時還一度表示，自己「應該可以停止工作了」，並形容這一切令人難以置信。Josephine當時也非常感謝外界支持，表示有了社會大眾的關心與鼓勵後，她重新感受到面對病情的力量。

精華 FAQ

  • 募款原本是為了幫助德州81歲老翁Donald Johnson與罹癌妻子Josephine，讓他能減少長時間送貨工作，並分擔醫療與生活開支。

  • 平台調查後認定募款內容涉及事實不實陳述，因發起人身分被刻意包裝成鄰居，已違反服務條款，所以撤頁並全額退還捐款。

  • 外界原以為發起人是住在Dallas-Fort Worth地區的鄰居Erin Howell，但GoFundMe確認她其實是老翁的女兒，且是她自己建立這個身分。

德州 GoFundMe

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